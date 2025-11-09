user icon
<b> Uitslag Grand Prix van Brazilië: </b> Norris boekt simpele zege, magische Verstappen vecht zich terug naar P3
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 19:35
  • comments 115
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Brazilië is gewonnen door Lando Norris. Op het circuit van Interlagos was hij Andrea Kimi Antonelli te slim af, die als tweede werd geklasseerd. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Met Max Verstappen in de pitlane, en een miezerbuitje voor de start van de race bereidde iedereen zich voor op een spektakelstuk. Bij Red Bull kozen ze ervoor om hem te laten starten op de harde banden, terwijl Norris aan kop op de mediumbanden aan de race begon. Antonelli wilde op de eerste startrij aanvallend beginnen, en hij startte dan ook op de zachte banden.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Tranen bij Braziliaanse fans

Verstappen hield zijn hoofd koel en reed rustig de pitlane uit, en had de rest van het veld snel bijgehaald. Hij bleef hierdoor uit de problemen, want in de eerste paar bochten gebeurde er van alles. Hamilton viel terug nadat hij in de eerste bocht werd geraakt door Carlos Sainz, terwijl thuisheld Gabriel Bortoleto uit de race werd getikt door Lance Stroll.

De Braziliaanse fans huilden tranen en tuiten, en zagen daarna hoe de dag erger en erger werd voor Hamilton. Hij probeerde in de laatste bocht Franco Colapinto in te halen, maar dit ging ook mis. Hij beschadigde zijn voorvleugel, en moest een pitstop maken. Ook zijn vloer was beschadigd geraakt bij dit moment. Door dit alles had Verstappen zich teruggevochten naar de zestiende plaats.

Chaos bij de herstart

Bij de herstart kwam Norris goed weg, en werd Antonelli aangevallen door Charles Leclerc en Oscar Piastri. De Italiaan zat in een soort sandwich, en werd aan de binnenkant geraakt door Piastri die zich verremde. De Australiër liep dat hij geen ruimte had, maar door zijn actie raakte Antonelli wel de Ferrari van Leclerc. De Monegask had hierdoor een lekke band en een beschadigde voorwielophanging. Hij moest zijn auto naast de baan parkeren, en de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car.

Verstappen had zich in de tussentijd opgewerkt naar de dertiende plaats. Hij had echter een lekke band, en zocht snel de pitlane op. Hij kreeg een vers setje mediumbanden, en belandde weer helemaal achteraan het veld. Na de herstart maakte Ocon een pitstop, en haalde Verstappen direct Lance Stroll in. Aan de kop van het veld zat Piastri inmiddels vlak achter Norris.

Straf voor Piastri

De stewards onderzochten alle momenten, en ze gaven Piastri een tijdstraf van tien seconden voor zijn incident met Leclerc en Antonelli. Bij McLaren moest ze een plannetje gaan bedenken, want Verstappen kwam dichter en dichterbij. Hij haalde onder andere Hülkenberg, Alonso, Tsunoda en Albon in, en profiteerde van pitstops van anderen. In de 22ste ronde reed hij al in de top vijf.

Terug in de strijd

Verstappen bleef doorstampen, en kreeg de podiumplaatsen al snel in het zicht. Aangezien hij onder de Virtual Safety Car al een pitstop had gemaakt, was hij helemaal terug in de strijd. Hij haalde Norris zelfs in toen de Brit een pitstop maakte. Norris haalde hem een rondje later weer in, en Verstappen verdedigde zijn positie niet. Hij bleef rustig zijn eigen race rijden, en zag hij Norris op softs simpelweg wat sneller was.

Verstappen aan de leiding

Verstappen bleef rustig doorrijden, en belandde na pitstops van anderen weer in de podiumposities. Aangezien Piastri een tijdstraf had gekregen, kon Verstappen hem simpel verschalken toen de Australiër naar binnen was gedoken. Verstappen was zo snel, dat hij de leiding in de schoot kreeg geworpen na de tweede pitstop van Norris.

Het zorgde zelfs voor verbazing bij Red Bull, waar Gianpiero Lambiase aan Verstappen liet weten dat hij aan de leiding reed. Het werd een schaakspel, want Verstappen was snel, maar Norris reed rond op veel versere banden. Piastri speelde door zijn tijdstraf geen rol van betekenis meer, en hij moest vechten met mannen als Oliver Bearman.

Verstappen vliegt na pitstop

Bij Red Bull handelden ze snel, en haalden ze Verstappen in de 54ste ronde naar binnen voor een vers setje softs. Hij viel terug naar de vierde plaats, maar kon daarna vol doortrappen. Bij Mercedes begonnen ze te zweten, want hun coureurs stonden onder druk. Verstappen kwam eraan, als een soort ontketende stier spuwde hij over de baan.

Russell had het lastig, en probeerde zijn positie te verdedigen. Verstappen had daar geen boodschap aan en haalde Russell in de 63ste ronde in. Hij joeg verder op Antonelli, waardoor zelfs de tweede plaats nog in zicht kwam.

Net te kort

Verstappen deed er alles aan om de tweede plaats te pakken, maar zijn banden waren net te ver afgesleten. Antonelli maakte nog een klein foutje in de laatste ronde, maar Verstappen kwam op de streep net een paar meter te kort. Norris won, maar hij weet ook dat Verstappen nog lang niet heeft opgegeven. De grote verliezer van het weekend? Oscar Piastri, hij werd vijfde.

F1Grand Prix Brazilië - Race

BR Interlagos - 09 november 2025

Larry Perkins

Posts: 61.374

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️

[b] [i] Geniaal, buitenaards, goddelijk, fenomenaal,
opvallend, opmerkelijk, on-ge-loof-lijk, meesterlijk,
majestueus: [/i] MAX VERSTAPPEN [i] vanuit de pits
en een lekke band naar p3 in een knakenbak… BIZ... [Lees verder]

  • 25
  • 9 nov 2025 - 19:36
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (115)

Login om te reageren
  • Jermaine

    Posts: 7.130

    Geweldig Gedaan van max man man! van de pit naar dit!!! Geweldig hoor!!! Nog steeds helaas wat punten verlies

    • + 16
    • 9 nov 2025 - 19:36
    • Rimmer

      Posts: 12.985

      Kampioenschap is voorbij. Lando gefeliciteerd.
      Maar man man man wat een race weer van Max.
      De morele wereldkampioen van 2025. Niemand rijdt op het niveau van Max.
      En nee, ook Alonso niet Juan Pablo.

      • + 22
      • 9 nov 2025 - 19:49
    • SennaS

      Posts: 10.806

      Marko: de ideale venster is zo klein, gisteren was de auto nergens en vandaag met de nieuwe motor en wijzigingen, de snelste op het circuit.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 20:00
    • SennaS

      Posts: 10.806

      En Max laat wederom zien, als hij een topauto heeft, een beest is.

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 20:01
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.969

      Max was geweldig in tegenstelling tot gisteren. Het team van Red Bull heeft een klasbak van een wagen afgegeven vandaag welke met gemak had gewoon zonder pitlane start.

      Norris erg strak, die is nu wel kampioen. Kimi voor mij DOTD.

      Ferrari. Ach ja.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 20:12
    • F1jos

      Posts: 4.799

      Voor Ferrari is het drama, Charles treft geen blaam, maar wanneer wordt de geit nou van zijn lijden verlost.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 20:44
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.969

      Lewis had inderdaad weer een bout weekend.

      Met alle respect is zijn pace op zondag echt niet zo beroerd als het lijkt alleen vandaag had hij het toch echt aan zichzelf te denken met een poepstart en een ontzettend domme move op Hulkenberg (?).

      Als het volgend seizoen halverwege nog zo is qua wisselende prestaties dan lijkt het me zeer verstandig meteen Ollie op te bellen voor 2027. Hoe naar ook, aan alles komt een einde en ik denk niet dat hij de klap van 2021 echt 100% te boven is gekomen. En dat hoeft ook niet.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:50
    • Warlord

      Posts: 2.473

      F die shit. Lewis maakt dezelfde domme fouten als aan het begin van z'n carriere. 2021 is niet wat in Lewis z'n hoofd zit maar de druk van 7 titels en het constant niet leveren. Hij is net als z'n fans in het hele GOAT verhaal gaan geloven en dit is het resultaat.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 21:02
  • Larry Perkins

    Posts: 61.372

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️

    Geniaal, buitenaards, goddelijk, fenomenaal,
    opvallend, opmerkelijk, on-ge-loof-lijk, meesterlijk,
    majestueus:     MAX VERSTAPPEN vanuit de pits
    en een lekke band naar p3 in een knakenbak… BIZAR!
    S T R A A T F E E S T !

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️


    * 🛣️ = straat, 🥳 = feest

    • + 25
    • 9 nov 2025 - 19:36
    • Larry Perkins

      Posts: 61.372

      Ook knap van Kimi, p2 onder hoge druk binnenhalen!

      • + 16
      • 9 nov 2025 - 19:38
    • Snork

      Posts: 22.059

      Kimi deed een uitstekende job. Een beetje wat Max deed bij die andere Kimi tijdens zijn eerste overwinning.

      • + 13
      • 9 nov 2025 - 19:48
    • Canson Po

      Posts: 2.805

      Haarstrak, dit bevestigd toch het talent van deze jonge knul.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 19:51
    • Larry Perkins

      Posts: 61.372

      Daar moest ik ook meteen aan denken @Snork.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 19:54
    • Larry Perkins

      Posts: 61.372

      "Ik weet niet waar deze gozer vandaan kwam!", grapt Antonelli, wijzend naar Verstappen. "Die laatste ronden waren stressvol, met Max die naderde op verse banden." Hoe kon hij zo koel blijven in die strijd? "Ik vond mijn ritme. Toen hij naderde, begon ik iets meer te pushen en vond ik het ritme. En met vuile lucht is het lastig te volgen, dus ik heb dat in mijn voordeel gebruikt."

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 19:58
    • Larry Perkins

      Posts: 61.372

      Verstappen dan, die van de pitstraat naar P3 reed. Hoe? "Er was veel actie. Ik moest veel auto's inhalen. Ons tempo was over het algemeen heel sterk. Om op het podium te staan - dat had ik niet verwacht, zeker niet na die lekke band aan het begin van de race. Ik ben heel trots op het team. We hebben niet opgegeven."

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 19:59
    • Pietje Bell

      Posts: 31.845

      Hier heb ik helemaal niets aan toe te voegen. Wie had dat vanmiddag gedacht dat we zo'n spannende race zouden gaan zien?! Kimi op 2 en Max op 3 uit de pitlane MET een extra stop.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 20:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.754

    De beste van het veld in de vierde auto van het veld toch nog derde geworden chapeau!

    • + 7
    • 9 nov 2025 - 19:37
    • ChrisFerrari15

      Posts: 492

      Vierde auto ouw? Dat klopt niet helemaal

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 19:37
    • Canson Po

      Posts: 2.805

      met nieuwe PU dus ja vierde auto.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 19:45
    • arone

      Posts: 1.153

      Hij was klaar voor het gevecht zagen we.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 19:46
    • Larry Perkins

      Posts: 61.372

      Ook mooie punten voor 'Third Choice George' @Ouw, maar wel vijf seconden achter zijn teamleider, Kimi Antonelli!

      • + 10
      • 9 nov 2025 - 19:56
    • SennaS

      Posts: 10.806

      De raket motor hadden ze er weer op gezet.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 19:58
    • Canson Po

      Posts: 2.805

      Nu nog een stel hersenen bij jou he SennaS :p

      Grapje jongen ;)

      • + 8
      • 9 nov 2025 - 20:02
  • KiekisNL

    Posts: 2.162

    Maximaal weer, hij kwam helaas net 1 ronde te kort.
    Maar het was weer een vermakelijke race zoals wel vaker in Brazilië.

    • + 4
    • 9 nov 2025 - 19:37
    • nr 76

      Posts: 7.135

      1 ronde te kort? Hij redde het al 3 rondes niet, met hetzelfde verschil omdat de softs eraan gingen. Waarom na zou het met een ronde extra wel lukken?

      • + 16
      • 9 nov 2025 - 19:40
    • Golf-GTI

      Posts: 1.605

      Omdat Kimi foutjes gaat maken en op de streep was het 0,3 sec.

      • + 6
      • 9 nov 2025 - 19:46
    • arone

      Posts: 1.153

      Mss omdat ie een lekke band had?

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 19:47
    • KiekisNL

      Posts: 2.162

      Omdat in de laatste ronde Kimi een foutje maakte, op de streep was het 3tiende, in bocht had had ie hem gehad 😉

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 19:58
    • Golf-GTI

      Posts: 1.605

      Kimi had geen lekke band, anders was Max er wel rap voorbij...

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 19:59
  • dutchiceman

    Posts: 5.479

    Verstappen VS Antonelli.
    Wat een schitterend gevecht. En wat heeft Kimi hem netjes achter gehouden.
    Niet wat Verstappen nodig heeft maar schitterend gedaan zeg.

    • + 16
    • 9 nov 2025 - 19:37
  • ChrisFerrari15

    Posts: 492

    Begrijp de laatste stop niet van Max, had gegarandeerd p2 gepakt, miss zelfs de win

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 19:38
    • nr 76

      Posts: 7.135

      Ja, dat dachten we hier ook

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 19:40
    • KiekisNL

      Posts: 2.162

      38 rondes was teveel geweest voor die gele band.

      • + 12
      • 9 nov 2025 - 19:42
    • PallMall

      Posts: 5.901

      Onmogelijk op die band

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 19:52
  • Snorremans

    Posts: 113

    Jaaa Noreis loopt uit..maar Verstappen heeft de PU en de dus penalty al gepakt.

    Maar goed..Norris zal het alsnog wel pakken denk.

    • + 8
    • 9 nov 2025 - 19:38
  • Joseph1000

    Posts: 244

    Top race van Norris.
    Antoneli echt top gereden op zijn leeftijd al .
    Piastri schade beperkt

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 19:38
    • nr 76

      Posts: 7.135

      Piastri schade beperkt? Hoe??

      • + 7
      • 9 nov 2025 - 19:41
    • Golf-GTI

      Posts: 1.605

      Schade na de 10 sec. penalty

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 19:47
    • arone

      Posts: 1.153

      Ja die snap ik ook niet"

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 19:49
    • StevenQ

      Posts: 9.814

      Piastri verdiende die 10 seconden gewoon zelf en heeft dus niks beperkt

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:03
  • jd2000

    Posts: 7.392

    Wat zou de F1 toch saai zijn zonder Verstappen

    • + 22
    • 9 nov 2025 - 19:38
    • Joseph1000

      Posts: 244

      Snelle auto nieuwe motor niet gek he

      • + 16
      • 9 nov 2025 - 19:39
    • Smock

      Posts: 266

      Ja, ik heb echt geen leuke andere gevechten gezien vandaag, poh wat een saaie race zou het zonder Verstappen zijn geweest. Weet je wanneer de race nog saaier is? Zonder de 19 andere coureurs.

      • + 11
      • 9 nov 2025 - 19:40
    • dutchiceman

      Posts: 5.479

      😂😂😂

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 19:46
    • ILMOP

      Posts: 1.186

      Wat een overdreven reactie, inderdaad. Overal waren er leuke gevechten te zien.

      • + 7
      • 9 nov 2025 - 19:55
    • koppie toe

      Posts: 4.765

      Heb Bearman en Hulkenberg ook leuke dingen zien doen.
      Vond het een mooie race, niet alleen Max.

      • + 7
      • 9 nov 2025 - 19:56
    • JV fan

      Posts: 2.920

      Ik heb genoeg inhaalacties gezien…

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:00
    • SennaS

      Posts: 10.806

      Max zou sowieso een groot gemis zijn maar dan staan andere coureurs weer op in die 1e top rbr auto.

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 20:04
  • schwantz34

    Posts: 41.326

    Één woord "SuperMax!"

    • + 7
    • 9 nov 2025 - 19:38
  • HarryLam

    Posts: 4.993

    Goed gereden ,maar die laatste pitstop had ik niet gedaan.

    • + 4
    • 9 nov 2025 - 19:38
    • schwantz34

      Posts: 41.326

      Het is maar goed dat jij lekker thuis op je bankie zit dan!

      • + 8
      • 9 nov 2025 - 19:40
    • Larry Perkins

      Posts: 61.372

      De eerste pitstop heb je ook niet gedaan @Harry...

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 19:41
    • Joseph1000

      Posts: 244

      Red Bull.moest gokken Norris was al te ver weg

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 19:41
    • hupholland

      Posts: 9.375

      het was kiezen tussen een redelijk zeker podium of misschien een kansje op de overwinning, evt met de hulp van een SC oid. Het is maar net welke afweging je dan wilt maken.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 19:49
    • nr 76

      Posts: 7.135

      Een stint van 35 ronden was toch goed te doen op de mediums?
      Had ie vrij zeker P2 gehouden, P1 waarschijnlijk niet.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:16
    • ThisGuy

      Posts: 1.668

      Ik ben benieuwd wat Max zelf hierover te zeggen heeft. Voor mijn gevoel heeft Max zeker één plek misgelopen.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:02
  • Mr Marly

    Posts: 7.863

    Wat een geweldige race. Max, niet te geloven vanuit de pitlane. Echt zeer sterk gereden.
    Mooie overwinning van Norris, doet goede zaken voor het kampioenschap. Piastri verpest het wederom voor zichzelf en neemt Leclerc daarin mee. Wat was ik blij dat Antonelli Max nog achter zich kon houden, verdiende tweede plek voor hem.

    • + 9
    • 9 nov 2025 - 19:40
    • zoefroef

      Posts: 1.602

      Hoever zou hij gekomen zijn zonder de lekke band?

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 20:02
    • nr 76

      Posts: 7.135

      Zoefroef, die lekke band was een vloek en een zegen denk ik. Nu kon ie er onder de vsc vanaf komen, die hard deed het voor geen meter.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 20:18
  • SennaS

    Posts: 10.806

    Wat een race, Lando fans gefeliciteerd. Als een wk gereden dit weekend.
    Max heeft de race spannend gemaakt en dotd, Wat een inhaal race weer. Ik weet niet wat rbr met die auto gedaan heeft maar het was weer een raket. Wellicht die nieuwe motor opgeschroefd en in handen van Max een mega wapen.
    Kimi wordt met de dag beter en bij Piastri, de zgn ijskonijn, zit het erg tegen en hij maakt ook nog foute keuzes.

    • + 10
    • 9 nov 2025 - 19:41
    • Joseph1000

      Posts: 244

      Piastri heeft het net niet gered tegen russel. Zonde van de tien seconden penalty

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 19:43
    • SennaS

      Posts: 10.806

      Ja zonder die 10 was hij 2e geworden. Was wel een zware straf.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 19:49
    • ILMOP

      Posts: 1.186

      Die straf was mijn inziens niet terecht!

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 19:55
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 509

      Ik zou allemaal het nog eens terugkijken @ILMOP, natúúrlijk was die straf i het huidige reglement terecht!

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 20:10
    • nr 76

      Posts: 7.135

      Niet terecht? Hij glijdt blokkerend in Antonelli...

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 20:12
  • Joseph1000

    Posts: 244

    Hoe dan ook vermakelijke race gezien er gebeurde van alles . Strategisch ook genoten.
    Ferrari veel pech

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 19:42
    • schwantz34

      Posts: 41.326

      LeClerc had botte pech, maar Lewis maakte gewoon een rookie misstake door veuls te gretig te zijn en daardoor zijn vleugel en vloer aan snot te rijden!

      • + 10
      • 9 nov 2025 - 19:45
    • zoefroef

      Posts: 1.602

      Lewis stopt vast na dit dramatisch seizoen, ik kan me niet voorstellen dat hij zich nog een keer kan opladen voor weer een jaar, waarschijnlijk niet mee doen om de podia.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 20:04
    • ILMOP

      Posts: 1.186

      Ik heb het eerder geroepen en ga dat nogmaals zeggen: Lewis Hamilton heeft zijn beste tijd gehad en daarom heeft men een kapitale fout bij Ferrari gemaakt door deze man aan te trekken. Ze hadden veel beter met Sainz verder kunnen gaan.

      • + 7
      • 9 nov 2025 - 20:09
  • Smock

    Posts: 266

    Vermakelijke race wel. Norris gewoon degelijk. Weet niet of ik het helemaal eens ben met de straf voor Piastri, Kimi sneed hem wel heel erg naar binnen, ondanks dat het zijn bocht is. Max erg sterk gereden, was nog wel ff spannend met Antonelli, maar wel leuk dat Antonelli p2 heeft gepakt!

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 19:43
    • Joseph1000

      Posts: 244

      Hij duwde door die rem actie Antoneli eraf. Plus Leclerc kon niet meer verder. Vond het het meer een vijf seconden straf maar ja .

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 19:47
    • Canson Po

      Posts: 2.805

      Die straf was terecht, apex was van Antonelli was een do or die move, helaas kwam hij tekort en einde race voor Leclerc straf was terecht.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 19:48
    • SennaS

      Posts: 10.806

      Had ook met race incident of 5 sec straf afgedaan kunnen worden.
      F1 wederom niet consequent.

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 19:56
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 509

      @Sennas

      Ik denk dat als Leclerc niet wat uitgeschakeld door de actie, Piastri 5 seconden straf had gekregen...

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:12
    • NicoS

      Posts: 19.630

      Oscar was te eager,hij had geluk dat hij schadevrij door kon, dit had, niet alleen voor Leclerc maar voor alle drie net zo goed einde race kunnen zijn geweest.
      De onervarenheid van zowel Oscar als Kimi zorgde voor deze clash. Oscar te gretig, en niet genoeg langszij om ervoor te zorgen dat Kimi niet in “kan” sturen. En Kimi omdat hij mogelijk had kunnen weten dat Oscar daar nog ergens zat, en ietsje meer ruimte had moeten geven.
      Dus eigenlijk hadden ze nog geluk er zonder schade vanaf te komen, behalve dan een penalty voor Oscar die in mijn ogen terecht was. Discussie kun je er over voeren, maar ik denk dat de stewards correct hebben gehandeld…..je kegelt iemand uit de race…

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:52
  • Brandon

    Posts: 572

    Another Mercedes driver calling Max “this guy” 🤣

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 19:45
    • Canson Po

      Posts: 2.805

      haha ja, where did this guy come from :p

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 19:49
    • Kubica

      Posts: 5.647

      Maar bij Antonelli hoorde je duidelijk respect..

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 20:02
    • NicoS

      Posts: 19.630

      Ik hoop dat Kimi en Max ooit nog teamgenoten worden. Die twee kunnen het samen heel goed hebben.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 21:23
  • Tony

    Posts: 1.544

    Geweldige race van Max. Norris weer foutloos.
    Piastri wat mij betreft wel zwaar gestraft.

    En Tsunoda.. Het team heeft nog wel zo geprobeerd om hem op het vliegveld te dumpen, maar tevergeefs..

    • + 7
    • 9 nov 2025 - 19:45
  • John6

    Posts: 11.255

    Max heeft weer even laten zien wat er toch nog mogelijk is met dat barrel.

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 19:46
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.014

      Of gewoon de beste rijder van het hele veld..

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 19:50
    • SennaS

      Posts: 10.806

      Vandaag was het duidelijk geen barren met die nieuwe motor en setup.
      Of wou je zeggen dat hij de voorgaande dagen gefaald heeft?

      • + 6
      • 9 nov 2025 - 19:51
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 509

      Vandaag was de RB21 allesbehalve een barrel, @John6. Kennelijk heeft het team de setup in positieve zin weten te veranderen, en dan heb je natuurlijk nog de extra pk's van een nieuwe motor. Desalniettemin een heerlijk spannende race!

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 20:07
  • Di Stefano

    Posts: 347

    De lekke band tijdens de SC heeft Max goed geholpen, geluk bij een ongeluk. Heeft hij goed gebruik van gemaakt, had daarna vrij bandenkeuze. Sterk gereden, ook Kimi en Ollie!

    • + 7
    • 9 nov 2025 - 19:48
  • PallMall

    Posts: 5.901

    Mijn god, wat een race van Max, in het droog vanaf de pit tot p3.
    Lando gaat kampioen worden maar iedereen weet dat Max de beste is, met afstand,

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 19:51
    • SennaS

      Posts: 10.806

      De regerend wk is de beste, anders ben je geen wk.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 19:53
    • Kubica

      Posts: 5.647

      Max by far de beste coureur. Lando het beste totaal pakket. Dat weet je ook wel SennaS…

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 20:04
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.078

    En Tsunoda zelfs 3 wagens achter zich gelaten! Oh wacht......

    iig Max podium, dus vast binnenkort artikel dat hij een record heeft

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 19:51
    • StevenQ

      Posts: 9.814

      Ze kunnen beter de laatste 3 races maar 1 auto inzetten en Yuki alvast naar de Indycar sturen waar Honda hem vast wel aan een zitje kan helpen.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 20:06
    • nr 76

      Posts: 7.135

      Prost en Mansell hebben weleens P2 gehaald na een pitlane start.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 20:20
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.078

      Sorry, ik doelde op record percentueel aantal behaalde podia in relatie tot aantal gestarte races

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 20:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.754

      Michael Schumacher heeft weleens vanuit de pitstraat gewonnen nr76.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:22
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.754

    Hiervoor kijk ik F1.
    Van mij had Kimi of Max ook mogen winnen.....maar spannend tot de laatste ronde.
    Brazilië bied normaal gesproken de mooiste en beste races op 'n mooi circuit.

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 19:52
  • Pepe

    Posts: 1.135

    Knap dat klopt maar uiteindelijk loop Lando gewoon uit en met nog 3 races te gaan is het wel klaar.

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 19:55
  • d07

    Posts: 2.571

    Goede race van Norris en Verstappen.
    Wederom beukt Antonelli een Ferrari eraf... die maakt zich niet populair daar.
    Snap ook echt niet waarom Piastri een straf kreeg, hij zat er gewoon naast en Kimi stuurt gewoon in. Wederom niet consistent in het handhaven van de regels..

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 19:55
    • schwantz34

      Posts: 41.326

      Kimi kon nergens anders heen met Charles links van hem, Piastri was gewoon veuls te enthousiast, en zijn blokkerende wielen waren het bewijs daarvan. Terechte straf dus, en hij klaagde er dus ook terecht niet over!

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 20:00
    • Canson Po

      Posts: 2.805

      Hij zat er alles behalve naast d07, ik snap ergens wel dat sommige dit als raceincident zien.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 20:05
    • schwantz34

      Posts: 41.326

      * Charles zat rechts van Kimi*

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 20:06
    • nr 76

      Posts: 7.135

      Piastri gleed met blokkerend voorwiel in Antonelli. Misschoen kreeg ie daarom een penalty

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 20:21
    • da_bartman

      Posts: 6.248

      Moet het eerst nogeens bekijken, maar was Piastri niet al voor de Apex langszij( iig voorbij de spiegel van Antonelli) waardoor hij recht op ruimte had. En blokkeerde Oscar niet pas toen Kimi hem die ruimte ontnam door te strak in te sturen en Oscar daardoor echt in de ankers moest?

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:17
  • PallMall

    Posts: 5.901

    Dit was naar mijn bescheiden mening êén van de beste races van Max ooit. Van een pit lane start en een lekke band in het droge terugkomen tot p3

    Ongekend

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 20:03
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.964

    Wat is die RB toch een slechte auto...

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 20:06
    • schwantz34

      Posts: 41.326

      Yuki is nu nog steeds aan het rijden!

      • + 7
      • 9 nov 2025 - 20:15
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.014

      Ja leclerc fan. Ter vergelijking met de mclaren. Verstappen in een mclaren en was al 3 races geleden kampioen geworden.

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 20:16
    • van lotje,g

      Posts: 1.111

      Wat ben jij toch een stakker

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:50
  • Snelrondje

    Posts: 8.879

    Fantastische race gezien. Dit moet F1 zijn! Norris pakt normaliter de titel. Maar Max brengt de extase naar de races. Piastri is onder druk een maatje te klein. Dat had ik niet verwacht. Lando groeit. Kimi laat zijn potentie zien terwijl Russell aan de bak moet om zijn positie bij Mercedes te continueren. Verder doen de rookies het goed.

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 20:15
  • schwantz34

    Posts: 41.326

    Max heeft vanuit de pitstraat het podium gehaald, maar waar zijn de duimpjes van @Mario?

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 20:38
  • van lotje,g

    Posts: 1.111

    Waar is Leclerc fan?

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 20:45
  • misstappen

    Posts: 3.382

    Max niet eens P1…
    Zo kom je er niet kerel..

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 20:54
    • ThisGuy

      Posts: 1.668

      Max weet vanuit de pitlane niet eens de wedstrijd te winnen. Waardeloos joh.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 21:09

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
