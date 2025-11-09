De Grand Prix van Brazilië is gewonnen door Lando Norris. Op het circuit van Interlagos was hij Andrea Kimi Antonelli te slim af, die als tweede werd geklasseerd. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Met Max Verstappen in de pitlane, en een miezerbuitje voor de start van de race bereidde iedereen zich voor op een spektakelstuk. Bij Red Bull kozen ze ervoor om hem te laten starten op de harde banden, terwijl Norris aan kop op de mediumbanden aan de race begon. Antonelli wilde op de eerste startrij aanvallend beginnen, en hij startte dan ook op de zachte banden.

Tranen bij Braziliaanse fans

Verstappen hield zijn hoofd koel en reed rustig de pitlane uit, en had de rest van het veld snel bijgehaald. Hij bleef hierdoor uit de problemen, want in de eerste paar bochten gebeurde er van alles. Hamilton viel terug nadat hij in de eerste bocht werd geraakt door Carlos Sainz, terwijl thuisheld Gabriel Bortoleto uit de race werd getikt door Lance Stroll.

De Braziliaanse fans huilden tranen en tuiten, en zagen daarna hoe de dag erger en erger werd voor Hamilton. Hij probeerde in de laatste bocht Franco Colapinto in te halen, maar dit ging ook mis. Hij beschadigde zijn voorvleugel, en moest een pitstop maken. Ook zijn vloer was beschadigd geraakt bij dit moment. Door dit alles had Verstappen zich teruggevochten naar de zestiende plaats.

Chaos bij de herstart

Bij de herstart kwam Norris goed weg, en werd Antonelli aangevallen door Charles Leclerc en Oscar Piastri. De Italiaan zat in een soort sandwich, en werd aan de binnenkant geraakt door Piastri die zich verremde. De Australiër liep dat hij geen ruimte had, maar door zijn actie raakte Antonelli wel de Ferrari van Leclerc. De Monegask had hierdoor een lekke band en een beschadigde voorwielophanging. Hij moest zijn auto naast de baan parkeren, en de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car.

Verstappen had zich in de tussentijd opgewerkt naar de dertiende plaats. Hij had echter een lekke band, en zocht snel de pitlane op. Hij kreeg een vers setje mediumbanden, en belandde weer helemaal achteraan het veld. Na de herstart maakte Ocon een pitstop, en haalde Verstappen direct Lance Stroll in. Aan de kop van het veld zat Piastri inmiddels vlak achter Norris.

Straf voor Piastri

De stewards onderzochten alle momenten, en ze gaven Piastri een tijdstraf van tien seconden voor zijn incident met Leclerc en Antonelli. Bij McLaren moest ze een plannetje gaan bedenken, want Verstappen kwam dichter en dichterbij. Hij haalde onder andere Hülkenberg, Alonso, Tsunoda en Albon in, en profiteerde van pitstops van anderen. In de 22ste ronde reed hij al in de top vijf.

Terug in de strijd

Verstappen bleef doorstampen, en kreeg de podiumplaatsen al snel in het zicht. Aangezien hij onder de Virtual Safety Car al een pitstop had gemaakt, was hij helemaal terug in de strijd. Hij haalde Norris zelfs in toen de Brit een pitstop maakte. Norris haalde hem een rondje later weer in, en Verstappen verdedigde zijn positie niet. Hij bleef rustig zijn eigen race rijden, en zag hij Norris op softs simpelweg wat sneller was.

Verstappen aan de leiding

Verstappen bleef rustig doorrijden, en belandde na pitstops van anderen weer in de podiumposities. Aangezien Piastri een tijdstraf had gekregen, kon Verstappen hem simpel verschalken toen de Australiër naar binnen was gedoken. Verstappen was zo snel, dat hij de leiding in de schoot kreeg geworpen na de tweede pitstop van Norris.

Het zorgde zelfs voor verbazing bij Red Bull, waar Gianpiero Lambiase aan Verstappen liet weten dat hij aan de leiding reed. Het werd een schaakspel, want Verstappen was snel, maar Norris reed rond op veel versere banden. Piastri speelde door zijn tijdstraf geen rol van betekenis meer, en hij moest vechten met mannen als Oliver Bearman.

Verstappen vliegt na pitstop

Bij Red Bull handelden ze snel, en haalden ze Verstappen in de 54ste ronde naar binnen voor een vers setje softs. Hij viel terug naar de vierde plaats, maar kon daarna vol doortrappen. Bij Mercedes begonnen ze te zweten, want hun coureurs stonden onder druk. Verstappen kwam eraan, als een soort ontketende stier spuwde hij over de baan.

Russell had het lastig, en probeerde zijn positie te verdedigen. Verstappen had daar geen boodschap aan en haalde Russell in de 63ste ronde in. Hij joeg verder op Antonelli, waardoor zelfs de tweede plaats nog in zicht kwam.

Net te kort

Verstappen deed er alles aan om de tweede plaats te pakken, maar zijn banden waren net te ver afgesleten. Antonelli maakte nog een klein foutje in de laatste ronde, maar Verstappen kwam op de streep net een paar meter te kort. Norris won, maar hij weet ook dat Verstappen nog lang niet heeft opgegeven. De grote verliezer van het weekend? Oscar Piastri, hij werd vijfde.