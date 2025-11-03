Het team van Williams heeft groot nieuws naar buiten gebracht. De iconische Britse renstal zal vanaf volgend jaar onder een nieuwe naam op de grid verschijnen. Het gaat echter niet om een grote naamswijziging, want Williams past de naam aan naar Williams F1 Team.

Het team van Williams maakt al 48 jaar deel uit van de Formule 1-grid, en ze hebben al veel successen geboekt. Ze hebben negen constructeurstitels gepakt, en Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill en Jacques Villeneuve werden wereldkampioen met het team. Onder leiding van Sir Frank Williams groeide de renstal uit Grove uit tot een topteam, maar deze eeuw zakten ze ver weg.

De familie Williams moest het team verkopen aan Dorilton Capital, en onder leiding van de nieuwe teambaas James Vowles zijn er stappen gezet. Dit jaar stond Carlos Sainz op het podium in Azerbeidzjan, en Williams staat dan ook op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap.

Nieuwe teamnaam

Williams staat onder de naam Atlassian Williams Racing op de grid, maar na dit seizoen gaat dat veranderen. De Britse renstal laat weten dat ze vanaf 2026 op de grid staan onder de naam Atlassian Williams F1 Team. Het is een grote verandering, maar het team zal gewoon bekend blijven staan onder de naam Williams.

Nieuw logo

Naast de teamnaam, zal ook het teamlogo gaan veranderen. De iconische 'W' blijft onderdeel van het uiterlijk, maar zal worden gemoderniseerd. Het gaat om een verwijzing naar het verleden, en is verder geen grote verandering vergeleken met het huidige seizoen. Ze hebben zich laten inspireren door het logo dat Sir Frank Williams introduceerde toen Williams debuteerde in de Formule 1.

Vowles komt met verklaring

Teambaas James Vowles reageert trots in het persbericht: "Als team laten we ons inspireren door ons verleden, maar we kijken vol enthousiasme naar de toekomst. We zijn vastbesloten een nieuw kampioenschapshoofdstuk te schrijven in de geschiedenis van Williams. Deze doorontwikkelde identiteit weerspiegelt wie we zijn, waar we naartoe gaan en brengt onze titelwinnende erfenis opnieuw onder de aandacht van een groeiend publiek dat de sport niet volgde toen wij voor het laatst domineerden."