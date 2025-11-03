user icon
Williams komt met groot nieuws en past iconische teamnaam op

Williams komt met groot nieuws en past iconische teamnaam op
  Gepubliceerd op 03 nov 2025 15:23
  11
  Door: Bob Plaizier

Het team van Williams heeft groot nieuws naar buiten gebracht. De iconische Britse renstal zal vanaf volgend jaar onder een nieuwe naam op de grid verschijnen. Het gaat echter niet om een grote naamswijziging, want Williams past de naam aan naar Williams F1 Team.

Het team van Williams maakt al 48 jaar deel uit van de Formule 1-grid, en ze hebben al veel successen geboekt. Ze hebben negen constructeurstitels gepakt, en Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill en Jacques Villeneuve werden wereldkampioen met het team. Onder leiding van Sir Frank Williams groeide de renstal uit Grove uit tot een topteam, maar deze eeuw zakten ze ver weg.

De familie Williams moest het team verkopen aan Dorilton Capital, en onder leiding van de nieuwe teambaas James Vowles zijn er stappen gezet. Dit jaar stond Carlos Sainz op het podium in Azerbeidzjan, en Williams staat dan ook op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap.

Nieuwe teamnaam

Williams staat onder de naam Atlassian Williams Racing op de grid, maar na dit seizoen gaat dat veranderen. De Britse renstal laat weten dat ze vanaf 2026 op de grid staan onder de naam Atlassian Williams F1 Team. Het is een grote verandering, maar het team zal gewoon bekend blijven staan onder de naam Williams.

Nieuw logo

Naast de teamnaam, zal ook het teamlogo gaan veranderen. De iconische 'W' blijft onderdeel van het uiterlijk, maar zal worden gemoderniseerd. Het gaat om een verwijzing naar het verleden, en is verder geen grote verandering vergeleken met het huidige seizoen. Ze hebben zich laten inspireren door het logo dat Sir Frank Williams introduceerde toen Williams debuteerde in de Formule 1.

Vowles komt met verklaring

Teambaas James Vowles reageert trots in het persbericht: "Als team laten we ons inspireren door ons verleden, maar we kijken vol enthousiasme naar de toekomst. We zijn vastbesloten een nieuw kampioenschapshoofdstuk te schrijven in de geschiedenis van Williams. Deze doorontwikkelde identiteit weerspiegelt wie we zijn, waar we naartoe gaan en brengt onze titelwinnende erfenis opnieuw onder de aandacht van een groeiend publiek dat de sport niet volgde toen wij voor het laatst domineerden."

 

Regenrace

Posts: 2.118

Dit is net zo groot nieuws als dat bij Verstappen ook de wintertijd is ingegaan. Waarom wordt daar geen aandacht aan besteedt?

  • 9
  • 3 nov 2025 - 15:37
F1 Nieuws Williams

Reacties (11)

Login om te reageren
  • core2duo

    Posts: 1.695

    Prachtige stap van Williams! De bold, naar voren leunende ‘W’ ademt pure nostalgie, alsof de gloriejaren van de jaren ’90 even terugkijken. Laten we hopen dat ze niet alleen het logo, maar ook de overwinningen van toen nieuw leven inblazen.

    • + 3
    • 3 nov 2025 - 15:30
  • Regenrace

    Posts: 2.118

    Dit is net zo groot nieuws als dat bij Verstappen ook de wintertijd is ingegaan. Waarom wordt daar geen aandacht aan besteedt?

    • + 9
    • 3 nov 2025 - 15:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.702

      De week is nog maar net begonnen....die berichten moeten nog komen.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 19:40
  • Ernie5335

    Posts: 5.671

    Naamsverandering. Eerst lees ik "Het gaat echter niet om een grote naamswijziging" en iets later "Het is een grote verandering". Nu ben ik het kwijt...

    • + 5
    • 3 nov 2025 - 15:48
    • Golf-GTI

      Posts: 1.574

      Zoek de verschillen.

      "Williams staat onder de naam Atlassian Williams Racing op de grid, maar na dit seizoen gaat dat veranderen. De Britse renstal laat weten dat ze vanaf 2026 op de grid staan onder de naam Atlassian Williams F1 Team. Het is een grote verandering"

      Ik weet niet wat de schrijverd gerookt heeft, maar de dosis mag beslist verhoogd worden....

      • + 4
      • 3 nov 2025 - 16:21
  • Larry Perkins

    Posts: 61.187

    Het zal @arry werkelijk worst wezen!

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 15:56
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.815

    Na lezen van de titel dacht ik dat het Williams Renault zou heten

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 15:58
  • Larry Perkins

    Posts: 61.187

    "Williams komt met groot nieuws en past iconische teamnaam op ..........................."

    op de pens c-van Zak Brown...

    Hihihi-hilarisch, de titel klopt niet.

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 16:01
  • Babs

    Posts: 77

    Kunnen we alsjeblieft verschoond blijven van dit soort flauwekul? Die minieme naamswijziging had wel in een bijzin in een verslag van de komende Grand Prix vermeld kunnen worden.

    • + 1
    • 3 nov 2025 - 19:27
  • Snork

    Posts: 22.036

    Toch wel triest dat zelf een kop boven een artikel verkeerd geschreven is. De kwaliteitscontrole op deze site is al een poosje met sabbatical onbepaalde tijd.

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 20:17

