Lewis Hamilton beleeft een van de slechtste seizoenen ooit in zijn carrière en heeft daarmee ook het slechtste Ferrari-seizoen sinds 2020 meegemaakt. Hamilton heeft dit hele seizoen nog geen podium behaald en volgens oud-coureur Jean Alesi komt dit mede doordat Ferrari de auto niet meer ontwikkelt.

Teambaas Frédéric Vasseur vertelde dat Ferrari de gehele focus op 2026 gezet heeft. Hierdoor heeft de Scuderia al een lange tijd geen goede prestaties meer gehaald. Volgens Alesi is dit onzin en heeft Vasseur slechte smoesjes voor deze keuze.

Lewis Hamilton heeft in de eerste 23 Grands Prix van het seizoen geen podiums behaald en alleen een sprintoverwinning. De zevenvoudig wereldkampioen heeft, mocht hij in Abu Dhabi geen podium behalen, voor het eerst een jaar gereden zonder podiums. Hamilton heeft in al zijn jaren F1 nog nooit minder dan vijf podiumplaatsen behaald. Zijn negentiende seizoen is tegelijk het eerste jaar waarin hij dat niet behaalt.

Ferrari stopte al vroeg met ontwikkelen

Volgens Vasseur stopte Ferrari al met het ontwikkelen van de auto in april, zo vertelde de teambaas in Qatar. Alesi is het hier allesbehalve mee eens: "Ferrari's houding doet me denken aan een gênante poging om deze mislukking te verdoezelen", vertelde hij aan Corriere della Sera. "Zeggen dat alle ontwikkeling werd onderbroken ter voorbereiding op de auto van volgend jaar, lijkt me een heel zwak excuus."

Vasseur vertelde in Qatar dat het de dominantie van McLaren was die het team deed beseffen dat het alvast aan 2026 moest gaan werken. "We zijn niet optimaal begonnen", beweerde Vasseur. "De dubbele diskwalificatie in China kostte ons tonnen punten ten opzichte van de directe concurrenten. En al vrij vroeg in het seizoen was McLaren zo dominant in de eerste vier of vijf evenementen dat we beseften dat het voor 2025 erg moeilijk zou worden. Dat betekende dat we al heel vroeg in het seizoen, ik denk eind april, besloten om over te stappen naar 2026. Het was een lastige beslissing."

Ferrari staat vierde in het constructeurskampioenschap

Met 23 races gereden is Ferrari flink achteruitgegaan ten opzichte van de eerste seizoenshelft. Het team had tijdens de eerste twaalf races van het seizoen maar liefst 222 punten behaald en stond tweede in het wereldkampioenschap. Elf weekenden later ziet het er anders uit voor Ferrari. Het team staat momenteel tweede en heeft in de afgelopen elf races maar 160 punten gehaald.