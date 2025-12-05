user icon
Ferrari onder vuur: "Wat een slap excuus!"

Lewis Hamilton beleeft een van de slechtste seizoenen ooit in zijn carrière en heeft daarmee ook het slechtste Ferrari-seizoen sinds 2020 meegemaakt. Hamilton heeft dit hele seizoen nog geen podium behaald en volgens oud-coureur Jean Alesi komt dit mede doordat Ferrari de auto niet meer ontwikkelt. 

Teambaas Frédéric Vasseur vertelde dat Ferrari de gehele focus op 2026 gezet heeft. Hierdoor heeft de Scuderia al een lange tijd geen goede prestaties meer gehaald. Volgens Alesi is dit onzin en heeft Vasseur slechte smoesjes voor deze keuze. 

Lewis Hamilton heeft in de eerste 23 Grands Prix van het seizoen geen podiums behaald en alleen een sprintoverwinning. De zevenvoudig wereldkampioen heeft, mocht hij in Abu Dhabi geen podium behalen, voor het eerst een jaar gereden zonder podiums. Hamilton heeft in al zijn jaren F1 nog nooit minder dan vijf podiumplaatsen behaald. Zijn negentiende seizoen is tegelijk het eerste jaar waarin hij dat niet behaalt.

Ferrari stopte al vroeg met ontwikkelen

Volgens Vasseur stopte Ferrari al met het ontwikkelen van de auto in april, zo vertelde de teambaas in Qatar. Alesi is het hier allesbehalve mee eens: "Ferrari's houding doet me denken aan een gênante poging om deze mislukking te verdoezelen", vertelde hij aan Corriere della Sera. "Zeggen dat alle ontwikkeling werd onderbroken ter voorbereiding op de auto van volgend jaar, lijkt me een heel zwak excuus."

Vasseur vertelde in Qatar dat het de dominantie van McLaren was die het team deed beseffen dat het alvast aan 2026 moest gaan werken. "We zijn niet optimaal begonnen", beweerde Vasseur. "De dubbele diskwalificatie in China kostte ons tonnen punten ten opzichte van de directe concurrenten. En al vrij vroeg in het seizoen was McLaren zo dominant in de eerste vier of vijf evenementen dat we beseften dat het voor 2025 erg moeilijk zou worden. Dat betekende dat we al heel vroeg in het seizoen, ik denk eind april, besloten om over te stappen naar 2026. Het was een lastige beslissing."

Ferrari staat vierde in het constructeurskampioenschap

Met 23 races gereden is Ferrari flink achteruitgegaan ten opzichte van de eerste seizoenshelft. Het team had tijdens de eerste twaalf races van het seizoen maar liefst 222 punten behaald en stond tweede in het wereldkampioenschap. Elf weekenden later ziet het er anders uit voor Ferrari. Het team staat momenteel tweede en heeft in de afgelopen elf races maar 160 punten gehaald. 

Damon Hill

Posts: 19.621

Ik volgde het bewuste jaar nog niet maar het jaartal 1992 komt altijd in mijn hoofd op. Ivan Capelli... die ooit bij Leyton House best wel wat indruk maakte, tekende voor Ferrari en in 1992 leek zijn droom uit te komen. Daar zat hij dan: in een rode bolide met steigerend paar op zijn stuur. Het w... [Lees verder]

  • 4
  • 5 dec 2025 - 13:52
Reacties (5)

  • Damon Hill

    Posts: 19.621

    Ik volgde het bewuste jaar nog niet maar het jaartal 1992 komt altijd in mijn hoofd op. Ivan Capelli... die ooit bij Leyton House best wel wat indruk maakte, tekende voor Ferrari en in 1992 leek zijn droom uit te komen. Daar zat hij dan: in een rode bolide met steigerend paar op zijn stuur. Het werd één grote nachtmerrie. Qua snelheid was die Ferrari niet vooruit te branden en hij ging nog vaak stuk ook. Oké, Alesi haalde nog wel eens een succesje in die bolide maar Capelli kon er al helemaal niets mee. Na 1992 werd hij er weer uit geschopt. En dat was dan de grote droom.

    Soms snap ik de "magie" van Ferrari ook niet zo goed. Ik kan me zelfs voorstellen dat coureurs na afloop denken: "was dit het nou?"

    Misschien schrijft Leclerc ooit wel een boek, getiteld: "de utopie"

    • + 4
    • 5 dec 2025 - 13:52
    • Freek-Willem

      Posts: 6.515

      Ik denk eerder
      'de (des)illusie'
      Maar dat kan ook die van Lewis zijn

      • + 4
      • 5 dec 2025 - 14:19
    • Damon Hill

      Posts: 19.621

      @Freek-Willem,
      Helemaal mee eens, zou een prachttitel zijn. Misschien wordt het wel een gezamenlijk boek!

      • + 1
      • 5 dec 2025 - 14:37
  • inflatable

    Posts: 3.695

    Hamilton heeft voor Ferrari dan ook altijd in een redelijk competitive auto gereden bij McLaren en Mercedes.. Daarnaast overtuigt Lewis zelf ook niet door veel vaker wel dan niet achter Lerclerc te eindigen.. Hij zal wel hopen op een goede Ferrari in 2026 met de nieuwe motoren, in de hoop ooit nog die 8e WK titel te kunnen pakken, maar als dat al zo zou zijn moet als alsnog Leclerc verslaan.. Wat ik dus niet zie gebeuren, maar met Hamilton weet je het nooit, zodra hij weer volop gemotiveerd raakt door een goede auto.. Bij Hamilton is het vooral mentaal en motivatie.. Alles zal dus afhangen van 2026 anders stopt hij met F1 denk ik.. Geen team zal zijn hoge salariseisen ook nog willen betalen vrees ik voor hem, dus als hij dan nog doorwil dan moeten die wel naar beneden denk ik..

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 15:37
  • Babs

    Posts: 129

    Tja, de rode auto zal voor Lewis wel een zwarte nachtmerrie zijn, maar dat is Lewis omgekeerd voor Ferrari natuurlijk ook. Als dit een huwelijk was, zou ik zeggen: zo snel mogelijk ontbinden!

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 16:49

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

