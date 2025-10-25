De Nederlandse coureur Richard Verschoor is dit jaar bezig met een goed seizoen in de Formule 2. In tegenstelling tot veel van zijn F2-rivalen heeft Verschoor nog geen kans gehad in een Formule 1-wagen, maar hij lijkt nu te hinten op een debuut in een bolide uit de koningsklasse.

De 24-jarige Verschoor rijdt al sinds 2021 in de Formule 2, en doet er alles aan om zijn droom te laten uitkomen. Dit jaar leek hij kans te maken op de titel in de hoogste opstapklasse, maar hij is inmiddels afgezakt naar de vierde plaats in het kampioenschap. Verschoor is in tegenstelling tot veel van zijn rivalen niet verbonden aan een Formule 1-team, en hij heeft ook nog nooit de eer gehad op een F1-wagen aan de tand te voelen.

Aangezien er dit jaar veel kansen zijn voor rookies, is het opvallend dat Verschoor nog geen kans heeft gehad. Alle Formule 1-teams zijn immers verplicht om per auto twee keer per seizoen een rookie in te zetten in een vrije training. Daarnaast krijgen veel jonge coureurs ook de kans tijdens TPC-tests.

F1-debuut aanstaande?

Verschoor heeft nog geen F1-kans gehad. Als presentator Rob Kamphues hem in het Viaplay-programma Vrooooom vraagt wanneer dit gaat gebeuren, komt Verschoor met een bijzonder antwoord: "Voor Mexico niet in ieder geval."

Mysterieuze reacties

Als Kamphues doorvraagt, en stelt dat het later in het seizoen misschien nog gaat gebeuren, blijft Verschoor mysterieus: "Nee, ja... Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, alleen dat het in Mexico nog niet gebeurd. Ze hebben nog niet gebeld, dus ik moet gewoon even rustig afwachten."

Verschoor wil niets loslaten over een mogelijke test of training in Formule 1-materiaal. Zijn antwoorden blijven zeer mysterieus. Met een grijns op zijn gezicht slaat hij een volgende poging af: "Ja, ik kan er niets over zeggen, dat is het gewoon. Wie weet dat het ooit nog gaat gebeuren."

Wat brengt de toekomst voor Verschoor?

Met nog twee raceweekenden te gaan staat Verschoor vierde in het Formule 2-kampioenschap. Hij heeft 151 punten achter zijn naam staat, en heeft slechts een achterstand van tien punten op nummer drie Luke Browning. De Brit kwam dit weekend wel in actie tijdens een F1-training in Mexico. De Italiaan Leonardo Fornaroli voert nog altijd het F2-klassement aan.

Het is nog niet duidelijk in welke klasse Verschoor volgend jaar te vinden is.