F1-debuut aanstaande? Verschoor hint op groot nieuws
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 19:13
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

De Nederlandse coureur Richard Verschoor is dit jaar bezig met een goed seizoen in de Formule 2. In tegenstelling tot veel van zijn F2-rivalen heeft Verschoor nog geen kans gehad in een Formule 1-wagen, maar hij lijkt nu te hinten op een debuut in een bolide uit de koningsklasse.

De 24-jarige Verschoor rijdt al sinds 2021 in de Formule 2, en doet er alles aan om zijn droom te laten uitkomen. Dit jaar leek hij kans te maken op de titel in de hoogste opstapklasse, maar hij is inmiddels afgezakt naar de vierde plaats in het kampioenschap. Verschoor is in tegenstelling tot veel van zijn rivalen niet verbonden aan een Formule 1-team, en hij heeft ook nog nooit de eer gehad op een F1-wagen aan de tand te voelen.

Aangezien er dit jaar veel kansen zijn voor rookies, is het opvallend dat Verschoor nog geen kans heeft gehad. Alle Formule 1-teams zijn immers verplicht om per auto twee keer per seizoen een rookie in te zetten in een vrije training. Daarnaast krijgen veel jonge coureurs ook de kans tijdens TPC-tests.

F1-debuut aanstaande?

Verschoor heeft nog geen F1-kans gehad. Als presentator Rob Kamphues hem in het Viaplay-programma Vrooooom vraagt wanneer dit gaat gebeuren, komt Verschoor met een bijzonder antwoord: "Voor Mexico niet in ieder geval."

Mysterieuze reacties

Als Kamphues doorvraagt, en stelt dat het later in het seizoen misschien nog gaat gebeuren, blijft Verschoor mysterieus: "Nee, ja... Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, alleen dat het in Mexico nog niet gebeurd. Ze hebben nog niet gebeld, dus ik moet gewoon even rustig afwachten."

Verschoor wil niets loslaten over een mogelijke test of training in Formule 1-materiaal. Zijn antwoorden blijven zeer mysterieus. Met een grijns op zijn gezicht slaat hij een volgende poging af: "Ja, ik kan er niets over zeggen, dat is het gewoon. Wie weet dat het ooit nog gaat gebeuren."

Wat brengt de toekomst voor Verschoor?

Met nog twee raceweekenden te gaan staat Verschoor vierde in het Formule 2-kampioenschap. Hij heeft 151 punten achter zijn naam staat, en heeft slechts een achterstand van tien punten op nummer drie Luke Browning. De Brit kwam dit weekend wel in actie tijdens een F1-training in Mexico. De Italiaan Leonardo Fornaroli voert nog altijd het F2-klassement aan.

Het is nog niet duidelijk in welke klasse Verschoor volgend jaar te vinden is.

Reacties (4)

  • This Guy 33

    Posts: 306

    Ik hoop het, Verschoor is een nuchtere hardwerkende vriendelijke jongen !

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 19:31
    • koppie toe

      Posts: 4.656

      Verschoor is een hard werkende man die al veel te lang in de f2 zit.
      Mist het talent om ooit in de f1 te komen, inkopen in een vrije training zal heus wel lukken.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 19:35
  • Regenrace

    Posts: 2.056

    Richard Verschoor? Dat kan per definitie geen groot nieuws zijn.
    O wacht, hij stopt na 4 jaar met F2. Nee, da's ook geen groot nieuws.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 19:34
  • Aquarius72

    Posts: 715

    Ik denk dat de vragenstellert zelf mysterieuze dingen ziet die er niet zijn Richard zegt gewoon: "nee, misschien later nog." niets mysterieus aan. En er is ook geen geweld gebruikt, volgens het bericht dus niets aan het handje.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 19:42

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

