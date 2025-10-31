user icon
Hoe Bearman met één race Haas miljoenen opleverde

Hoe Bearman met één race Haas miljoenen opleverde
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 07:51
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Oliver Bearman kende in Mexico-Stad zijn beste weekend ooit. De jonge Brit verraste vriend en vijand door met zijn Haas als vierde over de streep te komen, het beste resultaat van het team in zes jaar tijd. Maar de prestatie had meer impact dan alleen sportieve glorie: Bearman leverde het team naar schatting vijftien miljoen dollar extra prijzengeld op.

De 20-jarige Brit reed een foutloze race. Hij bleef uit de chaos, hield Oscar Piastri en George Russell achter zich en sleepte twaalf kostbare punten binnen. Daarmee klom Haas in één klap van de tiende naar de achtste plek in het constructeurskampioenschap. 

Waarom dat miljoenen waard is 

In de Formule 1 bepaalt de eindpositie in het kampioenschap hoeveel prijzengeld een team ontvangt. Het verschil tussen plaats tien en acht bedraagt ongeveer vijftien miljoen dollar. “Bearman heeft met één race onze financiële positie fundamenteel veranderd,” zei teambaas Ayao Komatsu trots. “Dat geld kunnen we direct investeren in de auto van volgend jaar.” 

De prestatie kwam bovendien op een perfect moment. Haas had het financieel zwaar na meerdere magere jaren en zocht naar nieuwe sponsoren. De Mexicaanse prestatie maakte meteen indruk op potentiële partners. 

Brundle en Kravitz loven Bearman 

Ook bij Sky Sports waren de analisten onder de indruk. Ted Kravitz noemde het “de beste prestatie van een Haas-coureur sinds 2018”. Martin Brundle ging nog verder: “Als er bij Ferrari een stoeltje vrijkomt, zou Bearman daar moeten zitten. Hij heeft het talent én de kalmte om het aan te kunnen.” 

Een blik op de toekomst 

Bearman heeft met zijn race in Mexico zijn reputatie definitief gevestigd. Binnen Haas wordt al gesproken over een contractverlenging, en Ferrari volgt hem op de voet. De Brit zelf blijft nuchter. “Ik probeer gewoon mijn werk te doen en te leren van elke kans die ik krijg,” zei hij na afloop. 

Voor Haas kan het succes niet op een beter moment komen. Dankzij Bearman gloort er eindelijk weer perspectief aan de horizon in Kannapolis.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

