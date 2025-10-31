Hoe Bearman met één race Haas miljoenen opleverde

Oliver Bearman kende in Mexico-Stad zijn beste weekend ooit. De jonge Brit verraste vriend en vijand door met zijn Haas als vierde over de streep te komen, het beste resultaat van het team in zes jaar tijd. Maar de prestatie had meer impact dan alleen sportieve glorie: Bearman leverde het team naar schatting vijftien miljoen dollar extra prijzengeld op.

De 20-jarige Brit reed een foutloze race. Hij bleef uit de chaos, hield Oscar Piastri en George Russell achter zich en sleepte twaalf kostbare punten binnen. Daarmee klom Haas in één klap van de tiende naar de achtste plek in het constructeurskampioenschap.

Waarom dat miljoenen waard is

In de Formule 1 bepaalt de eindpositie in het kampioenschap hoeveel prijzengeld een team ontvangt. Het verschil tussen plaats tien en acht bedraagt ongeveer vijftien miljoen dollar. “Bearman heeft met één race onze financiële positie fundamenteel veranderd,” zei teambaas Ayao Komatsu trots. “Dat geld kunnen we direct investeren in de auto van volgend jaar.”

De prestatie kwam bovendien op een perfect moment. Haas had het financieel zwaar na meerdere magere jaren en zocht naar nieuwe sponsoren. De Mexicaanse prestatie maakte meteen indruk op potentiële partners.

Brundle en Kravitz loven Bearman

Ook bij Sky Sports waren de analisten onder de indruk. Ted Kravitz noemde het “de beste prestatie van een Haas-coureur sinds 2018”. Martin Brundle ging nog verder: “Als er bij Ferrari een stoeltje vrijkomt, zou Bearman daar moeten zitten. Hij heeft het talent én de kalmte om het aan te kunnen.”

Een blik op de toekomst

Bearman heeft met zijn race in Mexico zijn reputatie definitief gevestigd. Binnen Haas wordt al gesproken over een contractverlenging, en Ferrari volgt hem op de voet. De Brit zelf blijft nuchter. “Ik probeer gewoon mijn werk te doen en te leren van elke kans die ik krijg,” zei hij na afloop.

Voor Haas kan het succes niet op een beter moment komen. Dankzij Bearman gloort er eindelijk weer perspectief aan de horizon in Kannapolis.