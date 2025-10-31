user icon
Bearman bejubeld bij Sky Sports: "Hij verdient het stoeltje van Hamilton bij Ferrari"

Bearman bejubeld bij Sky Sports: "Hij verdient het stoeltje van Hamilton bij Ferrari"
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 15:24
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris stal de show met zijn zege tijdens de Grand Prix van Mexico, maar het meeste stof deed na afloop een ander landgenoot opwaaien. Oliver Bearman zette in zijn Haas een ongelooflijke prestatie neer door als vierde over de finish te komen. De jonge Brit liet opnieuw zien dat hij meer is dan een talent uit de tweede lijn. Volgens oud-coureur Martin Brundle is Bearman zelfs klaar voor een topteam.

Bearman reed een foutloze race in Mexico-Stad. De 20-jarige Haas-coureur, die de laatste weken al indruk maakte in de kwalificaties, hield zijn hoofd koel in de chaos achter de topdrie. Terwijl Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli en George Russell met elkaar in gevecht waren, profiteerde Bearman optimaal. Hij bracht zijn Haas knap als vierde over de streep – het beste resultaat van zijn jonge Formule 1-carrière.

Brundle lyrisch over Bearman

“Absoluut uitstekend”, oordeelde Brundle bij Sky Sports. “Als je die jongeman een kans geeft, grijpt hij die met beide handen, net zoals hij deed in Saoedi-Arabië bij Ferrari. Hij bleef ijzig kalm onder druk, vooral in de slotfase met Piastri achter zich. Hij deed precies wat hij moest doen, en bleef perfect binnen de lijnen. Echt indrukwekkend.”

"Bearman moet naar Ferrari"

De voormalig F1-coureur ziet in Bearman zelfs de toekomst van Ferrari. Lewis Hamilton beleeft een moeizaam eerste seizoen bij de Scuderia, waar de successen uitblijven en de samenwerking nog niet soepel verloopt. Brundle denkt dan ook dat de opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen al klaarstaat. “Als er bij Ferrari een stoeltje vrijkomt, moet Bearman daar zitten. Hij is snel, leert razendsnel en benut zijn kansen optimaal.”

Bearman mocht eerder dit jaar al één race invallen bij Ferrari, toen Carlos Sainz door een blindedarmontsteking verstek liet gaan in Saoedi-Arabië. De toenmalige F2-coureur reed toen naar een indrukwekkende zevende plaats – een voorbode van wat hij nu in Mexico bevestigde: Oliver Bearman is een naam om serieus rekening mee te houden.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Martin Brundle Oliver Bearman Ferrari Haas GP Mexico 2025

  • Knalpijp

    Posts: 2.159

    Wordt niet goed van die sky presentatoren!! Alles wat van dat eiland komt is goed!!

    • + 4
    • 31 okt 2025 - 15:25
  • Ernie5335

    Posts: 5.657

    Opmerkelijk (en een beetje dom) dat ze vaak toekomstverwachtingen uitspreken op basis van één goed afgelopen race. Vraag De Vries hoe dat kan aflopen...

    • + 2
    • 31 okt 2025 - 15:30
    • snailer

      Posts: 30.590

      Hij is al een paar keer meer dan okay geweest. Maar ik kan de paar races in de regen van hem niet vergeten. Daar scheet hij vresleijk in de broek.

      Hij is wel jong. Maar juist in de regen zijn de groten op jonge leeftijd meestal al erg goed.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 17:10
  • HarryLam

    Posts: 4.971

    Bearman reed een leuke race, dus........??

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 17:14
  • Larry Perkins

    Posts: 61.115

    Bearman bejubeld en Norris bewierookt, terwijl Max het hooguit met lof moest doen...

    • + 2
    • 31 okt 2025 - 17:33
  • Larry Perkins

    Posts: 61.115

    Brundle: "Als er bij Ferrari een stoeltje vrijkomt, moet Bearman daar zitten."

    De angsthaas durft in dit verband de naam van Hamilton niet te noemen en heeft het daarom over "een stoeltje dat vrijkomt", zo bang is Brundle om op het eiland te worden gevierendeeld en gekielhaald...

    • + 1
    • 31 okt 2025 - 17:45

