user icon
icon

Rosberg adviseert voormalig rivaal Hamilton: "Misschien bouwt Ferrari een goede auto"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Rosberg adviseert voormalig rivaal Hamilton: "Misschien bouwt Ferrari een goede auto"

2025 was voor Lewis Hamilton een seizoen om heel snel te vergeten. De Brit arriveerde met goede hoop bij Ferrari, maar droop afgelopen weekend in Abu Dhabi af zonder een enkele podiumplaats te hebben behaald in het rood. Sky Sports-analisten Nico Rosberg en Martin Brundle hadden advies klaarliggen voor Hamilton. 

Hamilton beleefde een hel van een eerste seizoen bij Ferrari. De Engelsman was beduidend langzamer dan Charles Leclerc, kende hele moeizame races en kwam in de laatste drie Grands Prix niet eens door Q1. Even werd er gesuggereerd dat Hamilton ermee ging stoppen na dit seizoen, maar volgens Brundle en Rosberg is dat geen goed idee. 

Meer over Ferrari Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

Ferrari wijst vervanger aan voor Lewis Hamilton

3 dec
 F1-journalist: 'Hamilton stopt mogelijk na Abu Dhabi'

F1-journalist: 'Hamilton stopt mogelijk na Abu Dhabi'

6 dec

Brundle ziet Hamilton worstelen 

Voor Brundle is het pijnlijk om te zien dat Hamilton en Ferrari het niet voor elkaar krijgen. De Brit hoopt dan ook dat daar snel verandering in komt. "Het probleem is dat zijn statistieken en reputatie hierdoor niet verbeteren. Ik had gedacht dat hij zou wachten tot Ferrari het voor 2026 voor elkaar krijgt. Hij kijkt hoe het met hem gaat, hoe het met hen gaat en of hij het leuk vindt", zo klonk het na afloop van de race. 

"Ik denk dat als we die vraag over een jaar zouden stellen en hij een moeilijk seizoen achter de rug heeft, het er compleet anders uit zou zien. Ik zou zeer verbaasd zijn als hij hem deze winter zomaar uitzet", voegde Brundle daaraan toe. 

Rosberg vindt dat Hamilton door moet gaan 

Ook Rosberg hoopt niet dat Hamilton zijn helm aan de wilgen hangt. De man die tussen 2014 en 2016 een verhitte strijd voerde met zijn voormalig teamgenoot bij Mercedes, ziet niet graag dat de carrière van Hamilton als een nachtkaars uitgaat. "Ik denk dat hij moet doorgaan. Nu stoppen is niet cool. Hij is net begonnen met dit Ferrari-project. Na één seizoen opgeven werkt niet. Hij moet doorgaan, het nog een keer proberen en hopen dat hij zich volgend jaar op zijn gemak voelt in de auto", aldus de Duitser. 

Volgend seizoen gaan de reglementen in de Formule 1 op de schop, wat Ferrari mogelijkheden kan bieden. Ook Rosberg ziet daarin nog altijd kansen voor Hamilton. "Misschien is de auto wel een goede auto? De auto van dit jaar is niet geweldig. Zijn grootste probleem dit jaar was het kwalificatietempo. In de race zagen we steeds weer flitsen van genialiteit. Het draait gewoon om het kwalificatietempo en aangezien de auto volgend jaar zo anders zal zijn, kan hij misschien wat van die oude magie terugvinden in de kwalificatie. De hoop is er zeker nog."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Nico Rosberg Martin Brundle Ferrari GP Abu Dhabi 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • OfficialPradero

    Posts: 1.489

    grappig.

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 17:42
  • Larry Perkins

    Posts: 62.026

    Al wordt de auto van volgend seizoen een slag beter, Lewis zal altijd achter de andere Ferrari aanrijden. In het beste geval kan hij dan met een paar podiumplaatsen en misschien als alles meezit een overwinning afscheid nemen...

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 18:00
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.578

      Lewis zal afscheid nemen als een 7-voudig wereldkampioen.
      En daar kan dan nog vanalles bij geformuleerd worden. Maar 7 zal het zijn.
      En ik ben niet eens een fan, wel erkentelijk.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 18:11

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.529
  • Podiums 132
  • Grand Prix 231
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×