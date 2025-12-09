2025 was voor Lewis Hamilton een seizoen om heel snel te vergeten. De Brit arriveerde met goede hoop bij Ferrari, maar droop afgelopen weekend in Abu Dhabi af zonder een enkele podiumplaats te hebben behaald in het rood. Sky Sports-analisten Nico Rosberg en Martin Brundle hadden advies klaarliggen voor Hamilton.

Hamilton beleefde een hel van een eerste seizoen bij Ferrari. De Engelsman was beduidend langzamer dan Charles Leclerc, kende hele moeizame races en kwam in de laatste drie Grands Prix niet eens door Q1. Even werd er gesuggereerd dat Hamilton ermee ging stoppen na dit seizoen, maar volgens Brundle en Rosberg is dat geen goed idee.

Brundle ziet Hamilton worstelen

Voor Brundle is het pijnlijk om te zien dat Hamilton en Ferrari het niet voor elkaar krijgen. De Brit hoopt dan ook dat daar snel verandering in komt. "Het probleem is dat zijn statistieken en reputatie hierdoor niet verbeteren. Ik had gedacht dat hij zou wachten tot Ferrari het voor 2026 voor elkaar krijgt. Hij kijkt hoe het met hem gaat, hoe het met hen gaat en of hij het leuk vindt", zo klonk het na afloop van de race.

"Ik denk dat als we die vraag over een jaar zouden stellen en hij een moeilijk seizoen achter de rug heeft, het er compleet anders uit zou zien. Ik zou zeer verbaasd zijn als hij hem deze winter zomaar uitzet", voegde Brundle daaraan toe.

Rosberg vindt dat Hamilton door moet gaan

Ook Rosberg hoopt niet dat Hamilton zijn helm aan de wilgen hangt. De man die tussen 2014 en 2016 een verhitte strijd voerde met zijn voormalig teamgenoot bij Mercedes, ziet niet graag dat de carrière van Hamilton als een nachtkaars uitgaat. "Ik denk dat hij moet doorgaan. Nu stoppen is niet cool. Hij is net begonnen met dit Ferrari-project. Na één seizoen opgeven werkt niet. Hij moet doorgaan, het nog een keer proberen en hopen dat hij zich volgend jaar op zijn gemak voelt in de auto", aldus de Duitser.

Volgend seizoen gaan de reglementen in de Formule 1 op de schop, wat Ferrari mogelijkheden kan bieden. Ook Rosberg ziet daarin nog altijd kansen voor Hamilton. "Misschien is de auto wel een goede auto? De auto van dit jaar is niet geweldig. Zijn grootste probleem dit jaar was het kwalificatietempo. In de race zagen we steeds weer flitsen van genialiteit. Het draait gewoon om het kwalificatietempo en aangezien de auto volgend jaar zo anders zal zijn, kan hij misschien wat van die oude magie terugvinden in de kwalificatie. De hoop is er zeker nog."