De Amerikaanse Grand Prix in Austin zit erop. Op het Circuit of the Americas werd de zege gepakt door Max Verstappen. Achter hem werd Lando Norris als tweede geklasseerd, terwijl Charles Leclerc het podium compleet maakte.

Met Max Verstappen en Lando Norris op de mediumband, en Charles Leclerc op de zachte band ging de race in het hete Austin van start. Het waaide flink, en met de titelrivalen op de eerste startrij kon er zeer veel gaan gebeuren. Opvallend genoeg maakte niemand brokken bij het ingaan van de eerste bocht.

Leclerc opent de aanval

Verstappen kwam goed weg, en hij behield de leiding bij de start. Norris wilde hem aanvallen, maar zag geen ruimte bij de start, en kwam zelf de snelle Leclerc tegen. Op zijn zachte banden schoot de Monegask als een raket weg, en verschalkte hij Norris. Leclerc dacht zelfs aan het veroveren van de koppositie, maar Verstappen was net een stap te snel.

Leclerc en Norris keken in de rondjes daarna vooral naar elkaar. De Britse McLaren-coureur probeerde de aanval te openen, maar hij kwam elke keer een paar tellen te kort. Hij kon zich geen foutje permitteren, want Lewis Hamilton reed vlak achter hem. Hij wist zelfs de McLaren van Oscar Piastri achter zich te houden, die bij de start een plekje had gevonden door George Russell in te halen.

Sainz knalt tegen Antonelli aan

Het duel leek te ontbranden, maar toen hing er een gele vlag. Carlos Sainz was in bocht 15 tegen de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli aangereden, die de deur had dichtgegooid. Antonelli hobbelde terug naar de pits, terwijl Sainz zijn beschadigde Williams naast de baan parkeerde. Balend stapte hij uit, en de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car.

Toen de rommel was opgeruimd, ging het gevecht weer verder. Opvallend genoeg was Norris wat teruggevallen, waardoor Hamilton bij hem op de deur klopte. Hij moest opletten, want in de strijd om de wereldtitel kwam dit niet lekker uit. Aan kop wist Verstappen een goed gat te slaan, en hij bleef in de openingsfase uit de problemen.

Norris slaat toe

Norris en Leclerc bleven de hoofdrolspelers van de eerste helft van de race. Norris deed er alles aan om zijn Monegaskische Ferrari-rivaal te verslaan, maar moest ook op de track limits letten. Al vrij vroeg in de race was hij drie keer over het lijntje gegaan, en dat betekende dat één nieuwe overtreding hem een tijdstraf zou opleveren. In de 21ste ronde lukte het hem eindelijk om de Ferrari te passeren, en kon hij eindelijk het gas in trappen.

Leclerc moest daarna zijn positie verdedigen ten opzichte van zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De Brit dacht zijn teammaatje eenvoudig te kunnen passeren, maar Leclerc duwde hem bijna van de baan. Na deze opmerkelijke actie dook Leclerc als eerste koploper naar binnen, en kon hij zijn race vervolgen op een vers setje mediums.

Slechte stop van Norris

Piastri was bijna tien rondjes later de volgende koploper die een pitstop maakte, en daarna volgden ook de andere grote namen. Norris viel door zijn langzame pitstop terug tot achter Leclerc, en hij kon weer van vooraf aan beginnen. Max Verstappen had hier geen last van, en behield de koppositie na zijn pitstop. Op de zachte banden mocht Norris weer gaan jagen op Leclerc, die rondreed op veel oudere mediums.

Banden zorgen voor problemen

Norris kreeg het echter niet voor elkaar om Leclerc aan te vallen, want hij voelde dat zijn banden het niet meer volhielden. Verstappen werd op de hoogte gebracht van Norris' klachten, maar de regerend wereldkampioen bleef zich focussen op zijn eigen race. De Nederlander had zelf namelijk ook last van zijn banden.

Weinig spektakel

Verder op de baan waren er een aantal duels. Oliver Bearman spinde bijna tegen de auto van Yuki Tsunoda aan, maar ook dit liep met een sisser af. Verder was het voor de coureurs vooral een zaak van geen fouten maken, en de auto veilig thuis brengen.

De wederopstanding van Norris

Norris wist echter weer wat snelheid te vinden, en kwam steeds dichter en dichter bij de Ferrari van Leclerc. In de 51ste ronde probeerde hij eerst een actie in te zetten in bocht 1, maar dat plannetje lukte niet. Op het lange rechte stuk wist hij het gat echter dicht te rijden, en verschalkte hij de Ferrari alsnog. Leclerc probeerde de druk er op te houden, maar dat lukte niet.

