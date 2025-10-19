user icon
<b> Uitslag Grand Prix van Verenigde Staten: </b> Foutloze Verstappen grijpt geweldige zege en zet McLaren onder druk
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 22:37
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

De Amerikaanse Grand Prix in Austin zit erop. Op het Circuit of the Americas werd de zege gepakt door Max Verstappen. Achter hem werd Lando Norris als tweede geklasseerd, terwijl Charles Leclerc het podium compleet maakte.

Met Max Verstappen en Lando Norris op de mediumband, en Charles Leclerc op de zachte band ging de race in het hete Austin van start. Het waaide flink, en met de titelrivalen op de eerste startrij kon er zeer veel gaan gebeuren. Opvallend genoeg maakte niemand brokken bij het ingaan van de eerste bocht.

Leclerc opent de aanval

Verstappen kwam goed weg, en hij behield de leiding bij de start. Norris wilde hem aanvallen, maar zag geen ruimte bij de start, en kwam zelf de snelle Leclerc tegen. Op zijn zachte banden schoot de Monegask als een raket weg, en verschalkte hij Norris. Leclerc dacht zelfs aan het veroveren van de koppositie, maar Verstappen was net een stap te snel.

Leclerc en Norris keken in de rondjes daarna vooral naar elkaar. De Britse McLaren-coureur probeerde de aanval te openen, maar hij kwam elke keer een paar tellen te kort. Hij kon zich geen foutje permitteren, want Lewis Hamilton reed vlak achter hem. Hij wist zelfs de McLaren van Oscar Piastri achter zich te houden, die bij de start een plekje had gevonden door George Russell in te halen.

Sainz knalt tegen Antonelli aan

Het duel leek te ontbranden, maar toen hing er een gele vlag. Carlos Sainz was in bocht 15 tegen de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli aangereden, die de deur had dichtgegooid. Antonelli hobbelde terug naar de pits, terwijl Sainz zijn beschadigde Williams naast de baan parkeerde. Balend stapte hij uit, en de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car.

Toen de rommel was opgeruimd, ging het gevecht weer verder. Opvallend genoeg was Norris wat teruggevallen, waardoor Hamilton bij hem op de deur klopte. Hij moest opletten, want in de strijd om de wereldtitel kwam dit niet lekker uit. Aan kop wist Verstappen een goed gat te slaan, en hij bleef in de openingsfase uit de problemen.

Norris slaat toe

Norris en Leclerc bleven de hoofdrolspelers van de eerste helft van de race. Norris deed er alles aan om zijn Monegaskische Ferrari-rivaal te verslaan, maar moest ook op de track limits letten. Al vrij vroeg in de race was hij drie keer over het lijntje gegaan, en dat betekende dat één nieuwe overtreding hem een tijdstraf zou opleveren. In de 21ste ronde lukte het hem eindelijk om de Ferrari te passeren, en kon hij eindelijk het gas in trappen.

Leclerc moest daarna zijn positie verdedigen ten opzichte van zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De Brit dacht zijn teammaatje eenvoudig te kunnen passeren, maar Leclerc duwde hem bijna van de baan. Na deze opmerkelijke actie dook Leclerc als eerste koploper naar binnen, en kon hij zijn race vervolgen op een vers setje mediums.

Slechte stop van Norris

Piastri was bijna tien rondjes later de volgende koploper die een pitstop maakte, en daarna volgden ook de andere grote namen. Norris viel door zijn langzame pitstop terug tot achter Leclerc, en hij kon weer van vooraf aan beginnen. Max Verstappen had hier geen last van, en behield de koppositie na zijn pitstop. Op de zachte banden mocht Norris weer gaan jagen op Leclerc, die rondreed op veel oudere mediums.

Banden zorgen voor problemen

Norris kreeg het echter niet voor elkaar om Leclerc aan te vallen, want hij voelde dat zijn banden het niet meer volhielden. Verstappen werd op de hoogte gebracht van Norris' klachten, maar de regerend wereldkampioen bleef zich focussen op zijn eigen race. De Nederlander had zelf namelijk ook last van zijn banden.

Weinig spektakel

Verder op de baan waren er een aantal duels. Oliver Bearman spinde bijna tegen de auto van Yuki Tsunoda aan, maar ook dit liep met een sisser af. Verder was het voor de coureurs vooral een zaak van geen fouten maken, en de auto veilig thuis brengen.

De wederopstanding van Norris

Norris wist echter weer wat snelheid te vinden, en kwam steeds dichter en dichter bij de Ferrari van Leclerc. In de 51ste ronde probeerde hij eerst een actie in te zetten in bocht 1, maar dat plannetje lukte niet. Op het lange rechte stuk wist hij het gat echter dicht te rijden, en verschalkte hij de Ferrari alsnog. Leclerc probeerde de druk er op te houden, maar dat lukte niet.

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Race

US Circuit of the Americas - 19 oktober 2025

Larry Perkins

Posts: 60.768

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

[b] MAX VERSTAPPEN [i] opnieuw DOMINANT en
SOUVEREIN naar MAGISTRALE overwinning en
Aan het lachen komt geen eind! [/i]
S T R A A T F E E S T ! [/b]

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️...

  • 3
  • 19 okt 2025 - 22:40
Reacties (11)

  • F1jos

    Posts: 4.743

    Simply lovely with a grand slam !!!

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 22:39
    • Larry Perkins

      Posts: 60.768

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

      MAX VERSTAPPEN opnieuw DOMINANT en
      SOUVEREIN naar MAGISTRALE overwinning en
      Aan het lachen komt geen eind!
      S T R A A T F E E S T !

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳


      * 🛣️ = straat, 🥳 = feest

      • + 3
      • 19 okt 2025 - 22:40
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.916

      Geen Grand Slam maar wel een wereldklasse weekend!

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 22:42
  • Avb1

    Posts: 223

    The Greatest Of All-time is niet te stoppen.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 22:39
  • Jermaine

    Posts: 7.126

    Jammer dat Norris tweede is! Maar mooi winst van Max! Toch redelijk wat punten erbij gekregen!!! Vooral mooi dat Piastri 5e word!

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 22:40
  • Snorremans

    Posts: 74

    Mooi...23 punten ingelopen dit weekend. Lekker bezig en alle kans dit seizoen!!

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 22:40
  • Joseph1000

    Posts: 216

    Man man wat een saai circuit de autos rijden op eilandjes. Enigste spannende was en af en toe Norris en Lecler racend .
    Piastri schade beperkt en Norris weer wat dichterbij gekomen. Op naar het volgende circuit

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 22:41
  • Cicero

    Posts: 1.549

    Ik wil geen zie je wel zeggen, maar doe het toch. Zie je wel. 1 x 25 punten inlopen en max is echt terug in de race. Hij heeft eigenlijk nu wel in eigen hand. Bijzonder

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 22:41
  • Snork

    Posts: 21.947

    Voor mario:
    Met die raket-auto is het met twee vingers in de neus cruisen naar de winst.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 22:42
  • Williams_F1

    Posts: 1.239

    Straatfeestje?

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 22:42
  • ILMOP

    Posts: 1.152

    Wat een heerlijke overwinning van Max Verstappen. Zoals ik eerder al zei, hoop ik dat hij de titel weet te pakken. Mede omdat dit een duidelijk signaal zou zijn richting Zak Brown en Andrea Stella dat hun aanpak niet werkt. Volgende week zal het verschil met Oscar Piastri waarschijnlijk nog maar dertig punten of minder bedragen. Het blijft onbegrijpelijk dat het team vasthoudt aan die merkwaardige "papaya-regels".

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 22:43

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

