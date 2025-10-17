user icon
F1-geschiedenis lonkt: Verstappen kan bijzondere prestatie van Senna verbeteren
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 12:09
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend in Austin op jacht naar een goed resultaat. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft veel zelfvertrouwen, en kan morgen in de kwalificatie F1-geschiedenis schrijven. Als hij de pole position weet te pakken, dan passeert hij de legendarische Ayrton Senna op een bijzonder lijstje.

Verstappen is bezig met een sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. Na de zomerstop heeft hij zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris weten te verkleinen, en geldt hij weer als outsider voor de wereldtitel. In Austin staat er veel op het spel, en kan Verstappen flink gaan inlopen. De eerste slag kan hij op zaterdag slaan, wanneer de sprintrace en de kwalificatie op het programma staan.

Verstappen is dit seizoen vooral op de zaterdag ijzersterk. Hij wist al zes keer de pole position te pakken, en is daarmee succesvoller dan McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Als Verstappen morgen zijn zevende pole position van het seizoen pakt, dan schrijft hij namelijk geschiedenis.

Senna passeren

Verstappen passeert dan Ayrton Senna op de lijst van de meeste pole positions in de Formule 1 voor één team. F1-icoon Senna pakte in zijn loopbaan 46 pole positions namens McLaren, en Verstappen staat momenteel op datzelfde aantal, maar dan in dienst van Red Bull Racing. Slechts twee coureurs wisten in de geschiedenis van de sport meer poles te pakken in dienst van één team.

Senna & Schumacher

Het gaat hier om zevenvoudig wereldkampioenen Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Hamilton pakte in dienst van Mercedes 78 pole positions, terwijl Schumacher in dienst van Ferrari tot 58 poles kwam. Verstappen heeft dus nog een lange weg te gaan om het alltime-record te pakken op deze lijst. De Nederlander staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, en heeft dus nog de tijd om dit record te pakken.

Meeste poles namens één team in de Formule 1:

1. Lewis Hamilton, Mercedes - 78 pole positions

2. Michael Schumacher, Ferrari - 58 pole positions

3. Ayrton Senna, McLaren - 46 pole positions

4. Max Verstappen, Red Bull - 46 pole positions

5. Sebastian Vettel, Red Bull - 44 pole positions

6. Jim Clark, Lotus - 33 pole positions

Flying Dutchman

Posts: 2.794

Een beetje appels met peren vergelijken..
Schumacher had pech dat hij maar 2 keer de snelste auto had: in 2002 en 2004. Voor de rest waren Williams en daarna McLaren dominant.
Mensen vergeten ook de periode wanneer je maar 1 kwalificatierondje mocht doen. En als je daarvoor gewonnen had dan moest

  • 4
  • 17 okt 2025 - 12:34
Reacties (8)

  • Flying Dutchman

    Posts: 2.794

    Een beetje appels met peren vergelijken..
    Schumacher had pech dat hij maar 2 keer de snelste auto had: in 2002 en 2004. Voor de rest waren Williams en daarna McLaren dominant.
    Mensen vergeten ook de periode wanneer je maar 1 kwalificatierondje mocht doen. En als je daarvoor gewonnen had dan moest je dus als eerste een stofzuiger zijn voor de anderen. Een foutje of verkeerde remactie - je kwalificatie was gelijk afgelopen.
    Daarnaast had je vroeger kwalificatiemotoren die je misschien maar maximaal 12 rondjes gebruikte en dat bestaat dan tegenwoordig niet meer.. ook 12 rondjes niet. Wat ook knap was - Schumacher was de enige die met racemotoren diezelfde kwalificatietijden kon rijden tijdens een race.
    Kortom, de cijfers in dit geval zegen niet zo veel.

    • + 4
    • 17 okt 2025 - 12:34
    • SennaS

      Posts: 10.597

      Klopt niet helemaal,
      Schumi reed in een Benetton met een verborgen en verboden traction controle, aldus zijn teamgenoot Jos.
      En van 2001 t/m 2004 in een dominante auto met onbeperkte tests en budget en altijd een waterdrager als teamgenoot.
      En desondanks in het rijtje met legendes als Senna, Prost, Fangio en Lewis

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 13:04
    • SennaS

      Posts: 10.597

      En uiteraard horen Max en Vettel ook in dat rijtje thuis

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 13:06
  • SennaS

    Posts: 10.597

    Rare vergelijking met een legenda die zijn loopbaan niet af heeft kunnen maken.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 12:56
    • SennaS

      Posts: 10.597

      *legende

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 13:09
    • da_bartman

      Posts: 6.196

      Helemaal niet raar. Senna reed toen ook al niet meer voor McLaren dus zijn aantal in dit staatje zou sowieso gelijk blijven.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 14:44
  • Pietje Bell

    Posts: 31.497

    Voor de liefhebbers.

    F1 Drivers Arriving in Private Jets For The 2025 United States Grand Prix in Austin,
    Texas (4K)
    Planespotting Around the World

    16 okt 2025 INTERNATIONALE LUCHTHAVEN AUSTIN–BERGSTROM
    Welcome back to this new video! Today we are at Austin International Airport in Texas
    ahead of the 2025 United States Formula 1 Grand Prix. In this video we got a lot of Rich
    and Famous people arriving in their private jet ahead of the race this weekend and even
    a few F1 Drivers themself arriving in style!

    De video staat scherp op het moment dat Max met zijn hele gezelschap arriveert.
    Aangezien het donker was zijn alleen Vermeulen, Max en Thierry herkenbaar. Er staan
    2 grote wagens op hen te wachten die hen naar het hotel brengen. Aangezien alle
    coureurs al lang in Austin waren is het aannemelijk dat zijn gezin en Vermeulen
    zijn vrouw Simone in de ander wagen zitten.

    https://youtu.be/zZf322razlA?si=mk6CvFlvsT1jxHKc&t=834

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 13:02
  • Bertrand Gachot

    Posts: 323

    Oh kijk, weer zo’n nep-ranglijst om de clicks binnen te harken. Want ja, niets zegt “historisch” als het afstrepen van pole positions voor één team, alsof dat het allerbelangrijkste is in F1. Max Verstappen, de aller-aller-allerbeste volgens deze lijst, ja hoor, zelfs Ayrton Senna is ingelopen – al is het dan puur op die ene specifieke statistiek die niemand boeit!

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 14:42

