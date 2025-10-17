Max Verstappen gaat dit weekend in Austin op jacht naar een goed resultaat. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft veel zelfvertrouwen, en kan morgen in de kwalificatie F1-geschiedenis schrijven. Als hij de pole position weet te pakken, dan passeert hij de legendarische Ayrton Senna op een bijzonder lijstje.

Verstappen is bezig met een sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. Na de zomerstop heeft hij zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris weten te verkleinen, en geldt hij weer als outsider voor de wereldtitel. In Austin staat er veel op het spel, en kan Verstappen flink gaan inlopen. De eerste slag kan hij op zaterdag slaan, wanneer de sprintrace en de kwalificatie op het programma staan.

Verstappen is dit seizoen vooral op de zaterdag ijzersterk. Hij wist al zes keer de pole position te pakken, en is daarmee succesvoller dan McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Als Verstappen morgen zijn zevende pole position van het seizoen pakt, dan schrijft hij namelijk geschiedenis.

Senna passeren

Verstappen passeert dan Ayrton Senna op de lijst van de meeste pole positions in de Formule 1 voor één team. F1-icoon Senna pakte in zijn loopbaan 46 pole positions namens McLaren, en Verstappen staat momenteel op datzelfde aantal, maar dan in dienst van Red Bull Racing. Slechts twee coureurs wisten in de geschiedenis van de sport meer poles te pakken in dienst van één team.

Senna & Schumacher

Het gaat hier om zevenvoudig wereldkampioenen Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Hamilton pakte in dienst van Mercedes 78 pole positions, terwijl Schumacher in dienst van Ferrari tot 58 poles kwam. Verstappen heeft dus nog een lange weg te gaan om het alltime-record te pakken op deze lijst. De Nederlander staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, en heeft dus nog de tijd om dit record te pakken.

Meeste poles namens één team in de Formule 1:

1. Lewis Hamilton, Mercedes - 78 pole positions

2. Michael Schumacher, Ferrari - 58 pole positions

3. Ayrton Senna, McLaren - 46 pole positions

4. Max Verstappen, Red Bull - 46 pole positions

5. Sebastian Vettel, Red Bull - 44 pole positions

6. Jim Clark, Lotus - 33 pole positions