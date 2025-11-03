Verzamelaars van klassieke Formule 1-wagens kunnen binnenkort hun slag slaan. De iconische McLaren-bolide waarmee Ayrton Senna in 1991 zijn thuisrace op Interlagos won, gaat namelijk onder de hamer. Het is de verwachting dat de McLaren MP4/6 een miljoenenbedrag gaat opbrengen.

Met enige regelmaat worden er F1-wagens uit het verleden verkocht tijdens veilingen. Meestal brengen de auto's een mooi bedrag op, maar het komt zelden voor dat er een auto met zo'n grote bekendheid op de markt komt. In aanloop naar de Grand Prix van Brazilië heeft veilinghuis RM Sotheby's bekendgemaakt dat ze een icoon gaan veilen. De McLaren MP4/6 is een wagen met een grote historie, en dat geldt zeker voor dit exemplaar.

Historische zege

De McLaren MP4/6 is namelijk de wagen waarmee Senna in 1991 voor het eerst zijn thuisrace wist te winnen. Het was een heroïsche zege, want in de lichte regen kampte Senna met versnellingsbakproblemen. Hij zat hierdoor vast in de zesde versnelling, terwijl Riccardo Patrese steeds dichter en dichterbij kwam. Senna sleepte de zege over de streep, en was na afloop helemaal kapot. Hij moest uit zijn auto worden geholpen en stond zichtbaar gesloopt op het podium.

Unieke wagen

Volgens RM Sotheby's gaat deze iconische auto nu onder de hamer. Het gaat om het eerste chassis van deze auto, en Senna testte er ook mee in februari 1991. Het was de laatste auto met een V12-motor en een handgeschakelde versnellingsbak die een wereldkampioenschap wist te winnen in de Formule 1.

Hoeveel moet de McLaren gaan opbrengen?

Het veilinghuis meldt dat de auto bijna dertig jaar lang in bezit is geweest van McLaren, maar in 2020 werd deze verkocht aan een andere eigenaar. Hij of zij doet de auto nu van de hand, en het is de verwachting dat de MP4/6 een reusachtig bedrag zal gaan opbrengen. RM Sotheby's verwacht dat de auto een bedrag gaat opbrengen tussen de twaalf en vijftien miljoen dollar. De auto zal worden geveild in Dubai.