user icon
icon

Iconische McLaren van Senna gaat onder de hamer en moet megabedrag opbrengen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Iconische McLaren van Senna gaat onder de hamer en moet megabedrag opbrengen
  • Gepubliceerd op 03 nov 2025 10:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Verzamelaars van klassieke Formule 1-wagens kunnen binnenkort hun slag slaan. De iconische McLaren-bolide waarmee Ayrton Senna in 1991 zijn thuisrace op Interlagos won, gaat namelijk onder de hamer. Het is de verwachting dat de McLaren MP4/6 een miljoenenbedrag gaat opbrengen.

Met enige regelmaat worden er F1-wagens uit het verleden verkocht tijdens veilingen. Meestal brengen de auto's een mooi bedrag op, maar het komt zelden voor dat er een auto met zo'n grote bekendheid op de markt komt. In aanloop naar de Grand Prix van Brazilië heeft veilinghuis RM Sotheby's bekendgemaakt dat ze een icoon gaan veilen. De McLaren MP4/6 is een wagen met een grote historie, en dat geldt zeker voor dit exemplaar.

Meer over McLaren F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

27 okt
 Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

Piastri in de problemen: "Hij krijgt geen steun van McLaren in de titelstrijd"

30 okt

Historische zege

De McLaren MP4/6 is namelijk de wagen waarmee Senna in 1991 voor het eerst zijn thuisrace wist te winnen. Het was een heroïsche zege, want in de lichte regen kampte Senna met versnellingsbakproblemen. Hij zat hierdoor vast in de zesde versnelling, terwijl Riccardo Patrese steeds dichter en dichterbij kwam. Senna sleepte de zege over de streep, en was na afloop helemaal kapot. Hij moest uit zijn auto worden geholpen en stond zichtbaar gesloopt op het podium.

Unieke wagen

Volgens RM Sotheby's gaat deze iconische auto nu onder de hamer. Het gaat om het eerste chassis van deze auto, en Senna testte er ook mee in februari 1991. Het was de laatste auto met een V12-motor en een handgeschakelde versnellingsbak die een wereldkampioenschap wist te winnen in de Formule 1.

Hoeveel moet de McLaren gaan opbrengen?

Het veilinghuis meldt dat de auto bijna dertig jaar lang in bezit is geweest van McLaren, maar in 2020 werd deze verkocht aan een andere eigenaar. Hij of zij doet de auto nu van de hand, en het is de verwachting dat de MP4/6 een reusachtig bedrag zal gaan opbrengen. RM Sotheby's verwacht dat de auto een bedrag gaat opbrengen tussen de twaalf en vijftien miljoen dollar. De auto zal worden geveild in Dubai.

LEPPIE

Posts: 114

Het is de verwachting dat de McLaren MP4/6 een miljoenenbedrag gaat opbrengen.

En dat voor een auto met een kapotte versnellingsbak

  • 2
  • 3 nov 2025 - 10:25
F1 Nieuws Ayrton Senna McLaren GP Brazilië 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • LEPPIE

    Posts: 114

    Het is de verwachting dat de McLaren MP4/6 een miljoenenbedrag gaat opbrengen.

    En dat voor een auto met een kapotte versnellingsbak

    • + 2
    • 3 nov 2025 - 10:25
    • k.w

      Posts: 1.153

      En dan nog handgeschakeld ook ! ! pff

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 13:00

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

BR Ayrton Senna 2
  • Team Williams
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Brazilië
  • Geb. datum 21 maa 1960 (65)
  • Geb. plaats São Paulo, Brazil, Brazilië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar