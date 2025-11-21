user icon
icon

Verstappen wilde Bortoleto bij Red Bull: "Voelt heel bijzonder"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen wilde Bortoleto bij Red Bull: "Voelt heel bijzonder"
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 05:04
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto geniet zichtbaar van de steun die hij krijgt van Max Verstappen. De Nederlander tipte zijn goede vriend zelfs al eens bij de leiding van Red Bull Racing, lang voordat de Braziliaan zijn officiële Formule 1-debuut maakte.

In de Pelas Pistas-podcast liet Verstappen onlangs weten dat hij Red Bull destijds al attent maakte op het talent van Bortoleto. Volgens de drievoudig wereldkampioen was hij er vroeg bij: “Ik had intern al gezegd dat ze Gabi in de gaten moesten houden, nog voordat hij überhaupt een F1-auto van dichtbij had gezien,” zo vertelde hij. Voor Bortoleto is die steun goud waard.

Meer over Red Bull Racing Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Bortoleto gevleid door Verstappen

“Het voelt bijzonder om dat te horen,” reageert hij tegenover de aanwezige pers in Las Vegas. “Iedereen weet dat Max en ik al jaren een sterke band hebben. Hij heeft me door de hele juniorenperiode heen geholpen, maar altijd op een eerlijke en nuchtere manier. Ik heb hem nooit gevraagd om deuren voor me te openen, maar wel om raad: welke stappen logisch waren, welke kansen ik moest pakken. Dan legde ik hem opties voor en vroeg: ‘Wat zou jij doen?’ Daar haalde ik enorm veel aan vast.”

De Sauber-rijder onthult dat hij al wel vermoedde dat Verstappen eens met Red Bull had gesproken over hem, maar de details kende hij niet. “Ik wist dat hij iets had aangestipt, maar niet precies wanneer of in welke setting. Toen ik het in die podcast hoorde, dacht ik even: ‘Wow, dat is wel heel speciaal van hem dat hij dat toen zo duidelijk heeft gezegd.’”

'Max zei dat toen al'

Bortoleto werkt bij Sauber nu onder teambaas Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur van Red Bull Racing. En zelfs hij bevestigde dat Verstappen zich al vroeg sterk maakte voor de Braziliaan. “Jonathan vertelde me meerdere keren dat Max vóór mijn contract al had gezegd: ‘Let op die jongen, die kan ver komen in de Formule 1.’ Ik ga er verder niet te diep op in — dat mag Max zelf allemaal uitleggen — maar het betekent veel voor me dat hij dat voor mij heeft gedaan.”

Verstappen gaf in de podcast bovendien aan dat hij hoopt dat Bortoleto binnen drie à vier jaar kans maakt op serieuze resultaten in de Formule 1. De Nederlander ziet zijn vriend zelfs strijden om podiumplekken. “En als dat dan bij hetzelfde team is, zou dat alleen maar mooier zijn,” eindigde Verstappen. “Dan knokken we samen voor de topplaatsen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gabriel Bortoleto Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar