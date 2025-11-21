Sauber-coureur Gabriel Bortoleto geniet zichtbaar van de steun die hij krijgt van Max Verstappen. De Nederlander tipte zijn goede vriend zelfs al eens bij de leiding van Red Bull Racing, lang voordat de Braziliaan zijn officiële Formule 1-debuut maakte.

In de Pelas Pistas-podcast liet Verstappen onlangs weten dat hij Red Bull destijds al attent maakte op het talent van Bortoleto. Volgens de drievoudig wereldkampioen was hij er vroeg bij: “Ik had intern al gezegd dat ze Gabi in de gaten moesten houden, nog voordat hij überhaupt een F1-auto van dichtbij had gezien,” zo vertelde hij. Voor Bortoleto is die steun goud waard.

Bortoleto gevleid door Verstappen

“Het voelt bijzonder om dat te horen,” reageert hij tegenover de aanwezige pers in Las Vegas. “Iedereen weet dat Max en ik al jaren een sterke band hebben. Hij heeft me door de hele juniorenperiode heen geholpen, maar altijd op een eerlijke en nuchtere manier. Ik heb hem nooit gevraagd om deuren voor me te openen, maar wel om raad: welke stappen logisch waren, welke kansen ik moest pakken. Dan legde ik hem opties voor en vroeg: ‘Wat zou jij doen?’ Daar haalde ik enorm veel aan vast.”

De Sauber-rijder onthult dat hij al wel vermoedde dat Verstappen eens met Red Bull had gesproken over hem, maar de details kende hij niet. “Ik wist dat hij iets had aangestipt, maar niet precies wanneer of in welke setting. Toen ik het in die podcast hoorde, dacht ik even: ‘Wow, dat is wel heel speciaal van hem dat hij dat toen zo duidelijk heeft gezegd.’”

'Max zei dat toen al'

Bortoleto werkt bij Sauber nu onder teambaas Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur van Red Bull Racing. En zelfs hij bevestigde dat Verstappen zich al vroeg sterk maakte voor de Braziliaan. “Jonathan vertelde me meerdere keren dat Max vóór mijn contract al had gezegd: ‘Let op die jongen, die kan ver komen in de Formule 1.’ Ik ga er verder niet te diep op in — dat mag Max zelf allemaal uitleggen — maar het betekent veel voor me dat hij dat voor mij heeft gedaan.”

Verstappen gaf in de podcast bovendien aan dat hij hoopt dat Bortoleto binnen drie à vier jaar kans maakt op serieuze resultaten in de Formule 1. De Nederlander ziet zijn vriend zelfs strijden om podiumplekken. “En als dat dan bij hetzelfde team is, zou dat alleen maar mooier zijn,” eindigde Verstappen. “Dan knokken we samen voor de topplaatsen.”