user icon
icon

Verstappen opperde rookie bij Red Bull: "Houdt hem in de gaten"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen opperde rookie bij Red Bull: "Houdt hem in de gaten"
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 08:11
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft zijn lof voor Formule 1-rookie Gabriel Bortoleto niet onder stoelen of banken gestoken. De Nederlander onthulde in de podcast Pelas Pistas dat hij Red Bull Racing al vroeg had aangespoord om de Braziliaan nauwlettend te volgen.

Bortoleto, vorig jaar nog kampioen in de Formule 2 en daarvoor ook winnaar van de Formule 3-titel, kende een vliegende start in de koningsklasse. Met 19 punten en vijf top 10-klasseringen voor het Zwitserse Sauber-team bewees hij al snel dat hij zich kan meten met de gevestigde orde.

Meer over Red Bull Racing Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Verstappen oppert Bortoleto bij Red Bull

“Al voordat Gabi in de Formule 1 kwam, zei ik tegen het team: ‘Houd hem in de gaten’,” vertelde Verstappen. “Maar nu we er allemaal zijn, laten we gewoon afwachten hoe het zich ontwikkelt.”

De connectie tussen Verstappen en Bortoleto lijkt persoonlijk net zo sterk als professioneel. De twee zijn goed bevriend en Verstappen lijkt erop te hopen dat Bortoleto binnenkort in een competitieve auto kan laten zien wat hij kan. “Ik hoop gewoon dat hij binnen drie, vier jaar echt competitief kan zijn vooraan en kan vechten voor podiumplaatsen. En als dat in hetzelfde team is, is dat nog beter,” aldus de 26-jarige Nederlander.

Speculatie rondom stoeltje naast Verstappen

Ondertussen blijft het onduidelijk wie volgend seizoen naast Verstappen zal rijden bij Red Bull. Namen zoals Isack Hadjar, de nummer twee van Bortoleto in de Formule 2, circuleren in de paddock. Ondertussen kijkt Bortoleto zelf al uit naar 2026, wanneer hij bij Audi gaat racen, samen met Nico Hulkenberg.

De Braziliaan maakt zoveel indruk dat zelfs voormalig F1-baas Bernie Ecclestone hem al aan de topclubs, waaronder Ferrari, zou hebben gepromoot. Voor Audi is hij een belangrijke pion in de ambitie om in 2030 vooraan te staan op de startgrid.

Verstappen zelf houdt de opties open. “Ik weet niet eens hoe lang ik ermee doorga,” zei hij. “Ik heb een contract tot ’28, maar daarna is er niets afgesproken. Dus laten we zien hoe het zich ontwikkelt.” Eén ding is duidelijk: Verstappen gelooft dat Bortoleto de toekomst van de Formule 1 kan kleuren – en hij wil daar als vriend en collega-coureur dicht bij zijn.

Knalpijp

Posts: 2.206

Ja Bortoleto Is beter dan Hadjar, die is te explosief voor de Bulls. Die ontploft!

  • 1
  • 17 nov 2025 - 08:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gabriel Bortoleto Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Knalpijp

    Posts: 2.206

    Ja Bortoleto Is beter dan Hadjar, die is te explosief voor de Bulls. Die ontploft!

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 08:46
  • HermanInDeZon

    Posts: 324

    Ze zouden er bij Red Bull beter aan doen een echte topper zoals Leclerc, Piastri of Russell proberen aan te trekken

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 09:15
    • Flexwing

      Posts: 197

      Russel nooit de flapdrol

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 10:07

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar