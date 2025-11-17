Max Verstappen heeft zijn lof voor Formule 1-rookie Gabriel Bortoleto niet onder stoelen of banken gestoken. De Nederlander onthulde in de podcast Pelas Pistas dat hij Red Bull Racing al vroeg had aangespoord om de Braziliaan nauwlettend te volgen.

Bortoleto, vorig jaar nog kampioen in de Formule 2 en daarvoor ook winnaar van de Formule 3-titel, kende een vliegende start in de koningsklasse. Met 19 punten en vijf top 10-klasseringen voor het Zwitserse Sauber-team bewees hij al snel dat hij zich kan meten met de gevestigde orde.

Verstappen oppert Bortoleto bij Red Bull

“Al voordat Gabi in de Formule 1 kwam, zei ik tegen het team: ‘Houd hem in de gaten’,” vertelde Verstappen. “Maar nu we er allemaal zijn, laten we gewoon afwachten hoe het zich ontwikkelt.”

De connectie tussen Verstappen en Bortoleto lijkt persoonlijk net zo sterk als professioneel. De twee zijn goed bevriend en Verstappen lijkt erop te hopen dat Bortoleto binnenkort in een competitieve auto kan laten zien wat hij kan. “Ik hoop gewoon dat hij binnen drie, vier jaar echt competitief kan zijn vooraan en kan vechten voor podiumplaatsen. En als dat in hetzelfde team is, is dat nog beter,” aldus de 26-jarige Nederlander.

Speculatie rondom stoeltje naast Verstappen

Ondertussen blijft het onduidelijk wie volgend seizoen naast Verstappen zal rijden bij Red Bull. Namen zoals Isack Hadjar, de nummer twee van Bortoleto in de Formule 2, circuleren in de paddock. Ondertussen kijkt Bortoleto zelf al uit naar 2026, wanneer hij bij Audi gaat racen, samen met Nico Hulkenberg.

De Braziliaan maakt zoveel indruk dat zelfs voormalig F1-baas Bernie Ecclestone hem al aan de topclubs, waaronder Ferrari, zou hebben gepromoot. Voor Audi is hij een belangrijke pion in de ambitie om in 2030 vooraan te staan op de startgrid.

Verstappen zelf houdt de opties open. “Ik weet niet eens hoe lang ik ermee doorga,” zei hij. “Ik heb een contract tot ’28, maar daarna is er niets afgesproken. Dus laten we zien hoe het zich ontwikkelt.” Eén ding is duidelijk: Verstappen gelooft dat Bortoleto de toekomst van de Formule 1 kan kleuren – en hij wil daar als vriend en collega-coureur dicht bij zijn.