Verstappen ontvangt harde kritiek: "Heel erg dom dat hij dat niet doet!"
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 16:09
  • comments 5
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz snapt helemaal niets van Max Verstappen. De Spanjaard is het oneens met de Nederlander wat betreft zijn mening over het koelvest. Volgens Verstappen is het nutteloos, maar Sainz zegt juist dat het dom is dat Verstappen hem niet gebruikt. 

In Singapore kregen coureurs de keuze tussen het koelvest of vijf kilo extra ballast mee de auto in. De FIA had deze regel ingezet vanwege het extreme weer in Singapore. 

'Degene die het niet willen, hebben een nadeel'

"Ik ben blij dat het niet verplicht is en degenen die het niet willen gebruiken, hebben een nadeel in de race", zegt Carlos Sainz. Zo wijst de Spanjaard onder andere ook Max Verstappen aan. De Nederlander is allesbehalve een fan van het koelvest. 

"Voor mij is het zo simpel. Ik ben er zo van overtuigd dat het werkt en helpt, ook al heb ik tien keer in Singapore gereden zonder er fysiek onder te lijden en de race niet af te kunnen maken. Zodra je je een beetje in de fysiologie verdiept, begrijp je dat er een prestatievoordeel is. Ik denk dat als het geen groot veiligheidsprobleem is, ze het aan de coureurs zelf moeten overlaten. Als ze het niet willen omdat ze zich er echt ongemakkelijk bij voelen, gebruik het dan niet."

Verandering in 2026

Vanaf volgend seizoen heeft Max Verstappen pech, want het koelvest gaat verplicht worden. De Nederlander moet dan verplicht een koelvest dragen en de optie voor vijf kilo ballast verdwijnt. De Nederlander werd tweede in de Grand Prix van Singapore en Carlos Sainz behaalde de tiende plek. 

Max Verstappen komt steeds dichter bij de McLaren-coureurs. Het verschil met Oscar Piastri is nog maar 63 punten en het verschil met Lando Norris is 41 punten. Met nog zes races en drie sprintraces te gaan, moet Verstappen gemiddeld elf punten per Grand Prix-weekend inlopen.

da_bartman

Posts: 6.178

Afgelopen race had Max het koelvest niet gebruikt en Sjors wel. Ik hoorde dat dat vest je 20 minuten koel houdt. Het uur daarna zou het dus weleens averechts kunnen werken. Volgens mij waren Lando en Sjors er erger aan toe dan Max. Vooral Sjors kon amper op zijn benen blijven staan

  • 4
  • 10 okt 2025 - 16:25
    • Paulie

      Posts: 4.666

      Glibbervriend glibberde de wagen uit van het zweet, was 'n koelvest van de Action zeker

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 16:32
    • TheStijg

      Posts: 3.995

      En dat ONTVANGT Verstappen allemaal....

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 17:51
  • snailer

    Posts: 30.109

    Volgens mij heeft Verstappen gewoon een ander verhaal verteld. Die heeft gezegd dat het aan de rijder moet zijn of die het vest gebruikt. Liberale gedachte zeg maar. Als je wil, doe het dan.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 17:32

