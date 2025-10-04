user icon
Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Dubbele diskwalificatie Williams dreigt

Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Dubbele diskwalificatie Williams dreigt
  Gepubliceerd op 04 okt 2025 16:55
  comments 5
  Door: Bob Plaizier

Het team van Williams moet ernstig rekening houden met een dubbele diskwalificatie na afloop van de kwalificatie in Singapore. De auto's van Alexander Albon en Carlos Sainz zijn niet door de technische keuring gekomen, en het team zal zich moeten melden bij de stewars.

Williams kende geen daverende kwalificatie in de straten van Singapore. Alexander Albon en Carlos Sainz kwamen niet verder dan de twaalfde en dertiende tijd. De kans is klein dat ze vanaf deze posities aan de race gaan beginnen, want de technical delegate heeft iets ontdekt aan hun auto's. De achtervleugels voldoen niet aan de technische regels, en daarmee lijkt een diskwalificatie onvermijdelijk.

Dubbele diskwalificatie dreigt

Uit het document van de stewards blijkt dat de achtervleugels van de auto's van beide coureurs niet voldeed aan de juiste afmetingen die in de regels staan. De stewards moeten zich nog over deze zaak buigen, maar de uitkomst staat zo goed als zeker vast. Een dubbele diskwalificatie dreigt, en dat betekent dat ze morgen achteraan de grid, of in de pitlane, aan de race zullen moeten beginnen. Twee weken terug overkwam het team van Haas iets soortgelijks met Esteban Ocon in Azerbeidzjan.

Nog meer onderzoeken

De stewards krijgen het druk, want ze moeten ook onderzoek doen naar een drietal coureurs die zich niet aan de regels hebben gehouden in Q1. Het gaat om Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto die mogelijk te hard hebben gereden toen er met gele vlaggen werd gezwaaid aan het einde van Q1. Pierre Gasly was toen stilgevallen met zijn Alpine, en dat leverde deze situatie op. Ook George Russell kreeg een onderzoek aan zijn broek, maar dat werd snel ongedaan gemaakt door de stewards. Russell pakte daarna de pole position, en hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over een eventuele straf.

NyckVrieskast

Posts: 942

Nou vol gas onder geel mag ook als je maar het britst en canadees paspoort hebt.

  • 2
  • 4 okt 2025 - 17:10
Reacties (5)

  • Rimmer

    Posts: 12.821

    Yep. Exit. De stewards zijn onvergeeflijk bij dit soort fouten. En terecht.
    Dispensatie aanvragen om morgen vanuit de pits te mogen starten en als de sodemieter alles vervangen wat je maar strategisch kan vervangen aan die auto.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 17:00
    • Skoda F1

      Posts: 374

      Nou vol gas onder rood was ook prima! Dus dit ook met een korreltje zout nemen..

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 17:09
    • NyckVrieskast

      Posts: 942

      Nou vol gas onder geel mag ook als je maar het britst en canadees paspoort hebt.

      • + 2
      • 4 okt 2025 - 17:10
  • Ernie5335

    Posts: 5.626

    Hoe dom kun je zijn...

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 17:10
  • Larry Perkins

    Posts: 60.401

    Zei het gisteren toch al dat Williams de auto van Albon (remmen in de fik) aan het saboteren was omdat hij bij RBR in the picture is. Vandaag kwamen ze met de volgende truc en om het niet verdacht te maken is Sainz nu ook de l*l...

    (ik heb dergelijke complotten altijd snel door!)

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 17:16

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

