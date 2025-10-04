Uitslag kwalificatie op losse schroeven: Dubbele diskwalificatie Williams dreigt

Het team van Williams moet ernstig rekening houden met een dubbele diskwalificatie na afloop van de kwalificatie in Singapore. De auto's van Alexander Albon en Carlos Sainz zijn niet door de technische keuring gekomen, en het team zal zich moeten melden bij de stewars.

Williams kende geen daverende kwalificatie in de straten van Singapore. Alexander Albon en Carlos Sainz kwamen niet verder dan de twaalfde en dertiende tijd. De kans is klein dat ze vanaf deze posities aan de race gaan beginnen, want de technical delegate heeft iets ontdekt aan hun auto's. De achtervleugels voldoen niet aan de technische regels, en daarmee lijkt een diskwalificatie onvermijdelijk.

Dubbele diskwalificatie dreigt

Uit het document van de stewards blijkt dat de achtervleugels van de auto's van beide coureurs niet voldeed aan de juiste afmetingen die in de regels staan. De stewards moeten zich nog over deze zaak buigen, maar de uitkomst staat zo goed als zeker vast. Een dubbele diskwalificatie dreigt, en dat betekent dat ze morgen achteraan de grid, of in de pitlane, aan de race zullen moeten beginnen. Twee weken terug overkwam het team van Haas iets soortgelijks met Esteban Ocon in Azerbeidzjan.

Nog meer onderzoeken

De stewards krijgen het druk, want ze moeten ook onderzoek doen naar een drietal coureurs die zich niet aan de regels hebben gehouden in Q1. Het gaat om Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto die mogelijk te hard hebben gereden toen er met gele vlaggen werd gezwaaid aan het einde van Q1. Pierre Gasly was toen stilgevallen met zijn Alpine, en dat leverde deze situatie op. Ook George Russell kreeg een onderzoek aan zijn broek, maar dat werd snel ongedaan gemaakt door de stewards. Russell pakte daarna de pole position, en hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over een eventuele straf.