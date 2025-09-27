Alexander Albon heeft medelijden met Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Britse Thai van Williams, die in 2019 en 2020 naast Verstappen reed bij Red Bull, weet als geen ander hoe zwaar het is om zich te meten met de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1.

Tsunoda staat op de nominatie om uit zijn Red Bull-stoeltje gehaald te worden. Ondanks dat de Japanner tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een sterk weekend beleefde, liet hij opnieuw zien dat Verstappen op een compleet ander niveau opereert. Albon nam het onlangs op voor Tsunoda en benadrukte hoe lastig het is om teamgenoot te zijn van de Nederlander.

Teamgenoot van Verstappen zijn is bijna niet te doen

De Brit verving halverwege 2019 Pierre Gasly, die iets meemaakte wat vrijwel elke teamgenoot van Verstappen overkomt: volledig ondergesneeuwd raken naast de razendsnelle Nederlander. Albon blikt terug op die periode als bijzonder moeilijk. “Ik realiseerde me achteraf dat ik in een lastige situatie zat. Ik kwam in een auto terecht waarin ik me niet comfortabel voelde en ik had niet de ervaring om mezelf daaruit te redden”, vertelde hij in de F1-podcast van de BBC.

Volgens Albon dreigt Tsunoda hetzelfde lot als Gasly, Albon zelf en later ook Sergio Pérez en Liam Lawson te ondergaan. “Ik probeer Yuki te helpen op wat voor manier dan ook. We hebben een goede relatie en ik hou echt van hem.”

Albon noemt Verstappen de beste aller tijden

Daarbij benadrukt hij dat teamgenoot zijn van Verstappen vrijwel ondoenlijk is. Volgens Albon laat de Nederlander iedere coureur eruitzien als een amateur. “Het is moeilijk, want aan de andere kant van de garage zit de beste Formule 1-coureur aller tijden. Dat is een groot statement, maar ik meen het. Hij kan in een auto stappen die nauwelijks te besturen is en toch een hoop problemen verbergen.”

Albon werd na 2020 eveneens aan de kant gezet bij Red Bull en moest een jaar lang toekijken. Sinds zijn overstap naar Williams heeft hij echter zijn loopbaan nieuw leven ingeblazen en behoort hij weer tot de smaakmakers van de Formule 1.