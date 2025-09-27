user icon
Albon voelt mee met Tsunoda: "Verstappen is de beste aller tijden"

Albon voelt mee met Tsunoda: "Verstappen is de beste aller tijden"
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 18:01
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Alexander Albon heeft medelijden met Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Britse Thai van Williams, die in 2019 en 2020 naast Verstappen reed bij Red Bull, weet als geen ander hoe zwaar het is om zich te meten met de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1.

Tsunoda staat op de nominatie om uit zijn Red Bull-stoeltje gehaald te worden. Ondanks dat de Japanner tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een sterk weekend beleefde, liet hij opnieuw zien dat Verstappen op een compleet ander niveau opereert. Albon nam het onlangs op voor Tsunoda en benadrukte hoe lastig het is om teamgenoot te zijn van de Nederlander.

Teamgenoot van Verstappen zijn is bijna niet te doen

De Brit verving halverwege 2019 Pierre Gasly, die iets meemaakte wat vrijwel elke teamgenoot van Verstappen overkomt: volledig ondergesneeuwd raken naast de razendsnelle Nederlander. Albon blikt terug op die periode als bijzonder moeilijk. “Ik realiseerde me achteraf dat ik in een lastige situatie zat. Ik kwam in een auto terecht waarin ik me niet comfortabel voelde en ik had niet de ervaring om mezelf daaruit te redden”, vertelde hij in de F1-podcast van de BBC.

Volgens Albon dreigt Tsunoda hetzelfde lot als Gasly, Albon zelf en later ook Sergio Pérez en Liam Lawson te ondergaan. “Ik probeer Yuki te helpen op wat voor manier dan ook. We hebben een goede relatie en ik hou echt van hem.”

Albon noemt Verstappen de beste aller tijden

Daarbij benadrukt hij dat teamgenoot zijn van Verstappen vrijwel ondoenlijk is. Volgens Albon laat de Nederlander iedere coureur eruitzien als een amateur. “Het is moeilijk, want aan de andere kant van de garage zit de beste Formule 1-coureur aller tijden. Dat is een groot statement, maar ik meen het. Hij kan in een auto stappen die nauwelijks te besturen is en toch een hoop problemen verbergen.”

Albon werd na 2020 eveneens aan de kant gezet bij Red Bull en moest een jaar lang toekijken. Sinds zijn overstap naar Williams heeft hij echter zijn loopbaan nieuw leven ingeblazen en behoort hij weer tot de smaakmakers van de Formule 1.

ViggenneggiV

Posts: 3.033

Sorry Alex, ook jij gaat hier veel mensen daarvan niet overtuigen. Wat weet jij er nou van als f1 piloot

  • 4
  • 27 sep 2025 - 18:25
Reacties (3)

  • ViggenneggiV

    Posts: 3.033

    Sorry Alex, ook jij gaat hier veel mensen daarvan niet overtuigen. Wat weet jij er nou van als f1 piloot

    • + 4
    • 27 sep 2025 - 18:25
  • snailer

    Posts: 29.927

    And sympathy that's what we need my friend.
    And sympathy. That's what we neeeeed my friend.
    There's not enough love to go rond.

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 19:31
  • Pietje Bell

    Posts: 31.199

    Hm, Rob van Gameren is degene die vaak het verstandigste is van die hele club daar,
    maar wordt als nerd bestempeld, maar weet altijd precies wat belangrijk is.
    Ook nu weer over Tsunoda, Hadjar en Lindblad.
    Echter schijnt Verschoor alweer zijn mond voorbij te praten en Laurens van Hoepen ook.

    https://www.instagram(.)com/p/DPGo9IpiGQ8/

    • + 0
    • 27 sep 2025 - 22:46

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
