Alpine onthult de waarheid over gesprekken met Perez

Sergio Perez maakt volgend jaar zijn comeback in de Formule 1 bij het gloednieuwe team van Cadillac. Er gingen ook geruchten rond over een mogelijke deal met Alpine, maar het is nooit duidelijk geworden of er echt iets speelde. Flavio Briatore geeft nu tekst en uitleg over deze zaak.

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal pakt het serieus aan, en ze hebben al een aantal grote namen gecontracteerd. Ook op het gebied van coureurs kiezen ze voor ervaring. Aan het einde van de zomer maakten ze bekend dat ze Valtteri Bottas en Sergio Perez hebben vastgelegd voor hun debuutseizoen.

Voor beide coureurs betekent dit een comeback in de koningsklasse van de autosport. Opvallend genoeg werden beide mannen ook in verband gebracht met een stap naar het team van Alpine, dat nog altijd niet de juiste tweede coureur heeft gevonden. Franco Colapinto kan nog niet schitteren, en Jack Doohan deed het ook niet bepaald goed in de eerste races van het seizoen.

Hoe zit het met Perez?

Alpine-kopstuk Flavio Briatore gaf eerder deze week al aan dat ze nooit serieus hebben gesproken met Bottas. De vraag is dan hoe het zit met Perez, en Briatore laat weten dat de situatie hier iets anders in elkaar stak.

In een interview met het Duitse Auto, Motor und Sport verklaart de flamboyante Italiaan dit: "Sergio Perez heeft me gebeld. Hij vroeg me wat onze plannen waren, maar hij vertelde tegelijkertijd ook dat hij dicht bij een akkoord met Cadillac was. Ik kon hem op dat moment ook niets aanbieden."

Rampzalig seizoen

Alpine beleeft een zwaar seizoen in de Formule 1. Alle aandacht gaat uit naar Pierre Gasly, maar hij is ook de enige coureur die punten heeft gescoord voor het team. Alpine staat op de twintigste plaats in het constructeurskampioenschap met 20 punten.