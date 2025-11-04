user icon
FIA-regels brengen Alpine aan de rand van de afgrond

FIA-regels brengen Alpine aan de rand van de afgrond
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 16:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Alpine is bezig met een rampzalig seizoen in de Formule 1. Met nog vier raceweekenden te gaan staat de Franse renstal roemloos op de laatste plaats. Ze hebben hun auto amper ontwikkeld, en Flavio Briatore onthult nu dat ze het slachtoffer waren van een ingreep van de FIA.

Het team van Alpine bivakkeert dit seizoen permanent in het achterveld. Pierre Gasly wist nog een paar puntjes te pakken, maar zijn huidige teamgenoot Franco Colapinto is nog niet in de buurt gekomen van de top tien. De Argentijn rijdt sinds het raceweekend op het circuit van Imola voor Alpine, en ook zijn voorganger Jack Doohan wist niets uit te richten op de auto.

Alpine maakte er geen geheim van dat hun focus volledig ligt op 2026. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en Alpine stopt met het eigen motorproject. Ze stappen over naar klantenmotoren van Mercedes, en ze hopen dat ze hiermee stappen kunnen zetten.

Tegen welke problemen liep Alpine aan?

Alpine-kopstuk Flavio Briatore heeft zich al neergelegd bij een verloren seizoen. Volgens de flamboyante Italiaan was het dit seizoen simpelweg niet mogelijk om stappen te zetten. Aan Auto, Motor und Sport legt hij uit dat de strenge Flexiwing-regels van begin dit jaar Alpine in de problemen bracht: "Om optimaal te reageren, hadden we de auto volledig opnieuw moeten ontwerpen. De hele aerodynamica is afhankelijk van de voorvleugel."

Alpine kon de update dus in de prullenbak gooien. Volgens Briatore legde technisch directeur David Sanchez aan het team uit dat een aanpassing pas na negen of tien races af zou zijn. Briatore en co namen een ingrijpend besluit, en ontwikkelden de A525 niet door. De focus werd al vroeg op 2026 gericht.

Wat deed de FIA?

De FIA besloot begin dit seizoen in te grijpen op het gebied van de doorbuigende vleugels. Ze grepen in bij zowel de voor- als de achtervleugels. Het was de verwachting dat het voor een enorme verandering zou zorgen in de Formule 1, maar dat bleek niet het geval te zijn. In het achterveld waren er dus wel problemen, want Alpine zit in de problemen.

Reacties (1)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.202

    Die afgrond valt wel mee, Alpine heeft hetzelfde geluk als clubs in de eerste divisie (voetbal), ze kunnen niet degraderen...

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 16:46

