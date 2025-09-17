user icon
Briatore onthult: "Bottas nooit een optie geweest voor Alpine"

Briatore onthult: "Bottas nooit een optie geweest voor Alpine"
  Gepubliceerd op 17 sep 2025 15:24
  • comments 1
  Door: Jeroen Immink

Flavio Briatore heeft korte metten gemaakt met de geruchten dat Valtteri Bottas in beeld zou zijn geweest bij Alpine. De Italiaan, tegenwoordig adviseur bij de Franse renstal, benadrukte dat er “nooit echt een discussie” is geweest over een mogelijke samenwerking. Bottas zette inmiddels zijn handtekening bij Cadillac, dat in 2026 zijn debuut maakt in de Formule 1.

Alpine is een van de F1-teams die nog niet helemaal rond zijn met de rijdersbezetting voor de toekomst. Pierre Gasly verlengde onlangs zijn contract, maar de vraag blijft wie naast hem mag plaatsnemen. Franco Colapinto kreeg dit seizoen de kans als vervanger van Jack Doohan, maar overtuigen deed de jonge Argentijn nog niet. Daardoor doken namen als Bottas en Sergio Pérez al snel op in de geruchtenmolen.

Bottas geen optie voor Alpine

Volgens Briatore was er echter geen sprake van dat een van hen daadwerkelijk bij Alpine zou tekenen. “Nee, echt niet. Ik heb wel met Bottas gesproken, zelfs met Toto Wolff, maar er is nooit een serieuze discussie geweest. Eigenlijk hebben we Bottas juist een beetje geholpen met marketing om zijn deal bij Cadillac rond te krijgen,” aldus Briatore. “Valtteri is een sterke coureur, hij had alleen de pech dat hij bij Mercedes naast Lewis Hamilton zat toen die op zijn top was. Maar wij hebben een ander idee voor de toekomst.”

Gaat Colapinto het redden bij Alpine?

Over Colapinto liet Briatore zich eveneens uit. Hij ziet potentie, maar ook beperkingen. “Deze auto’s zijn zwaar en snel. Voor een jonge coureur is dat lastig. Misschien had Franco nog een jaar of twee nodig voordat hij klaar was voor de Formule 1. Hij doet zijn uiterste best, maar dat is niet altijd genoeg.” Toch gaf Briatore ook complimenten: op Zandvoort reed Colapinto volgens hem zijn sterkste race van het seizoen, al leverde het net geen punten op.

  • Snork

    Posts: 21.790

    Flavio trekt mannen met een blonde nekmat erg slecht.

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 16:48

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
