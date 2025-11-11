Alpine maakte afgelopen weekend bekend dat Franco Colapinto ook in 2026 voor de Franse renstal rijdt. De Argentijn heeft in zijn tijd bij Alpine nog geen punt gepakt. De Franse renstal geeft uitleg bij de keuze voor Colapinto.

Colapinto heeft dit seizoen als beste resultaat de elfde positie gehaald. Hij deed dit in Nederland. De Argentijn heeft gemiddeld de slechtste resultaten behaald van alle 21 coureurs die dit jaar een Grand Prix gestart zijn.

Colapinto werd sneller

Alpine-teambaas Steve Nielsen vertelt tegenover Sky Sports dat Colapinto steeds beter wordt: "Voor alle nieuwe coureurs is de Formule 1 een uitdaging. De een presteert direct goed, de ander heeft het wat lastiger. Colapinto heeft vorig jaar natuurlijk al met Williams gereden, maar om eerlijk te zijn had hij het begin dit jaar moeilijk. Geleidelijk aan ging het gelukkig wel beter."

"We hebben geluk dat we met Gasly een soort vlaggendrager hebben – een ervaren coureur. Langzaamaan kon Colapinto zich steeds beter met hem meten. Hij werd vergelijkbaar met Gasly en was zelfs een paar keer sneller. Uiteindelijk heeft dat hem zijn stoeltje opgeleverd", legt Nielsen uit.

Colapinto brengt financiën mee

"Je kunt de financiële kant natuurlijk niet negeren. Die speelt een rol, maar uiteindelijk zien we Colapinto in de eerste plaats als talent. Dat hij sponsorgeld meebrengt, is slechts een welkome bijkomstigheid." Ook Alpine-adviseur Flavio Briatore is te spreken over Colapinto. Hij vertelt tegenover F1.com over de Argentijnse rookie.

"Voor jonge jongens is het moeilijk om meteen om te gaan met de druk van sponsors en het team. Helaas is onze auto niet zo sterk – hij is lastig te besturen. Colapinto was in het begin een beetje de weg kwijt; hij had drie of vier races nodig om beter te worden. Vergelijk je hem met zijn eerste optredens, dan zie je een compleet andere coureur."

"Hij treedt veel zelfverzekerder op, toont meer toewijding aan de techniek en doet er alles aan om te presteren. Hij steekt veel tijd in het begrijpen van de auto. In de laatste twee à drie Grands Prix presteerde het team ondermaats, maar Colapinto zelf was uitstekend", vertelt Briatore over de Argentijn. Colapinto eindigde de Grand Prix van Brazilië als vijftiende. Dat is voor de Argentijn een gemiddeld resultaat.