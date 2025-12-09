Alex Dunne lijkt hard op weg naar een rol bij Alpine in 2026. De Ierse Formule 2-sensatie voert vergevorderde gesprekken met het Franse team en wordt genoemd als kandidaat voor de functie van reservecoureur.

Volgens PlanetF1 is Dunne steeds dichter bij een akkoord met Alpine nu eerdere onderhandelingen met Red Bull volledig zijn vastgelopen. De 20-jarige rijder maakte dit seizoen indruk in de Formule 2 en zou zijn tweede jaar in de klasse kunnen combineren met een test- en ontwikkelingsprogramma bij Alpine.

Briatore trekt aan Dunne

Dunne zou de afgelopen weken intensief hebben gesproken met Flavio Briatore, adviseur van Renault. De onderhandelingen zouden inmiddels zo ver gevorderd zijn dat het contract bijna klaar ligt. De bekende superlicentie-problematiek vormt daarbij geen dealbreaker voor Alpine.

Dunne beschikt al over een vrijdaglicentie, maar mist nog de punten voor een volledige FIA-superlicentie. Een top-drieklassering in het Formule 2-kampioenschap had dat probleem opgelost, maar door een crash in de seizoensfinale in Abu Dhabi viel die optie weg. Volgens insiders had Dunne bij het behalen van zijn licentie zelfs direct kunnen praten over een racezitje bij Alpine voor 2026. Door het ontbreken van die zekerheid liepen elders op de grid al kansen voorbij.

Dunne sowieso in F2 volgend jaar

Toch is er nog geen reden om Dunne af te schrijven. Zijn vorm in de Formule 2 én zijn competitieve FP1-optredens bij McLaren zouden volgens FIA-regels alsnog kunnen leiden tot dispensatie. Aantoonbare vaardigheden spelen daarbij een rol, en Dunne zou op dat vlak wel eens genoeg in handen kunnen hebben. Ondanks de interesse van Alpine staat één zaak al vast: Dunne blijft ook in 2026 actief in de Formule 2, waar hij opnieuw voor Rodin Motorsport zal rijden. De verwachting is dat Alpine hem van heel dichtbij zal blijven volgen.

Dunne was eerder dit seizoen dicht bij een overstap naar Red Bull Racing. De Ier zou, onder aanvoering van Helmut Marko, hoog op de lijst hebben gestaan bij de Oostenrijkse renstal. Maar naar verluidt zou Red Bull hun 82-jarige adviseur terug hebben gefloten.