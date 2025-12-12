Alpine-verschoppeling Jack Doohan is op een pijnlijke wijze aan zijn eerste avontuur buiten de Formule 1 begonnen. De Australiër nam deze week deel aan de Super Formula-test op het circuit van Suzuka, maar dat ging drie dagen op rij mis.

Doohan begon dit jaar als de tweede coureur van het team van Alpine. De Australiër stond echter al voor de start van de eerste race onder grote druk, omdat Alpine Franco Colapinto had aangetrokken als derde coureur. Doohan moest presteren, maar wist niets voor elkaar te krijgen in de races die hij mocht rijden van Alpine. Na de Grand Prix van Miami zat zijn Formule 1-avontuur erop, en werd hij vervangen door Colapinto.

Doohan bleef actief voor Alpine, maar werd vooral ingezet voor simulatorwerk en een sporadische testsessie. Hij liet zijn gezicht nog wel zien in de paddock, maar een toekomstplan leek niet op tafel te liggen. In de afgelopen maanden werd duidelijk dat hij keek naar Japan, waar de Super Formula hem mogelijk een uitweg kon bieden. Deze week mocht hij proeven aan de snelle wagens uit deze klasse, en kreeg hij tijdens de test op Suzuka een kans bij het team van Kondo.

Twee pijnlijke crashes

Tijdens de eerste testdag ging het al mis, en schoot Doohan hard van de baan. Het zorgde ervoor dat hij geruime tijd moest toekijken, maar op de tweede testdag volgde er een nieuwe kans. De Australiër ging hier echter wéér de mist in, en parkeerde zijn blauwe bolide in dezelfde bocht als een dag eerder in de muur. De schade viel echter mee, en Doohan kon de baan weer op komen.

Wéér de muur in

Vandaag werd de derde testdag afgewerkt, en Doohan zorgde voor verbazing door voor de derde keer te crashen. Pijnlijk genoeg ging het wéér mis in dezelfde bocht als de twee dagen daarvoor. Doohan kon zich ook vandaag weer herstellen, en in het laatste halfuur van de sessie verscheen hij weer op de baan. Hij noteerde uiteindelijk de 26ste tijd overall. Tijdens de test kwamen er meer bekende namen in actie waaronder Williams-junior Luke Browning.

Het circuit van Suzuka lijkt Doohan niet gunstig gezind te zijn, want begin dit jaar crashte hij ook hard met zijn Alpine tijdens de vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Japan.