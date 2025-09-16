Carlos Sainz heeft duidelijke ambities met Williams in de Formule 1. Aankomend seizoen gaan de reglementen in de F1 volledig op de schop, wat kansen biedt aan teams die momenteel niet tot de top behoren. Sainz hoopt dan aansluiting te vinden bij de voorste gelederen van het veld.

Afgelopen jaar moest Sainz na vier seizoenen vertrekken bij Ferrari. De voormalig Red Bull-junior kreeg al vóór de start van het seizoen 2024 te horen dat hij vervangen zou worden door Lewis Hamilton. Na lang wikken en wegen besloot Sainz om voor Williams te tekenen.

Sainz vastberaden met Williams

Eenmaal aangekomen bij de Britse renstal liet Sainz weten het goed naar zijn zin te hebben. “Niets zou me gelukkiger maken dan instappen in een project dat zo jong is als Williams en samen met hen de top bereiken”, zei de Spanjaard tegenover Motorsportweek. “Ik denk dat dat het mooiste verhaal is dat een atleet kan vertellen: een familie stichten en met die familie winnen,” voegde hij eraan toe.

In de jaren ’80 en ’90 was Williams een van de meest toonaangevende teams in de Formule 1. Met coureurs als Nigel Mansell, Alain Prost en Damon Hill wist de Britse renstal talloze wereldtitels binnen te halen. Sainz hoopt dat kunstje te kunnen herhalen. “Niets motiveert me meer dan een van de meest historische teams in de Formule 1 weer op winnende paden te brengen. Ik zeg altijd tegen James Vowles: ‘Het is nu mijn levensproject, het is wat ik wil bereiken.’”

Wat kunnen Sainz en Williams?

De verwachting is dat het komende F1-seizoen het hele veld door elkaar geschud gaat worden. Met een nieuw chassis, vernieuwde aerodynamica en een nieuwe motor hopen Sainz en Williams weer vooraan mee te doen, al willen ze zich nog behoeden voor grote uitspraken. “Voor mij is het nog te vroeg om te weten of we in de mindere fase zullen zitten of dat we een goede auto zullen ontwikkelen. De reglementen zijn zo anders en hebben totaal niets met dit jaar te maken dat we niet weten wie er over een jaar in de mindere fase zal zitten of niet.”

Toch verloopt Sainz zijn eerste jaar bij Williams niet helemaal volgens plan. De 31-jarige scoorde tot nu toe slechts 16 punten, terwijl teamgenoot Alexander Albon maar liefst 70 punten op zijn naam heeft staan.