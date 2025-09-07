Hadjar pislink op Sainz: "Weet niet wat hij aan het doen was!"

Isack Hadjar was één van de grootste verliezers van de kwalificatie in Italië. Op het circuit van Monza werd hij voor het eerst geëlimineerd in Q1, en Hadjar was woedend. Hij was niet blij met het gedrag van Carlos Sainz, en bevestigde dat hij voor de race een gridstraf krijgt.

Hadjar was tot voor de kwalificatie in Monza de enige coureur in het huidige veld die nog nooit was afgevallen in Q1. Daar kwam vandaag echter verandering in, want Hadjar kwam niet verder dan de zestiende tijd. Na afloop kwam het stoom uit zijn oren, en reageerde hij emotioneel toen hij hoorde dat Q1 zijn waterloo was. Na afloop van de sessie was die woede niet verdwenen.

Grote woede

Volgens Hadjar werd hij namelijk flink gehinderd door Williams-coureur Carlos Sainz. Na afloop haalde hij hard uit bij Sky Sports: "Ik bedoel, we waren eigenlijk best snel, de auto was heel erg goed. De outlap was echter een rommeltje met Carlos, hij was gewoon een beetje aan het spelen voordat hij me er voorbij liet."

"Ik weet niet waarom we überhaupt de baan op kwamen op nieuwe banden om alleen maar rond te cruisen. Ik weet niet wat daar precies het idee achter was, en toen maakte ik ook nog een foutje en dat was het. Het was mijn eerste foutje in een kwalificatie in tijden, dus dat gebeurt."

Wat was er met Sainz?

Daarna ging hij verder met zijn tirade over Sainz: "Ik reed op nieuwe banden, Carlos op gebruikte banden. Hij was aan het spelen, hij probeerde het me lastig te maken tijdens mijn outlap en toen liet hij me er niet op de juiste manier langs. Ik weet gewoon niet wat hij deed."

Straf voor Hadjar

Hadjar bevestigde ook dat hij in de race niet vanaf de zestiende plaats gaat starten. De Franse Racing Bulls-coureur liet weten dat hij een nieuwe Power Unit krijgt en dus vanuit de pitlane moet starten.