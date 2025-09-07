user icon
icon

Hadjar pislink op Sainz: "Weet niet wat hij aan het doen was!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar pislink op Sainz: "Weet niet wat hij aan het doen was!"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 09:26
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Isack Hadjar was één van de grootste verliezers van de kwalificatie in Italië. Op het circuit van Monza werd hij voor het eerst geëlimineerd in Q1, en Hadjar was woedend. Hij was niet blij met het gedrag van Carlos Sainz, en bevestigde dat hij voor de race een gridstraf krijgt.

Hadjar was tot voor de kwalificatie in Monza de enige coureur in het huidige veld die nog nooit was afgevallen in Q1. Daar kwam vandaag echter verandering in, want Hadjar kwam niet verder dan de zestiende tijd. Na afloop kwam het stoom uit zijn oren, en reageerde hij emotioneel toen hij hoorde dat Q1 zijn waterloo was. Na afloop van de sessie was die woede niet verdwenen.

Meer over Isack Hadjar Nachtmerrie voor Hadjar na prachtige podiumplaats in Zandvoort

Nachtmerrie voor Hadjar na prachtige podiumplaats in Zandvoort

31 aug
 Hadjar is gebroken trofee kwijt en zit niet te wachten op nieuw exemplaar

Hadjar is gebroken trofee kwijt en zit niet te wachten op nieuw exemplaar

5 sep

Grote woede

Volgens Hadjar werd hij namelijk flink gehinderd door Williams-coureur Carlos Sainz. Na afloop haalde hij hard uit bij Sky Sports: "Ik bedoel, we waren eigenlijk best snel, de auto was heel erg goed. De outlap was echter een rommeltje met Carlos, hij was gewoon een beetje aan het spelen voordat hij me er voorbij liet."

"Ik weet niet waarom we überhaupt de baan op kwamen op nieuwe banden om alleen maar rond te cruisen. Ik weet niet wat daar precies het idee achter was, en toen maakte ik ook nog een foutje en dat was het. Het was mijn eerste foutje in een kwalificatie in tijden, dus dat gebeurt."

Wat was er met Sainz?

Daarna ging hij verder met zijn tirade over Sainz: "Ik reed op nieuwe banden, Carlos op gebruikte banden. Hij was aan het spelen, hij probeerde het me lastig te maken tijdens mijn outlap en toen liet hij me er niet op de juiste manier langs. Ik weet gewoon niet wat hij deed."

Straf voor Hadjar

Hadjar bevestigde ook dat hij in de race niet vanaf de zestiende plaats gaat starten. De Franse Racing Bulls-coureur liet weten dat hij een nieuwe Power Unit krijgt en dus vanuit de pitlane moet starten.

F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Isack Hadjar Williams Racing Bulls GP Italië 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • DenniSNL1980

    Posts: 310

    Misschien zag die hem aan voor Lawson 😉

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 10:59

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.289
  • Podiums 27
  • Grand Prix 223
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar