Williams stapt naar FIA: in protest tegen straf Carlos Sainz

Het team van Williams heeft in Monza bekendgemaakt dat ze alsnog in beroep gaan tegen de tijdstraf die Carlos Sainz ontving tijdens de Grand Prix van Nederland. Het is voor Williams een belangrijke kwestie, want ze willen erachter komen hoe ze mogen gaan racen.

Sainz ontving afgelopen weekend in de Nederlandse Grand Prix een tijdstraf voor een moment met Racing Bulls-coureur Liam Lawson. Na de eerste herstart kwamen de twee coureurs elkaar tegen in de Tarzanbocht. Er vond een touché plaats waarbij ze allebei een lekke band opliepen. Beide coureurs hobbelden terug naar de pitlane, en de stewards besloten het moment te onderzoeken.

Verbazing bij Williams

Tot verbazing van Williams en Sainz werd hij aangewezen als schuldige. De Spanjaard kreeg een tijdstraf van tien seconden, en kwam op de dertiende plaats over de streep. Na afloop reageerde hij furieus, en haalde hij hard uit naar de stewards. Hij vond de straf nergens op slaan, en gaf in Monza aan dat hij met de stewards heeft gesproken over het merkwaardige moment.

Waarom ging Williams in protest?

Op donderdagavond liet Williams in een kort statement weten dat ze een right of review hebben ingediend bij de FIA: "We kunnen bevestigen dat we een right of review hebben ingediend bij de FIA voor de straf die Carlos heeft ontvangen in Zandvoort."

De reden voor Williams om dit protest in te dienen, is heel erg duidelijk: "Het is belangrijk voor ons om te begrijpen hoe we in de toekomst kunnen gaan racen. Hopelijk krijgt dit een positieve uitkomst."

Net op tijd

Williams was net op tijd met het indienen van een right to review bij de FIA. Volgens de regels van de Formule 1 hebben teams 96 uur de tijd om zo'n verzoek tot herziening in te dienen. Williams diende het verzoek op donderdagmiddag in, en was dus net op tijd. Ze moeten nu significant nieuw bewijs gaan leveren die op het moment van de uitspraak niet beschikbaar was.