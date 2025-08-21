user icon
'Haas en Cadillac moeten samenwerken'

'Haas en Cadillac moeten samenwerken'
  Gepubliceerd op 21 aug 2025 16:09
  3
  Door: Jesse Jansen

Ralf Schumacher denkt dat Haas en Cadillac beide een samenwerking nodig hebben. Geen samenwerking zoals Mercedes en Williams bijvoorbeeld, maar een samenwerking zoals Red Bull en Racing Bulls. Schumacher stelt dat de Amerikaanse teams een racefamilie moeten worden. 

Cadillac F1 treedt vanaf volgend seizoen toe tot de Formule 1. Het Amerikaanse team gaat net zoals Haas F1 met Ferrari-motoren rijden. De Amerikaanse teams hebben dus al wel iets gemeen met elkaar. 

Rivaliteit

Vanaf volgend seizoen staan er twee Amerikaanse teams op de grid en dat kan leiden tot rivaliteit. Ralf Schumacher ziet juist kansen om een samenwerking aan te gaan: "Ik zou een partner zoeken, als juniorenteam, zoals Racing Bulls voor Red Bull", aldus Schumacher, in gesprek met Bild.

"Misschien is Cadillac een goede partner wanneer ze volgend jaar instappen in de Formule 1." Het nieuwe Cadillac zou dan een opleidingsteam worden voor Haas. Het team van Gene Haas zou zich dan volledig kunnen focussen op prestaties en zou dan niet meer naar het opleiden van jonge talenten hoeven te kijken. "Alle teams hebben tegenwoordig het probleem dat ze nauwelijks jonge coureurs durven binnen te halen. Het idee van een juniorenteam zou de oplossing kunnen zijn."

Werknemers

Cadillac heeft nog niet zoveel werknemers. Volgens Schumacher zelfs maar 400. Voor een Formule 1-team is dat best weinig: "De coureurs zijn het minste probleem. Ze hebben pas 400 mensen en moeten een heel team opbouwen. Extreem ambitieus. Ik kijk ernaar uit, maar het wordt een uitdaging. Herrijzen ze als een feniks uit de as? Of blijven ze met beide benen op de grond staan?"

Haas rijdt ook volgend seizoen met Oliver Bearman en Esteban Ocon. De twee coureurs reden dit seizoen allebei voor het eerst voor Haas. Bearman reed vorig seizoen al twee races voor Haas, maar dit jaar is zijn eerste volledige seizoen. Cadillac heeft nog geen coureur officieel aangekondigd, maar de kans is groot dat Valtteri Bottas volgend seizoen voor Cadillac rijdt.

Ralf Schumacher Haas Cadillac

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Stitch

    Posts: 6.176

    ik denk dat ze het bij Cadillac eerder andersom zien, die hbeen daar financieel gezien meer "investimenti" gedaan als Haas door bijvoorbeeld gelijk een fabriek in Europa te bouwen.

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 19:10
    • Larry Perkins

      Posts: 59.270

      Precies, en ze zijn nu al ambitieuzer dan Haas ooit was...

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 19:44
  • TylaHunter

    Posts: 10.445

    Haas is een Super Aguri. Zal niet verder uitgroeien dan redelijke middenmoot en vervalt regelmatig terug in achterhoede.

    Daarnaast: Haas en Andretti (hoewel de naam er niet aan gekoppelt is, deel van personeel en running team is Andretti [s holding]) gaan niet goed samen. Iets met trots.

    Daarnaast is het maar de vraag of motorproject uberhaupt van de grond komt en Caddicaddi er na 3 a 4 a 5 jaar niet de brui aan geeft en zegt... toedels het is nu weer van andretti die het ineens kan "krijgen" omdat het onder dezelfde paraplu concern valt.

    Als laatste. Ralf zegt wel meer.

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 21:27

Meer nieuws

