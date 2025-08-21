'Haas en Cadillac moeten samenwerken'

Ralf Schumacher denkt dat Haas en Cadillac beide een samenwerking nodig hebben. Geen samenwerking zoals Mercedes en Williams bijvoorbeeld, maar een samenwerking zoals Red Bull en Racing Bulls. Schumacher stelt dat de Amerikaanse teams een racefamilie moeten worden.

Cadillac F1 treedt vanaf volgend seizoen toe tot de Formule 1. Het Amerikaanse team gaat net zoals Haas F1 met Ferrari-motoren rijden. De Amerikaanse teams hebben dus al wel iets gemeen met elkaar.

Rivaliteit

Vanaf volgend seizoen staan er twee Amerikaanse teams op de grid en dat kan leiden tot rivaliteit. Ralf Schumacher ziet juist kansen om een samenwerking aan te gaan: "Ik zou een partner zoeken, als juniorenteam, zoals Racing Bulls voor Red Bull", aldus Schumacher, in gesprek met Bild.

"Misschien is Cadillac een goede partner wanneer ze volgend jaar instappen in de Formule 1." Het nieuwe Cadillac zou dan een opleidingsteam worden voor Haas. Het team van Gene Haas zou zich dan volledig kunnen focussen op prestaties en zou dan niet meer naar het opleiden van jonge talenten hoeven te kijken. "Alle teams hebben tegenwoordig het probleem dat ze nauwelijks jonge coureurs durven binnen te halen. Het idee van een juniorenteam zou de oplossing kunnen zijn."

Werknemers

Cadillac heeft nog niet zoveel werknemers. Volgens Schumacher zelfs maar 400. Voor een Formule 1-team is dat best weinig: "De coureurs zijn het minste probleem. Ze hebben pas 400 mensen en moeten een heel team opbouwen. Extreem ambitieus. Ik kijk ernaar uit, maar het wordt een uitdaging. Herrijzen ze als een feniks uit de as? Of blijven ze met beide benen op de grond staan?"

Haas rijdt ook volgend seizoen met Oliver Bearman en Esteban Ocon. De twee coureurs reden dit seizoen allebei voor het eerst voor Haas. Bearman reed vorig seizoen al twee races voor Haas, maar dit jaar is zijn eerste volledige seizoen. Cadillac heeft nog geen coureur officieel aangekondigd, maar de kans is groot dat Valtteri Bottas volgend seizoen voor Cadillac rijdt.