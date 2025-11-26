McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn momenteel in een felle titelstrijd verwikkeld met Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur maakt het de McLaren-coureurs het leven zuur, en volgens Ralf Schumacher rommelt het inmiddels ook binnen de Britse renstal. Het zorgt volgens hem voor onrust.

McLaren-coureurs Norris en Piastri vechten al het hele seizoen met elkaar. Van McLaren krijgen ze de vrijheid om met elkaar te vechten, maar ze moeten zich wel houden aan de zogenaamde 'Papaja Rules'. Het ging dit seizoen een aantal keren mis, en bij het team blijven ze roepen dat alles intern goed gaat. Toch gaan er geruchten rond over een verstoorde onderlinge relatie.

Deze verhalen kwamen naar boven na afloop van de Grand Prix van Singapore, waar Piastri ontbrak op het podium bij het vieren van de constructeurstitel. Volgens CEO Zak Brown was er echter niets aan de hand, en was het een communicatiefout. Feit is echter dat het sindsdien minder gaat met Piastri, en hij zijn leiding in het wereldkampioenschap is kwijtgeraakt.

Wat speelt er bij Piastri?

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher rommelt het binnen McLaren. De Duitser spreekt zich uit in de podcast Backstage Boxengasse: "Piastri lijkt op dit moment niet de nummer één teamspeler te zijn. Hij ruikt nu namelijk ook zijn kans. Ze moeten zeggen: 'Oscar, je hebt je kans gehad, 24 punten. Nu moeten we ons op één coureur gaan richten, anders gaat Verstappen ermee aan de haal."

Wat is de rol van Brown?

Schumacher stelt dat McLaren intern veel meer problemen heeft. Hij wijst naar de rol van Brown, die volgens hem een totaal andere band heeft met Norris dan met Piastri: "Daar was nauwelijks contact, er waren alleen wat handshakes. Je voelt dat het anders is tussen Zak en Lando dan tussen Zak en Oscar."

Wat is de situatie binnen het team?

Volgens de Duitse oud-coureur gaat het allemaal wat dieper, en spreken beide kanten van de garages amper met elkaar: "Iemand vertelde me dat de eerste engineers van Norris en Piastri op het vliegveld nauwelijks met elkaar praten. Dat is niet nieuw, die engineers zijn immers ook concurrenten. Maar dit voelde anders, alsof er echt iets kapot is gegaan tijdens het seizoen."