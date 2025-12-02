user icon
McLaren ontvangt felle waarschuwing voor Verstappen

McLaren ontvangt felle waarschuwing voor Verstappen

Ralf Schumacher zag Max Verstappen een geweldige race rijden in Qatar en McLaren teleurgesteld naar huis gaan. Hij waarschuwt McLaren dan ook met het feit dat je niet moet sollen met Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kan nog altijd het kampioenschap van 2025 winnen. 

McLaren maakte de fout om niet op een rijder te focussen, maar op beide rijders. Zo is Verstappen dichterbij de coureurs gekomen en staat hij zelfs tweede in het wereldkampioenschap. Komend weekend is de laatste race van het seizoen en kunnen alle drie de coureurs wereldkampioen worden. 

McLaren gooit het weg

"Je moet je achter je oren krabben als je ziet wat ze daar hebben gedaan. Ze hebben de overwinning weggegooid. Om twee coureurs naar voren te brengen, dat werkt gewoon niet. Ik ben benieuwd of ze voor Abu Dhabi een andere oplossing vinden", zo laat Schumacher weten bij Sky Deutschland. Volgens Schumacher moet McLaren zich volledig op Norris gaan focussen.

"Er zijn te veel fouten, en met de superieure auto lukt het ze vaak niet. Ze staan zichzelf in de weg met de papaya rules. Ik ben er vrij zeker van dat ze te veel nadenken om beide mee te nemen. In zo'n situatie werkt dat niet. Wie deze strategieën ook bedenkt; het is niet de eerste en ook niet de tweede keer dat dit gebeurt. Eigenlijk wordt het tijd om naar een betere oplossing te zoeken. Naar mijn mening moet je nu een beslissing nemen, dat kan alleen nog maar zo zijn. Max is er en met Max valt niet te spotten. Lando heeft de hulp van zijn teamgenoot nodig. Ik denk dat Lando in Abu Dhabi sterker zal zijn."

Prestaties in Abu Dhabi

Lando Norris won de vorige editie in Abu Dhabi, maar heeft daarvoor nooit op het podium gestaan. De Brit is wel iedere editie in de top tien geëindigd, dus de kans op punten is groot bij Norris. Gemiddeld eindigde hij op de vijfde plaats in Abu Dhabi. Oscar Piastri heeft ook allebei de edities in de punten geëindigd, maar nog nooit in de top vijf. Of Piastri sterk is komend weekend is nog maar de vraag.

Max Verstappen won van 2020 tot en met 2023 iedere editie van de GP van Abu Dhabi. Een hiervan was de fenomenale race die in 2021 plaatsvond. Verstappen wist toen op het laatste moment Lewis Hamilton in te halen en zo werd hij wereldkampioen.

Reacties (1)

  racepace1

    Posts: 575

    Max zal alles op alles gooien voor zijn 5de, ik denk dat er alleen een blauwe streep te zien zal zijn in Abu.
    Mc Laren verpest de pitsstops en 1 van de twee vliegt van de baan en de ander krijgt een race incident.....

    :) :)

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 19:29

