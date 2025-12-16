user icon
icon

Marko hard aangevallen na 'misplaatste' kritiek op Horner

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko hard aangevallen na 'misplaatste' kritiek op Horner

Helmut Marko kondigde vorige week zijn afscheid bij Red Bull aan. Na twintig jaar vertrekt de teamadviseur bij de Oostenrijkse renstal, en daarna gooide hij olie op het vuur. Hij leverde flinke kritiek op de recent ontslagen teambaas Christian Horner, maar volgens Ralf Schumacher vertelt Marko hier het halve verhaal.

Marko liet na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi doorschemeren dat hij ging stoppen bij Red Bull. Twee dagen later werd het nieuws bevestigd, en daarmee kwam er een einde aan een tijdperk. Marko stond bekend als de ontdekker van de latere wereldkampioenen Max Verstappen en Sebastian Vettel, en hij leek de machtsstrijd binnen Red Bull te hebben gewonnen.

Meer over Helmut Marko 'Red Bull hakt knoop door en neemt afscheid van Marko'

'Red Bull hakt knoop door en neemt afscheid van Marko'

8 dec
 'Marko negeerde Red Bull-top en legde op eigen houtje coureurs vast'

'Marko negeerde Red Bull-top en legde op eigen houtje coureurs vast'

9 dec

Marko leefde in de laatste jaren op gespannen voet met teambaas Christian Horner, die afgelopen zomer werd ontslagen. Afgelopen weekend haalde Marko hard uit naar Horner, door te stellen dat er 'vieze spelletjes' werden gespeeld. Daarnaast beweerde hij dat Max Verstappen dit jaar wereldkampioen was geworden, als Horner eerder was ontslagen.

Had Marko een punt?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher las de woorden van Marko met stijgende verbazing. Bij de Duitse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Het was duidelijk: er waren daar twee kampen. Hoe graag ik Helmut ook mag, ik moet hem er wel aan herinneren dat hij nog tijdens het leven van Dietrich Mateschitz de kans had om Horner te ontslaan. Toen waren die twee nog heel nauw aan elkaar verbonden en hadden ze zich verenigd rond een bepaalde zaak."

Waar heeft Schumacher het over?

Schumacher wil niet zeggen over welke zaak het hier gaat: "Ze waren namelijk oprecht van plan om samen een grote deal te doen. Ik zal nu niet gaan zeggen welke, dat zou niet helemaal fair zijn, maar Marko weet precies wat ik bedoel. Destijds wilde Mateschitz Horner al kwijt, omdat hij hem niet als loyaal beschouwde. Dat zat Mateschitz ook niet lekker."

Vuile was buiten hangen

Schumacher is dan ook kritisch op Marko: "Vooral nadat Mateschitz was overleden en Horner, dankzij zijn goede relatie met de Thaise aandeelhouder, zo'n sterke positie kreeg, was de Red Bull-kant uit Salzburg, en ook Marko, enigszins machteloos."

"Dat is precies de reden waarom ik moet zeggen: hij heeft wel gelijk, maar het is ook een beetje de vuile was buiten hangen die hij zelf had kunnen voorkomen. Dat is nu eenmaal de situatie."

Joeppp

Posts: 8.185

Iemand niet mogen is geen rede om iemand te ontslaan helemaal niet als hij ook nog eens goed functioneert. Horner had zijn kwaliteiten en Marko ook; beide verschillende en daarom werkte het.

  • 1
  • 16 dec 2025 - 15:03
F1 Nieuws Ralf Schumacher Christian Horner Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Joeppp

    Posts: 8.185

    Iemand niet mogen is geen rede om iemand te ontslaan helemaal niet als hij ook nog eens goed functioneert. Horner had zijn kwaliteiten en Marko ook; beide verschillende en daarom werkte het.

    • + 1
    • 16 dec 2025 - 15:03
  • jd2000

    Posts: 7.527

    Er is van alles aan de hand,maar ik zeg het lekker niet. Zeg dan ook niks Ralf. Zo lijkt je een roddelnicht ipv een analist

    • + 1
    • 16 dec 2025 - 15:19

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Ralf Schumacher -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Duitsland
  • Geb. datum 30 jun 1975 (50)
  • Geb. plaats Hurth, West Germany, Duitsland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×