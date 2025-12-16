Helmut Marko kondigde vorige week zijn afscheid bij Red Bull aan. Na twintig jaar vertrekt de teamadviseur bij de Oostenrijkse renstal, en daarna gooide hij olie op het vuur. Hij leverde flinke kritiek op de recent ontslagen teambaas Christian Horner, maar volgens Ralf Schumacher vertelt Marko hier het halve verhaal.

Marko liet na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi doorschemeren dat hij ging stoppen bij Red Bull. Twee dagen later werd het nieuws bevestigd, en daarmee kwam er een einde aan een tijdperk. Marko stond bekend als de ontdekker van de latere wereldkampioenen Max Verstappen en Sebastian Vettel, en hij leek de machtsstrijd binnen Red Bull te hebben gewonnen.

Marko leefde in de laatste jaren op gespannen voet met teambaas Christian Horner, die afgelopen zomer werd ontslagen. Afgelopen weekend haalde Marko hard uit naar Horner, door te stellen dat er 'vieze spelletjes' werden gespeeld. Daarnaast beweerde hij dat Max Verstappen dit jaar wereldkampioen was geworden, als Horner eerder was ontslagen.

Had Marko een punt?

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher las de woorden van Marko met stijgende verbazing. Bij de Duitse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Het was duidelijk: er waren daar twee kampen. Hoe graag ik Helmut ook mag, ik moet hem er wel aan herinneren dat hij nog tijdens het leven van Dietrich Mateschitz de kans had om Horner te ontslaan. Toen waren die twee nog heel nauw aan elkaar verbonden en hadden ze zich verenigd rond een bepaalde zaak."

Waar heeft Schumacher het over?

Schumacher wil niet zeggen over welke zaak het hier gaat: "Ze waren namelijk oprecht van plan om samen een grote deal te doen. Ik zal nu niet gaan zeggen welke, dat zou niet helemaal fair zijn, maar Marko weet precies wat ik bedoel. Destijds wilde Mateschitz Horner al kwijt, omdat hij hem niet als loyaal beschouwde. Dat zat Mateschitz ook niet lekker."

Vuile was buiten hangen

Schumacher is dan ook kritisch op Marko: "Vooral nadat Mateschitz was overleden en Horner, dankzij zijn goede relatie met de Thaise aandeelhouder, zo'n sterke positie kreeg, was de Red Bull-kant uit Salzburg, en ook Marko, enigszins machteloos."

"Dat is precies de reden waarom ik moet zeggen: hij heeft wel gelijk, maar het is ook een beetje de vuile was buiten hangen die hij zelf had kunnen voorkomen. Dat is nu eenmaal de situatie."