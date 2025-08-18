user icon
Williams boekt enorme vooruitgang : "We gebruiken geen Excel meer"

Williams boekt enorme vooruitgang : "We gebruiken geen Excel meer"
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 11:22
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Williams heeft zichzelf flink verbeterd. Het team staat momenteel vijfde, terwijl het een jaar geleden nog op de negende plek te vinden was. Het team bungelde een aantal jaar onderaan, maar een sterke line-up en verbeteringen hebben Williams teruggebracht. 

Het team ruikt zelf potentie om te groeien. Volgens teambaas James Vowles komt dit doordat het team wat fundamentele veranderingen heeft doorgevoerd. Het verschil met nummer vier Red Bull Racing is nog niet overbrugbaar. De teams schelen momenteel 124 punten van elkaar. 

'We zijn er nog niet'

"Ik denk niet dat we een volledige ommekeer hebben bereikt", zegt Vowles, zo meldt Racing.nl. "Maar we bewegen ons zachtjes in de juiste richting." Daarmee doelt hij vooral op de modernisering binnen het bedrijf. Zo heeft het team afstand genomen van Excel en is het nu gaan werken met ERP- en PLM-systemen. De spreadsheetdagen zijn dus verleden tijd. 

"In een wereld met budgetlimieten zijn we nu in een veel betere positie", aldus de teambaas. "Dit geeft mij meer ruimte om de organisatie te laten groeien en verbeteren. Het huidige model was op tijd af, we hadden voldoende onderdelen en konden tijdens het seizoen updates doorvoeren. Dat is nieuw voor ons."

Koelproblemen

Een hele belangrijke stap is de investering in de koelproblemen die de auto had: "Toen kostte het ons nog milliseconden. Nu verliezen we daar niets meer", aldus Vowles. Ook op het gebied van personeel is het team gegroeid. Het team is van 200 naar zo'n 800 medewerkers gegroeid: "We communiceren nu echt. Je wint geen races met losse onderdelen. Je hebt duizend mensen nodig die als één team opereren."

Williams staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap en dat is het beste resultaat dat ze sinds 2018 behaald hebben. Carlos Sainz en Alex Albon doen het ook goed voor het team. Met name Albon haalt de punten binnen. De Thai staat achtste in het wereldkampioenschap met 54 punten.

Posts: 12.716

Volgend jaar de Mercedes motor en ze staan minimaal 4e in het WK. Denk zelfs derde want Alpine zal haar huiswerk uiteraard weer slecht gaan doen.

  • 1
  • 18 aug 2025 - 11:41
James Vowles Williams

Reacties (1)


WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

