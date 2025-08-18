Williams boekt enorme vooruitgang : "We gebruiken geen Excel meer"

Williams heeft zichzelf flink verbeterd. Het team staat momenteel vijfde, terwijl het een jaar geleden nog op de negende plek te vinden was. Het team bungelde een aantal jaar onderaan, maar een sterke line-up en verbeteringen hebben Williams teruggebracht.

Het team ruikt zelf potentie om te groeien. Volgens teambaas James Vowles komt dit doordat het team wat fundamentele veranderingen heeft doorgevoerd. Het verschil met nummer vier Red Bull Racing is nog niet overbrugbaar. De teams schelen momenteel 124 punten van elkaar.

'We zijn er nog niet'

"Ik denk niet dat we een volledige ommekeer hebben bereikt", zegt Vowles, zo meldt Racing.nl. "Maar we bewegen ons zachtjes in de juiste richting." Daarmee doelt hij vooral op de modernisering binnen het bedrijf. Zo heeft het team afstand genomen van Excel en is het nu gaan werken met ERP- en PLM-systemen. De spreadsheetdagen zijn dus verleden tijd.

"In een wereld met budgetlimieten zijn we nu in een veel betere positie", aldus de teambaas. "Dit geeft mij meer ruimte om de organisatie te laten groeien en verbeteren. Het huidige model was op tijd af, we hadden voldoende onderdelen en konden tijdens het seizoen updates doorvoeren. Dat is nieuw voor ons."

Koelproblemen

Een hele belangrijke stap is de investering in de koelproblemen die de auto had: "Toen kostte het ons nog milliseconden. Nu verliezen we daar niets meer", aldus Vowles. Ook op het gebied van personeel is het team gegroeid. Het team is van 200 naar zo'n 800 medewerkers gegroeid: "We communiceren nu echt. Je wint geen races met losse onderdelen. Je hebt duizend mensen nodig die als één team opereren."

Williams staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap en dat is het beste resultaat dat ze sinds 2018 behaald hebben. Carlos Sainz en Alex Albon doen het ook goed voor het team. Met name Albon haalt de punten binnen. De Thai staat achtste in het wereldkampioenschap met 54 punten.