Williams-teambaas James Vowles vindt dat Alex Albon goed genoeg is om het tegen Max Verstappen op te nemen. De Thai zou volgens de teambaas van Williams het niet moeilijk hebben tegen de Nederlander. Albon zou erg veel gegroeid zijn en het beter doen tegen Verstappen dan zijn eerste stint als Red Bull-coureur.

Alex Albon presteerde volgens Red Bull Racing niet naar behoren en werd in 2021 vervangen door Sergio Pérez. Albon werd in 2020, zijn enige complete Red Bull-seizoen, zevende zonder overwinningen. De Thai behaalde wel twee podiums. Max Verstappen werd dat jaar derde.

Schatten was moeilijk

Hoe goed is Alex Albon nou echt? Die vraag was lastig om in te schatten. De teamgenoten die Albon bij Williams heeft gehad, waren niet op de snelheid die vlug genoeg was. Sinds Albon bij Williams rijdt, heeft hij samen met Nicholas Latifi, Logan Sargeant, Franco Colapinto en Carlos Sainz gereden. Die laatste is pas de eerste coureur die echt snel genoeg is om het tegen Albon op te nemen.

Albon staat zelfs boven Carlos Sainz in het wereldkampioenschap en dat is volgens teambaas James Vowles niet gek: "Hij zal altijd zo snel gaan als hij kan. De simpele feiten daarachter zijn dat, als je hem nu naast Max zet, hij echt een totaal ander mens zou zijn", aldus Vowles in gesprek met internationale media.

Albon is constant

"De manier waarop ik hem misschien beoordeel, gaat niet alleen over hoe snel hij in de auto is, want ik denk dat hij dat altijd al is geweest. Maar eigenlijk over hoe veerkrachtig hij is onder alle omstandigheden; dingen die misgaan om je heen en hoe sterk hij is in die omstandigheden. Dat is wat ik bedoelde met dat hij elke keer presteert. Dus ik denk dat zijn piekniveau waarschijnlijk is zoals het moet zijn. Is hij daarin veel verbeterd? Waarschijnlijk niet. Heeft hij het vermogen om daar elke keer te komen? Ja, dat is wat ik zie", eindigde Vowles.