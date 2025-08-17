user icon
icon

Deze oud-Verstappen teamgenoot kan het hem nog eens heel lastig maken: "Hij is altijd constant"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Deze oud-Verstappen teamgenoot kan het hem nog eens heel lastig maken: "Hij is altijd constant"
  • Gepubliceerd op 17 aug 2025 11:40
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Williams-teambaas James Vowles vindt dat Alex Albon goed genoeg is om het tegen Max Verstappen op te nemen. De Thai zou volgens de teambaas van Williams het niet moeilijk hebben tegen de Nederlander. Albon zou erg veel gegroeid zijn en het beter doen tegen Verstappen dan zijn eerste stint als Red Bull-coureur. 

Alex Albon presteerde volgens Red Bull Racing niet naar behoren en werd in 2021 vervangen door Sergio Pérez. Albon werd in 2020, zijn enige complete Red Bull-seizoen, zevende zonder overwinningen. De Thai behaalde wel twee podiums. Max Verstappen werd dat jaar derde. 

Meer over Williams Wat is de meest gegoogelde vraag over F1?

Wat is de meest gegoogelde vraag over F1?

16 aug
 Logan Sargeant keert terug in de racerij

Logan Sargeant keert terug in de racerij

15 aug

Schatten was moeilijk

Hoe goed is Alex Albon nou echt? Die vraag was lastig om in te schatten. De teamgenoten die Albon bij Williams heeft gehad, waren niet op de snelheid die vlug genoeg was. Sinds Albon bij Williams rijdt, heeft hij samen met Nicholas Latifi, Logan Sargeant, Franco Colapinto en Carlos Sainz gereden. Die laatste is pas de eerste coureur die echt snel genoeg is om het tegen Albon op te nemen. 

Albon staat zelfs boven Carlos Sainz in het wereldkampioenschap en dat is volgens teambaas James Vowles niet gek: "Hij zal altijd zo snel gaan als hij kan. De simpele feiten daarachter zijn dat, als je hem nu naast Max zet, hij echt een totaal ander mens zou zijn", aldus Vowles in gesprek met internationale media. 

Albon is constant

"De manier waarop ik hem misschien beoordeel, gaat niet alleen over hoe snel hij in de auto is, want ik denk dat hij dat altijd al is geweest. Maar eigenlijk over hoe veerkrachtig hij is onder alle omstandigheden; dingen die misgaan om je heen en hoe sterk hij is in die omstandigheden. Dat is wat ik bedoelde met dat hij elke keer presteert. Dus ik denk dat zijn piekniveau waarschijnlijk is zoals het moet zijn. Is hij daarin veel verbeterd? Waarschijnlijk niet. Heeft hij het vermogen om daar elke keer te komen? Ja, dat is wat ik zie", eindigde Vowles.

schwantz34

Posts: 40.652

Bam, Collin Veijer uut Staphorst (die eindelijk weer helemaal fit is geworden in de vakantieperiode na zijn opgelopen polsbreuk in Mei) heeft zojuist een machtig mooie p8 gepakt in de Moto2 klasse op de Red Bull Ring!

  • 2
  • 17 aug 2025 - 13:00
F1 Nieuws Alexander Albon James Vowles Williams

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.091

    Ze zijn allemaal goed genoeg om het tegen Max op te nemen, maar.......

    • + 1
    • 17 aug 2025 - 11:46
    • schwantz34

      Posts: 40.652

      achteraf is mooi wonen!

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 12:15
    • MWHT

      Posts: 5.512

      T is ook heel normaal om altijd constant te zijn, beetje raar juist als hij soms constant is....

      • + 0
      • 17 aug 2025 - 13:48
  • Freek-Willem

    Posts: 6.145

    Hij is altijd constant ........ net niet goed genoeg om het Max lastig te maken

    • + 0
    • 17 aug 2025 - 12:44
  • schwantz34

    Posts: 40.652

    Bam, Collin Veijer uut Staphorst (die eindelijk weer helemaal fit is geworden in de vakantieperiode na zijn opgelopen polsbreuk in Mei) heeft zojuist een machtig mooie p8 gepakt in de Moto2 klasse op de Red Bull Ring!

    • + 2
    • 17 aug 2025 - 13:00
  • Totalia

    Posts: 1.711

    Wat zullen we zeggen: they race my so hard

    • + 0
    • 17 aug 2025 - 13:12
  • MustFeed

    Posts: 10.059

    Leuk geprobeerd van Vowles, maar geheel ongeloofwaardig. We moeten niet vergeten dat Albon 1,5 jaar lang teamgenoot is geweest van Verstappen en niks dichterbij kwam. In 2020 haalde Albon minder dan de helft van het aantal punten van Verstappen. En nu zou Albon bij Williams wel ineens een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt? Ik geloof er niks van.

    Albon zal zich vast wel wat verbeterd hebben, maar het probleem voor Albon is dat Verstappen zich ook is blijven verbeteren. We moeten ook niet vergeten dat Albon 1,5 jaar ouder is dan Verstappen.

    Albon, Sainz, Gasly, Tsunoda zijn allemaal van hetzelfde niveau als Perez. Hele goede coureurs die het prima doen in andere teams, maar zich totaal niet kunnen meten met Verstappen.

    • + 0
    • 17 aug 2025 - 13:14

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 294
  • Podiums 2
  • Grand Prix 119
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (29)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar