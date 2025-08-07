'Alpine neemt ingrijpend besluit over F1-toekomst Colapinto'

Franco Colapinto heeft een zware periode achter de rug. De invaller van Alpine heeft nog geen punten gescoord, en crashte deze week tijdens een bandentest. Toch lijkt het erop dat Alpine hem (nog) niet de deur gaat wijzen in de tweede seizoenshelft.

Colapinto maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1 als invaller bij het team van Williams. Voor dit seizoen was er bij de Britse renstal geen racestoeltje beschikbaar voor Colapinto, dus werd er een deal gesloten met Alpine. Colapinto begon daar als derde coureur, maar werd na de Grand Prix van Miami aangewezen als vervanger van Jack Doohan.

Colapinto onder druk

Alpine-adviseur Flavio Briatore had veel vertrouwen in Colapinto, maar de Argentijn heeft nog weinig mooie dingen laten zien. Hij heeft een grote achterstand op zijn teamgenoot Pierre Gasly, en hij heeft nog geen enkel puntje gescoord. Alpine zakte ondertussen terug naar de laatste plaats in het constructeurskampioenschap, terwijl er al geruchten rondgaan over een mogelijke deal om Valtteri Bottas binnen te halen om het seizoen af te maken.

'Colapinto krijgt de kans'

Er wordt dan ook sterk getwijfeld aan Colapinto's toekomst bij het team van Alpine. Volgens PlanetF1 zijn de geruchten over de komst van Bottas nergens op gebaseerd, en lijkt het erop dat Colapinto gewoon aan de tweede seizoenshelft mag beginnen zonder zich zorgen te hoeven maken over een snel ontslag.

Het medium stelt dat Colapinto de kans gaat krijgen om zijn talent te laten zien, terwijl Alpine hun mogelijkheden voor 2026 zal blijven bekeken. Het medium stelt dat als Colapinto toch mooie dingen laat zien, hij een goede kans maakt op een fulltime racezitje voor 2026.

Debuut voor Aron?

Er lijkt echter wel een addertje onder het gras te zitten. Er zou volgens PlanetF1 een kans blijven bestaan dat er toch een rijderswissel plaatsvindt in de laatste paar races van het jaar. Mocht Alpine dit besluit nemen, dan komt reservecoureur Paul Aron in beeld voor een mogelijk debuut in de Formule 1.