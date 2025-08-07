user icon
'Alpine neemt ingrijpend besluit over F1-toekomst Colapinto'
  Gepubliceerd op 07 aug 2025 15:24
  comments 8
  Door: Bob Plaizier

Franco Colapinto heeft een zware periode achter de rug. De invaller van Alpine heeft nog geen punten gescoord, en crashte deze week tijdens een bandentest. Toch lijkt het erop dat Alpine hem (nog) niet de deur gaat wijzen in de tweede seizoenshelft.

Colapinto maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1 als invaller bij het team van Williams. Voor dit seizoen was er bij de Britse renstal geen racestoeltje beschikbaar voor Colapinto, dus werd er een deal gesloten met Alpine. Colapinto begon daar als derde coureur, maar werd na de Grand Prix van Miami aangewezen als vervanger van Jack Doohan.

Colapinto onder druk

Alpine-adviseur Flavio Briatore had veel vertrouwen in Colapinto, maar de Argentijn heeft nog weinig mooie dingen laten zien. Hij heeft een grote achterstand op zijn teamgenoot Pierre Gasly, en hij heeft nog geen enkel puntje gescoord. Alpine zakte ondertussen terug naar de laatste plaats in het constructeurskampioenschap, terwijl er al geruchten rondgaan over een mogelijke deal om Valtteri Bottas binnen te halen om het seizoen af te maken.

'Colapinto krijgt de kans'

Er wordt dan ook sterk getwijfeld aan Colapinto's toekomst bij het team van Alpine. Volgens PlanetF1 zijn de geruchten over de komst van Bottas nergens op gebaseerd, en lijkt het erop dat Colapinto gewoon aan de tweede seizoenshelft mag beginnen zonder zich zorgen te hoeven maken over een snel ontslag.

Het medium stelt dat Colapinto de kans gaat krijgen om zijn talent te laten zien, terwijl Alpine hun mogelijkheden voor 2026 zal blijven bekeken. Het medium stelt dat als Colapinto toch mooie dingen laat zien, hij een goede kans maakt op een fulltime racezitje voor 2026.

Debuut voor Aron?

Er lijkt echter wel een addertje onder het gras te zitten. Er zou volgens PlanetF1 een kans blijven bestaan dat er toch een rijderswissel plaatsvindt in de laatste paar races van het jaar. Mocht Alpine dit besluit nemen, dan komt reservecoureur Paul Aron in beeld voor een mogelijk debuut in de Formule 1.

JPfx

Posts: 415

Dat noem ik nog eens een "ingrijpend" besluit. Er veranderd dus niets. Bij mij is dat niet de definitie van ingrijpend overigens.

  • 5
  • 7 aug 2025 - 16:01
Reacties (8)

  gp

    Posts: 4.885

    Ik lees net dat hij een horrorcrash heeft gemaakt tijdens het testen en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Ik had het per ongeluk verkeerd geplaatst

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 15:23
  jd2000

    Posts: 7.210

    Hij krijgt de kans vanwege zijn royale sponsors. Hij is nog beroerder dan Doohan.

    • + 2
    • 7 aug 2025 - 15:39
    snailer

      Posts: 29.012

      Ik vermoed dat als hij uit Alpine wordt gekikt het einde F1 droom is voor Colapinto.

      De F1 wereld is knetterhard. Tenzij een rijder een miljardairspapa heeft die eigenaar is van een F1 team.
      In ieder geval zal Colapinto waarschijnlijk uit beeld verdwijen vermoed ik na een demotie.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 15:56
    Freek-Willem

      Posts: 6.107

      De f1 is niet knetter hard. Het is overal terecht als je niet voldoet dat het consequenties heeft.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:14
  JPfx

    Posts: 415

    Dat noem ik nog eens een "ingrijpend" besluit. Er veranderd dus niets. Bij mij is dat niet de definitie van ingrijpend overigens.

    • + 5
    • 7 aug 2025 - 16:01
  Larry Perkins

    Posts: 58.969

    Als Alpine Aron - de oudere broer van Mozes en de eerste hogepriester van de Israëlieten - erbij gaat halen is de nood wel erg hoog.
    Bovendien is hij nog ouder dan @Ouw en Gijs van Lennep bij elkaar opgeteld...

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 17:45
    Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.018

      Ik liep zelfs nog mee met Mozes toen hij de zee deed splijten en de golven van elkaar liet gaan.
      Ik weet nog dat ik toen nog dacht dat dat in mijn latere leven wel van pas zou komen.
      En idd, ik heb sindsdien heel wat benen van elkaar laten gaan....... allemaal dankzij Mozes..

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:02

