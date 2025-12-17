Oud-coureur Karun Chandhok is een groot bewonderaar van de mentaliteit van Max Verstappen. De Indiase analist waardeert vooral de directe manier waarop de Nederlander zegt wat hij denkt, iets wat ziet als typisch Nederlands. Volgens Chandhok is die openheid ook de reden waarom Verstappen regelmatig botst met een deel van het publiek, al kan hij daar zelf juist van genieten.

Chandhok benadrukt dat Verstappen buiten de baan een vriendelijk en benaderbaar persoon is, maar begrijpt tegelijk dat de Red Bull-coureur niet met iedereen een band opbouwt. Daar had Verstappen bovendien dit seizoen geen ruimte voor, aangezien hij tot en met de laatste race volop verwikkeld was in de strijd om het wereldkampioenschap.

'Mensen hebben moeite met Verstappen'

Chandhok vertelt in de Fast and Curious-podcast dat hij denkt dat Verstappen erg bot kan overkomen: "Mensen worstelen met zijn botheid en eerlijkheid. En dat komt heel anders over als hij niet leidt in het kampioenschap. Dan vinden mensen het verfrissend. Maar als hij leidt, dan heet het ineens arrogantie", zo legt Chandhok uit.

"Ik vind Max echt leuk. Ik heb altijd goed met hem kunnen opschieten. Ik denk dat hij gewoon Nederlands is, toch? Hij zegt wat hij denkt. Geen filter. Gewoon eerlijk. Geen onzin. Je weet altijd waar je staat. Hij is niet zo’n coureur die je de ene dag helemaal charmant vraagt hoe het met je familie is en de volgende dag doet alsof hij je niet kent. Max is nooit zo. Je krijgt altijd hetzelfde."

Verstappen reed een monsterseizoen

Ondanks een mindere start kwam Verstappen terug van een achterstand van maar liefst 104 punten. Het verschil tussen de Nederlander en wereldkampioen Lando Norris was maar twee punten op het einde. Volgens Chandhok is dat echt en bizarre prestatie: "Uiteindelijk won Max meer races dan wie dan ook, hij leidde meer ronden dan wie dan ook en hij is onbetwist naar voren gekomen als de nummer één coureur in de Formule 1. Ik denk niet dat iemand dat kan betwisten."