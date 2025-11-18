Het team van Alpine maakte tijdens het raceweekend in Brazilië bekend dat Franco Colapinto ook volgend jaar voor hen rijdt. De Argentijn is bezig met een lastig seizoen, en niet iedereen begrijpt deze keuze. Jacques Villeneuve is opvallend kritisch, en omschrijft Colapinto als een paydriver.

Colapinto debuteerde vorig jaar verrassend in de Formule 1. Na de Nederlandse Grand Prix besloot het team van Williams de worstelende Logan Sargeant aan de kant te schuiven, en hem te vervangen door de onervaren Colapinto. De Argentijn liet een goede indruk achter, maar had geen zicht op een zitje voor dit jaar bij Williams.

De Britse renstal besloot Colapinto vervolgens uit te lenen aan Alpine, waar hij de rol van derde coureur kreeg. Al snel werd echter duidelijk dat hij aan de stoelpoten van Jack Doohan zaagde, en na het raceweekend in Miami werd de knoop doorgehakt. Doohan werd inderdaad aan de kant geschoven, en Colapinto was zijn vervanger. De verwachtingen waren hoog, maar Colapinto crashte in zijn eerste kwalificatie en heeft nog altijd geen WK-puntje gescoord.

Is Colapinto een paydriver?

Zijn contractverlenging zorgde dan ook voor verbazing, en onder meer Jacques Villeneuve is kritisch. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen houdt zich niet in als hij zich over deze zaak uitspreekt bij een goksite: "Ik denk dat het vergelijkbaar is met het tijdperk van de paydrivers; de ene coureur rijdt voor het team om de financiën van de renstal op orde te krijgen. Zo is het nu ook bij Colapinto."

Wat zegt Alpine?

Bij Alpine ontkenden ze in de dagen na het bekendmaken van het nieuws bij hoog en laag dat Colapinto's sponsors een rol spelen bij dit besluit. Opvallend genoeg reed Alpine in Brazilië wel rond met een groot geel vlak op de auto, wat het gevolg was van een sponsordeal met één van Colapinto's partners.

Tegenvallende resultaten

Villeneuve is dan ook duidelijk, en wijst naar de prestaties van de Argentijn: "Het zijn niet de resultaten op de baan die we kunnen zien die deze beslissing van Alpine rechtvaardigen. Hij heeft snelle momenten laten zien, maar het is helemaal niet constant."