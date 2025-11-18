user icon
icon

Colapinto onder vuur: "Hij is een paydriver!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Colapinto onder vuur: "Hij is een paydriver!"
  • Gepubliceerd op 18 nov 2025 14:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Alpine maakte tijdens het raceweekend in Brazilië bekend dat Franco Colapinto ook volgend jaar voor hen rijdt. De Argentijn is bezig met een lastig seizoen, en niet iedereen begrijpt deze keuze. Jacques Villeneuve is opvallend kritisch, en omschrijft Colapinto als een paydriver.

Colapinto debuteerde vorig jaar verrassend in de Formule 1. Na de Nederlandse Grand Prix besloot het team van Williams de worstelende Logan Sargeant aan de kant te schuiven, en hem te vervangen door de onervaren Colapinto. De Argentijn liet een goede indruk achter, maar had geen zicht op een zitje voor dit jaar bij Williams.

Meer over Franco Colapinto Vowles trots op Colapinto: "Hij heeft het zelf verdiend"

Vowles trots op Colapinto: "Hij heeft het zelf verdiend"

15 nov
 Colapinto woest op Stroll na crash Bortoleto: “Hij rijdt altijd mensen van de baan”

Colapinto woest op Stroll na crash Bortoleto: “Hij rijdt altijd mensen van de baan”

12 nov

De Britse renstal besloot Colapinto vervolgens uit te lenen aan Alpine, waar hij de rol van derde coureur kreeg. Al snel werd echter duidelijk dat hij aan de stoelpoten van Jack Doohan zaagde, en na het raceweekend in Miami werd de knoop doorgehakt. Doohan werd inderdaad aan de kant geschoven, en Colapinto was zijn vervanger. De verwachtingen waren hoog, maar Colapinto crashte in zijn eerste kwalificatie en heeft nog altijd geen WK-puntje gescoord.

Is Colapinto een paydriver?

Zijn contractverlenging zorgde dan ook voor verbazing, en onder meer Jacques Villeneuve is kritisch. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen houdt zich niet in als hij zich over deze zaak uitspreekt bij een goksite: "Ik denk dat het vergelijkbaar is met het tijdperk van de paydrivers; de ene coureur rijdt voor het team om de financiën van de renstal op orde te krijgen. Zo is het nu ook bij Colapinto."

Wat zegt Alpine?

Bij Alpine ontkenden ze in de dagen na het bekendmaken van het nieuws bij hoog en laag dat Colapinto's sponsors een rol spelen bij dit besluit. Opvallend genoeg reed Alpine in Brazilië wel rond met een groot geel vlak op de auto, wat het gevolg was van een sponsordeal met één van Colapinto's partners.

Tegenvallende resultaten

Villeneuve is dan ook duidelijk, en wijst naar de prestaties van de Argentijn: "Het zijn niet de resultaten op de baan die we kunnen zien die deze beslissing van Alpine rechtvaardigen. Hij heeft snelle momenten laten zien, maar het is helemaal niet constant."

Pietje Bell

Posts: 31.936

Waar komen al die miljoenen vandaan die Colapinto meebrengt? Sponsoren?
Want zijn ouders schijnen geen geld te hebben.

[i]"Is Franco Colapinto from a rich family?

"I just go [home] for Christmas and New Year since I was 14 and went to live alone in
Italy, and I think that’s a thing that som... [Lees verder]

  • 1
  • 18 nov 2025 - 14:42
F1 Nieuws Jacques Villeneuve Franco Colapinto Alpine

Reacties (2)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.028

    Dat was natuurlijk al lang duidelijk, pa Doohan had niet de miljoenen die Colapinto oplevert dus.......

    • + 0
    • 18 nov 2025 - 14:10
  • Pietje Bell

    Posts: 31.936

    Waar komen al die miljoenen vandaan die Colapinto meebrengt? Sponsoren?
    Want zijn ouders schijnen geen geld te hebben.

    "Is Franco Colapinto from a rich family?

    "I just go [home] for Christmas and New Year since I was 14 and went to live alone in
    Italy, and I think that’s a thing that sometimes people don’t know or understand about
    someone from Argentina or South America coming [to Europe]," Colapinto said.

    "His [Colapinto's] father sold his house for him to go and do one championship which
    is the F4 championship, which is how I spotted him. He won in a team that was not at
    the right level, but he won, and that opened the door for him," Vowles said."

    • + 1
    • 18 nov 2025 - 14:42

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Jacques Villeneuve -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Canada
  • Geb. datum 9 apr 1971 (54)
  • Geb. plaats Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada, Canada
  • Gewicht 67 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar