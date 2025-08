Colapinto medisch onderzocht na zware crash tijdens testdag

Op de Hungaroring werken meerdere teams deze week een bandentest uit voor Pirelli. Vandaag kwam Franco Colapinto in actie namens het team van Alpine, maar dat ging niet goed. De Argentijn had een zware crash, maar is volgens het team niet gewond geraakt.

Afgelopen weekend werd in Hongarije de laatste Grand Prix voor de zomerstop verreden. Voor de meeste coureurs was dat het begin van hun vakantie, maar een aantal van hen moesten nog aan de bak. Meerdere teams bleven namelijk achter in Hongarije om daar een bandentest af te werken voor Pirelli. Er wordt gereden met banden voor 2026, en de teams krijgen de opdracht om zoveel mogelijk data te verzamelen.

Zware crash

Het team van Alpine is vandaag aanwezig op de Hungaroring, waar Franco Colapinto plaats mocht nemen achter het stuur. Dat is echter niet goed gegaan, en de Argentijn is hard gecrasht. Op sociale media werden beelden gedeeld van een zwaar beschadigde Alpine. De wagen had vooral schade aan de voorkant, wat suggereert dat Colapinto een frontale klap heeft gemaakt. Aangezien het om een besloten test gaat, zijn er geen beelden van de crash zelf.

Alpine deelt update

Het team van Alpine kwam zelf met een statement naar buiten na het incident van Colapinto. In het bericht schrijft het team dat de Argentijn niet gewond is geraakt: "Tijdens de tweede dag van de bandentest van Pirelli op de Hungaroring had Franco Colapinto vanochtend een incident in bocht 11. Franco is ter plaatse in het medische centrum onderzocht en maakt het goed."

Rampzalig seizoen

Het is een nieuwe dreun voor Colapinto, die bezig is met een beroerde invalbeurt bij Alpine. Na de Grand Prix van Miami werd hij aangewezen als vervanger van Jack Doohan, maar hij heeft nog geen deuk in een pakje boter gereden. De Argentijn is nog puntloos, en zijn toekomst bij het team is onzeker.