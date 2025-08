De laatste Grand Prix voor de zomerstop zit erop. In Hongarije ging de zege naar Lando Norris. Achter hem werd Oscar Piastri als tweede geklasseerd. Op de Hungaroring werd het podium compleet gemaakt door George Russell.

Met de top elf op de mediumbanden en de Ferrari van Lewis Hamilton op de harde band, ging de race van start. Charles Leclerc kende een raketstart, en behield de leiding. De Monegaskische Ferrari-coureur zag hoe zijn concurrenten vooral met elkaar vochten, waardoor hij een gaatje kon slaan.

Achter Leclerc kwam Oscar Piastri het beste weg. De kampioenschapsleider verdedigde zijn positie bij de start, en zag hoe zijn teamgenoot Lando Norris werd ingehaald door de Aston Martin van Fernando Alonso. Ook George Russell kende een geweldige start, en hij schoof op naar de derde plaats.

Spannende duels

Norris verloor in de eerste rondjes kostbare tijd achter de Aston Martin van Alonso, en toen hij eenmaal de inhaalactie had ingezet, moest hij gaan jagen op Russell. De Mercedes zag er ook snel uit, en voor Norris werd het een lastige opgave om nog in de buurt te komen van het podium. Boven de baan werd de lucht steeds donkerder, de baantemperatuur daalde ook en dat maakte het nog interessanter.

Max Verstappen kende op zijn beurt een minder start en hij verloor een plekje aan de Racing Bull van Liam Lawson. In de tweede ronde pakte hij de Nieuw-Zeelander, en verraste hij Lance Stroll met een magische inhaalactie op een onverwachte plek. Hij opende de jacht op Gabriel Bortoleto, die een zeer sterke start had.

Nadenken over de tactiek

Leclerc begon zijn leiding uit te breiden, en bij McLaren moesten ze een goede tactiek gaan bedenken. Max Verstappen maakte als eerste topper zijn pitstop, maar hij kon geen rol spelen in de strijd om de zege of het podium.

Raceleider Leclerc bleef nog even doorrijden, en hij zag dat Oscar Piastri niet langer achter hem reed. Dit was niet vreemd, aangezien Piastri wél vroeg naar binnen was gedoken. McLaren spoorde hem aan om doormiddel van deze pitstop Leclerc in te halen.

De Monegask dook een rondje later naar binnen, maar kwam alsnog voor de McLaren de baan op. Piastri moest zelfs eerst nog de Aston Martin van Alonso inhalen, waarna hij echt de aanval kon openen op de Ferrari. Piastri's teamgenoot Lando Norris reed op dat moment nog steeds aan de leiding, en McLaren leek hem niet zomaar naar binnen te willen halen.

Eenstopper

McLaren liet Norris weten dat ze voor een eenstopper gingen, en Leclerc begon zich steeds meer zorgen te maken. Hij zat in een McLaren-sandwich en hij voelde de zege door zijn vingers glippen. Hij was niet tevreden met de strategie, en er ontstond een spannend strategisch duel.

Straf voor Verstappen?

Max Verstappen werkte zich ondertussen door het veld heen, en moest met Lewis Hamilton vechten. De balende Brit deed er alles aan om Verstappen achter hem te houden, maar de regerend wereldkampioen was niet voor een bingomiddag naar de Hungaroring gekomen.

Verstappen gebruikte zijn ellebogen, en hij leek Hamilton te raken. Het was niet goed te zien, maar het feit was dat Hamilton even van de baan schoot. Of Verstappen daar iets aan kon doen, was niet duidelijk. Het moment werd wel direct genoteerd door race control. Enkele rondjes later openden de stewards een onderzoek. Verstappen zal zich na de race moeten melden voor dit incident.

Strategisch spelletjes

Aan kop van het veld dook Norris in de 31ste ronde naar binnen, waardoor Leclerc weer de koppositie in handen kreeg Hij zag de McLaren van Piastri steeds dichter en dichter bij komen in zijn spiegels. Ferrari haalde de Monegask in de 40ste ronde naar binnen, terwijl Piastri langer door bleef rijden. Hierdoor bleef hij hangen op de vierde plaats.

Bij McLaren kozen ze voor een andere strategie, en Leclerc leek in een val te zijn gestapt. Het tactische duel werd met de ronde interessanter, en Leclerc begon zich nog meer zorgen te maken dan hij al deed. Er werd weer gesproken over een eenstopper, en bij Red Bull dachten ze dat ook. Verstappen kreeg namelijk de vraag hoe hij hier over dacht.

Spannende strijd aan kop

Bij McLaren werd er niet gekozen voor de eenstopper bij Piastri, want de Australiër dook toch naar binnen. Norris kreeg hierdoor de leiding in zijn schoot geholpen, aangezien hij slechts één stop had gemaakt. Leclerc moest gaan jagen, de fans schoven naar het puntje van hun stoel, want een spannend duel leek te gaan ontstaan.

Dat duel kwam er niet tussen Norris en Leclerc, maar Leclerc en Piastri. De Australiër reed het gat dicht, en zette in de 51ste ronde de inhaalactie in. Hij schoot langs de Ferrari en ging jagen op de wagen van zijn teamgenoot. Bij McLaren begonnen ze te zweten, want de teamgenoten mogen vrij vechten. Leclerc werd op zijn beurt gek van zijn team, en fileerde de pitmuur met een uitgebreide tirade over de boordradio.

Verstappen reed ondertussen zijn eigen race en maakte toch een tweede pitstop. Hierdoor viel hij terug naar de negende plaats.

Leclerc is woedend

Leclerc riep over de boordradio dat hij op deze manier niet naar het podium zou gaan. Het leek wel alsof Leclerc in de toekomst kon kijken, want Russell was te sterk voor hem. In een verhit duel kwam Russell erlangs, al wilde hij wel dat Leclerc een straf kreeg, omdat hij bewoog onder het remmen.

Waanzinnig duel

Alle aandacht verschoof daarna naar het duel om de leiding, waar Norris met de ronde meer tijd verloor. Piastri ging voor de zege, en een spannend duel ontstond tussen de twee teamgenoten en titelrivalen. Het duel ontbrandde pas in de laatste paar rondjes, en Piastri gaf alles.

De Australiër kwam een paar keer in de buurt, maar een remfout in de eerste bocht was kostbaar voor hem. Hij ramde bijna de bolide van Norris, en hij kreeg van het team te horen dat hij moest opletten. Norris hield alles goed onder controle, en schreef de race op zijn naam. De eenstopper bleek de beste strategie te zijn, en de vreugde was groot.