De derde en laatste vrije training op de Hungaroring is een feit. In deze sessie werd de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. De tweede tijd ging naar Lando Norris, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet maakte.

Zoals wel vaker in een derde vrije training, kwamen er weinig coureurs de baan op toen de lichten op groen schoten. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri kwamen wél direct het stoffige asfalt op, en ze reden een enkele ronde op de harde banden.

Ook de Aston Martins van Lance Stroll en Fernando Alonso kwamen direct naar buiten, maar ook hier focuste men zich op het scrapen van de banden. Pas na een ruim kwartiertje kwamen de meeste coureurs de baan op. Het bal werd afgetrapt door Yuki Tsunoda, die in zijn Red Bull even de snelste tijd in handen had op de mediumbanden.

Kon Red Bull zich herstellen?

Tsunoda's teamgenoot Max Verstappen kwam na een ruim kwartier de baan op met een setje softs. De Nederlandse regerend wereldkampioen had een goede dag nodig, aangezien hij op vrijdag aan het worstelen was met zijn Red Bull-bolide. Ook de andere toppers van McLaren, Mercedes en Ferrari kwamen op dat moment de baan op.

Drukte op de baan

Verstappen begon zijn sessie met een pushrondje op de zachte banden. Hij had het zwaar, maar was wel sneller dan Lando Norris. De Brit kende geen foutloos rondje, maar voor de meeste coureurs moest er op dat moment nog een tweede run aankomen.

Verstappen zag er in de tweede run op de zachte banden niet heel slecht uit, en wist een plekje in de top drie te veroveren. Oscar Piastri noteerde op dat moment de snelste tijd, terwijl Verstappen uit de top drie werd geknikkerd door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Momentjes

Oliver Bearman bezorgde zijn team Haas een kleine hartaanval in de eerste helft van de training. Hij maakte een foutje in de eerste bocht, en dat zorgde bijna een flinke schuiver. Hij kwam goed weg, maar was zeker niet de enige coureur die een foutje maakte. Charles Leclerc was op weg naar de snelste tijd van de dag, totdat hij met een wiel de grindbak raakte. Hij hield zijn Ferrari onder controle, maar kon de snelste tijd vergeten.

Meerdere coureurs maakten een paar foutjes, en Norris zorgde voor de nodige frustratie bij zijn tegenstanders. Hij kwam niet goed door het verkeer heen, en zorgde voor frustratie bij Isack Hadjar. De Fransman spinde aan het einde van de training, maar kon zijn weg wel vervolgen.

McLaren klasse apart

In het laatste kwart van de training kwamen veel coureurs de baan op voor kwalificatie-simulaties. Piastri gaf als eerste gas, en was met dat rondje ruim een seconde sneller dan de rest. Hamilton en Norris kwamen echter ook de baan op, maar eerstgenoemde moest ruim 0,7 seconden toegeven. Norris deed het veel beter, en maakte veel goed in de derde sector. Hij was nipt langzamer dan Piastri.

Frustratie bij Verstappen

Verstappen wist in zijn snelste ronde geen potten te breken. Hij worstelde me zijn RB21, en moest ruim 1,2 seconden toegeven op Piastri. Verstappens snelst tijd was niet eens goed genoeg voor een plekje in de top tien. Gefrustreerd riep hij over de radio dat ze de achterkant probeerden te fiksen, maar dat ze nu last hadden van onderstuur.

Aan het einde van de sessie stonden de gezichten bij Red Bull op onweer. Vlak voor de kwalificatie was hun pace nog steeds ver te zoeken. Verstappen klonk gefrustreerd, en dat gold ook voor zijn teamgenoot Tsunoda. Zwaar gepikeerd riep hij over de radio: "Wat een sessie..." Red Bull moet aan de bak, anders kan het een heel zwaar weekend worden.