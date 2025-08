De tweede vrije training in Hongarije is een feit. De snelste tijd is neergezet door Lando Norris, terwijl Oscar Piastri de tweede tijd op zijn naam schreef. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Onder aanvoering van Nico Hülkenberg ging de tweede vrije training op de Hungaroring van start. De Duitser moest in de eerste vrije training zijn Sauber afstaan aan rookie Paul Aron, maar mocht nu zelf zoveel mogelijk meters maken. Hij kreeg op de baan al snel gezelschap van veel andere coureurs.

Grindbak op de baan

Zijn concullega's waren niet heel erg blij met hem, want Hülkenberg had met zijn achterwiel een grote hoeveelheid grind op de baan geworpen. In bocht twaalf lag er veel grind op het asfalt, en het zorgde ervoor dat Esteban Ocon en Isack Hadjar zich direct zorgen maakten over mogelijke schade aan de vloer.

Niet alle coureurs hadden ervoor gekozen om direct de baan op te komen. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris en Max Verstappen bleven de eerste zeven minuten in de pitboxen staan. De McLarens waren in de eerste vrije training oppermachtig, en ook in hun eerste runs in VT2 kon er niemand aan hen tippen.

Max Verstappen had het ook bij het begin van deze training niet makkelijk. Hij lee te worstelen met zijn afstelling, en hij liet aan zijn team weten dat het voelde alsof hij rondreed op ijs.

McLaren oppermachtig

Na een halfuur gingen de eerste coureurs de baan op op de zachte banden. Het betekende dat de coureurs gingen pushen, en de McLarens waren weer veel sneller dan de concurrentie. De andere coureurs moesten meer dan een halve seconde toegeven op de papajakleurige wagens van Lando Norris en Oscar Piastri.

Het handdoekje van Verstappen

Voor Max Verstappen werd het weer een tegenvallende sessie, en hij moest in zijn eerste rondje op de zachte band ruim een seconde toegeven op de concurrentie van McLaren. Voor Verstappen was dit niet wat hij wilde, en hij zorgde ook nog voor vraagtekens, want hij gooide iets uit zijn cockpit. Het leek op een soort handdoekje, dat nog op zijn schoot lag. De stewards waren hier niet blij mee, en hij mag zich melden na de training.

Frustratie

Verstappen beleefde een frustrerende sessie, en hij was zelfs langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner was niet eens de beste Red Bull-coureur, want Isack Hadjar had in zijn Racing Bulls-bolide de achtste tijd gereden.

Verstappen klaagde steen en been over zijn problemen. Gefrustreerd liet hij weten dat hij niet wat er aan de hand was, en dat hij geen balans had in zijn RB21.

Bijna crash

Voor Norris kwam de training bijna vroegtijdig ten einde. Hij maakte een foutje in de laatste bocht, waardoor hij bijna frontaal de muur invloog. De Brit kon zijn foutje net op tijd herstellen, waardoor hij geen schade reed. George Russell zag het voor zijn neus gebeuren, en hij reageerde koeltjes op het moment.

Het was voor Norris niets meer dan een soort dipje, want verder zag hij er sterk uit. Hij was 0,291 seconden sneller dan zijn teamgenoot Piastri na de eerste softruns, en hij leek zich goed te voelen.

Vreemde situatie

Ook bij Williams-coureur Carlos Sainz waren er problemen. De pitwall kon de telemetrie van de wagen niet meer uitlezen, en ze konden hem ook niet meer horen via de boordradio. Dit zorgde voor een koddige situatie, maar al snel werd duidelijk dat ze elkaar weer konden horen. Het zorgde wel voor gevaarlijke momenten, want Sainz had niet door dat Liam Lawson vlak achter hem reed.