Sauber wijst vervanger van Hülkenberg aan in Hongarije

Het team van Sauber laat op vrijdag weer een rookie rijden in de eerste vrije training. Net als in de eerste vrije training op het circuit van Silverstone is het de beurt aan Paul Aron, die wordt geleend van het team van Alpine.

Alle teams zijn dit jaar verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Voor Sauber zorgde dat voor een probleem, aangezien ze zelf geen goed gevuld opleidingsprogramma hebben en geen jonge coureurs op de reservebank hebben zitten. Gabriel Bortoleto gold in de eerste twee raceweekenden nog als een rookie, maar voor de auto van Nico Hülkenberg moest een oplossing worden gezocht.

Deal met Alpine geeft Aron de kans

Er werd een deal gesloten met Alpine, waardoor ze gebruik mogen maken van de diensten van Paul Aron. De Est is één van de reservecoureurs van Alpine, maar kreeg dit jaar weinig kansen in vrije trainingen bij de Franse renstal. Vlak voor de Britse Grand Prix werd de deal wereldkundig gemaakt, en Aron kwam dat weekend direct in actie in de eerste vrije training.

Hij nam plaats in de C45 van Hülkenberg en noteerde de zeventiende tijd. Hij reed 25 rondjes, en wist op die manier de nodige ervaring op te doen. Sauber maakte ook duidelijk dat Aron ook in Hongarije zou gaan rijden, en dat is dit weekend dus het geval. Hij zal wederom plaatsnemen in de auto van Hülkenberg.

Oplossing voor het probleem

Voor Sauber is dit een goede oplossing van het probleem met rookiecoureurs. Als één van de weinige teams hebben ze geen groot opleidingsprogramma. In de voorgaande jaren maakten ze gebruik van de coureurs uit de opleidingsploeg van Ferrari. Dit jaar is dat niet het geval, en dat heeft mogelijk te maken met het feit dat Sauber na dit jaar het fabrieksteam van Audi wordt.