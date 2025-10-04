Colapinto of Aron? Alpine houdt deur open voor tweede stoeltje

Alpine-managing director Steve Nielsen spreekt zich uit over de toekomstige tweede coureur van Alpine. Pierre Gasly is al verzekerd van een plekje in het team, maar de strubbelende Franco Colapinto is nog niet verzekerd van zijn stoeltje.

Het lijkt bij Alpine te gaan tussen Paul Aron en Franco Colapinto. Colapinto heeft nog geen punten gescoord dit seizoen, dus moet zich nog steeds bewijzen bij het team van Alpine.

'Colapinto vindt zijn draai'

"Nou, Franco zit duidelijk in de auto. De laatste drie races heeft hij het redelijk goed gedaan, vergeleken met Pierre, die een bekende naam is. Hoewel de auto niet competitief is, heeft hij het redelijk goed gedaan door op hetzelfde niveau te blijven als Pierre", vertelt Steve Nielsen tegenover Viaplay na de tweede vrije training. Colapinto eindigde beide vrijdagtrainingen op de negentiende plaats.

"Dus ik denk dat we onze beslissing zullen nemen op basis van wat voor werk Franco de komende races doet. We hoeven de beslissing nog niet te nemen, maar Franco zit in de auto en als hij het goed blijft doen, zie ik niet in waarom hij niet in de auto zou blijven", zo vertelt Nielsen over de toekomstige keuze tussen Aron en Colapinto.

Wie is Aron precies?

Paul Aron is een 21-jarige coureur uit Estland die momenteel reservecoureur is bij het team van Alpine. Hij heeft eerder al kort in de Formule E gereden en eindigde vorig seizoen als derde in de Formule 2, achter Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar. Hij heeft maar een jaar in de Formule 2 gereden en was van 2019 tot 2023 onderdeel van het jeugdprogramma van Mercedes.

Aron won vorig seizoen een keer, maar haalde in totaal acht keer het podium. De Est rijdt dit seizoen niet in een competitie, maar doet zaken voor Alpine en Kick Sauber. Paul Aron maakt kans om volgend seizoen in de Formule 1 te debuteren.