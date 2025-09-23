user icon
icon

Alpine weegt opties af voor 2026: Twee kanshebbers voor tweede zitje

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alpine weegt opties af voor 2026: Twee kanshebbers voor tweede zitje
  • Gepubliceerd op 23 sep 2025 10:46
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd onduidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Pierre Gasly bij het team van Alpine. Franco Colapinto is bezig meteen teleurstellende reeks, terwijl de positie van Jack Doohan uitzichtloos lijkt te zijn. Alpine kan ook buiten het eigen team gaan kijken, maar volgens Flavio Briatore is dat niet nodig. Hij ziet slechts twee kanshebbers.

Het team van Alpine beleeft een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal staat laatste in het constructeurskampioenschap, en het tweede zitje is al het hele seizoen een zorgenkindje. Doohan werd na de Grand Prix van Miami aan de kant geschoven, waarna de hoog aangeschreven Colapinto mocht laten zien wat hij waard is. Hij heeft echter nog geen WK-punt gescoord, en reed veel schade.

Meer over Alpine Alpine lijkt knoop door te hakken: "Heb gehoord dat Doohan weer terugkeert"

Alpine lijkt knoop door te hakken: "Heb gehoord dat Doohan weer terugkeert"

15 sep
 Piastri haalt opgelucht adem en ontloopt gridstraf na zware crash

Piastri haalt opgelucht adem en ontloopt gridstraf na zware crash

21 sep

Twee kanshebbers

Teambaas Flavio Briatore stelt dat Alpine niet gaat zoeken naar coureurs buiten de eigen ploeg. Voor 2026 zijn er voor het tweede zitje slechts twee opties, zo legt de Italiaan uit aan The Race: "Het gaat tussen Franco Colapinto en Paul Aron." De Est Aron is dit jaar de reservecoureur van Alpine, en hij maakte een prima indruk tijdens de vrije trainingen die hij mocht rijden.

'Ik heb geen enkel belang bij iemand'

Volgens Briatore zal de beslissing puur worden genomen op basis van prestaties, en spelen persoonlijke belangen geen rol: "Ik heb geen enkel belang bij iemand. Vroeger werden mensen gek van me, omdat ik de helft van de coureurs managede, maar nu manage ik niemand. Het maakt me niet uit. Mijn enige belang is om de best beschikbare coureur in het team te halen en daarmee het beste werk te leveren. Zo simpel is het. Ik heb nog één of twee races nodig om te kijken, want eerlijk gezegd weet ik het nu nog niet."

Geen andere mogelijkheden

Andere F1-coureurs en talenten uit de Formule 2 zijn volgens Briatore geen optie: "Ik zie geen andere mogelijkheid. Je ziet andere jongens, maar er springt niets bijzonders uit. Ik weet nog toen Schumacher in de Group C met Sauber reed, hij elke race won. GP2 was hetzelfde: Hamilton was bam, bam, bam. Alonso reed in de Formule 3000 en won elke race. Ik weet nog toen ik Fernando bij Minardi liet testen, dat Giancarlo Minardi me belde en zei: 'Zoiets heb ik nog nooit gezien'. En nu, haal Max Verstappen weg, maar de rest?"

Damon Hill

Posts: 19.337

Ik heb zelf nou niet direct een hoge pet op van Paul Aron, en Colapinto is het ook gewoon niet. Valt wat mij betreft allemaal een beetje in dezelfde categorie als waar Doohan ook in zit.

Als bijvoorbeeld Red Bull niet door zou willen met iemand als Lawson, dan zou ik eerder daar nog een hengelt... [Lees verder]

  • 3
  • 23 sep 2025 - 10:55
Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Flavio Briatore Paul Aron Franco Colapinto Alpine GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.337

    Ik heb zelf nou niet direct een hoge pet op van Paul Aron, en Colapinto is het ook gewoon niet. Valt wat mij betreft allemaal een beetje in dezelfde categorie als waar Doohan ook in zit.

    Als bijvoorbeeld Red Bull niet door zou willen met iemand als Lawson, dan zou ik eerder daar nog een hengeltje uitgooien.

    • + 3
    • 23 sep 2025 - 10:55
    • TylaHunter

      Posts: 10.499

      Denk dat ze moeten gaan voor de F2 kampioen. Als je er echt geen belang bij hebt, pak je de F2 kampioen, wie het ook wordt.

      Organische doorstroom. Aron is kennelijk ook minder adaptable zoals bijvoorbeeld Drugovich. Beiden maakten hun debuut in FE in berlijn... drie keer raden wie wel solide was en punten pakte in een vreemde klasse. (Want hoewel langzaam, het zijn vreemde complexe autos)

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 13:30

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Flavio Briatore -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 12 apr 1950 (75)
  • Geb. plaats Verzuolo, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar