Alpine weegt opties af voor 2026: Twee kanshebbers voor tweede zitje

Het is nog altijd onduidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Pierre Gasly bij het team van Alpine. Franco Colapinto is bezig meteen teleurstellende reeks, terwijl de positie van Jack Doohan uitzichtloos lijkt te zijn. Alpine kan ook buiten het eigen team gaan kijken, maar volgens Flavio Briatore is dat niet nodig. Hij ziet slechts twee kanshebbers.

Het team van Alpine beleeft een rampzalig seizoen in de Formule 1. De Franse renstal staat laatste in het constructeurskampioenschap, en het tweede zitje is al het hele seizoen een zorgenkindje. Doohan werd na de Grand Prix van Miami aan de kant geschoven, waarna de hoog aangeschreven Colapinto mocht laten zien wat hij waard is. Hij heeft echter nog geen WK-punt gescoord, en reed veel schade.

Twee kanshebbers

Teambaas Flavio Briatore stelt dat Alpine niet gaat zoeken naar coureurs buiten de eigen ploeg. Voor 2026 zijn er voor het tweede zitje slechts twee opties, zo legt de Italiaan uit aan The Race: "Het gaat tussen Franco Colapinto en Paul Aron." De Est Aron is dit jaar de reservecoureur van Alpine, en hij maakte een prima indruk tijdens de vrije trainingen die hij mocht rijden.

'Ik heb geen enkel belang bij iemand'

Volgens Briatore zal de beslissing puur worden genomen op basis van prestaties, en spelen persoonlijke belangen geen rol: "Ik heb geen enkel belang bij iemand. Vroeger werden mensen gek van me, omdat ik de helft van de coureurs managede, maar nu manage ik niemand. Het maakt me niet uit. Mijn enige belang is om de best beschikbare coureur in het team te halen en daarmee het beste werk te leveren. Zo simpel is het. Ik heb nog één of twee races nodig om te kijken, want eerlijk gezegd weet ik het nu nog niet."

Geen andere mogelijkheden

Andere F1-coureurs en talenten uit de Formule 2 zijn volgens Briatore geen optie: "Ik zie geen andere mogelijkheid. Je ziet andere jongens, maar er springt niets bijzonders uit. Ik weet nog toen Schumacher in de Group C met Sauber reed, hij elke race won. GP2 was hetzelfde: Hamilton was bam, bam, bam. Alonso reed in de Formule 3000 en won elke race. Ik weet nog toen ik Fernando bij Minardi liet testen, dat Giancarlo Minardi me belde en zei: 'Zoiets heb ik nog nooit gezien'. En nu, haal Max Verstappen weg, maar de rest?"