FIA zet Verstappen buitenspel bij persmoment in Hongarije

Het laatste raceweekend voor de zomerstop gaat morgen van start in Hongarije. De coureurs melden zich in de paddock voor de gebruikelijke mediadag, en de FIA roept ook weer een handjevol coureurs naar de perszaal. Opvallend genoeg hoeft Max Verstappen zich niet te melden.

Verstappen was ook in de afgelopen dagen weer de hoofdrolspeler in de Formule 1-wereld. Vlak na de Belgische Grand Prix werd duidelijk dat Verstappen in 2026 'gewoon' voor Red Bull rijdt, en dat een mogelijke overstap naar Mercedes van de baan is. Het nieuws werd later bevestigd door teamadviseur Helmut Marko, maar Verstappen zelf heeft er nog niks over gezegd.

Geen Verstappen op de persconferentie

De FIA zal hem op donderdagmiddag in ieder geval niet zijn verhaal laten doen tijdens de officiële persconferentie. Verstappen hoeft zich namelijk niet te melden in de perszaal, en zal het dus houden bij zijn eigen persmoment dat wordt georganiseerd door Red Bull.

Kampioenschapsleider Oscar Piastri zal zich wel moeten melden in de perszaal. Samen met Alpine-coureur Pierre Gasly en Haas-coureur Esteban Ocon zal hij aanschuiven bij de internationale media. Na een halfuurtje moeten ze plaatsmaken voor de volgende drie namen. Dan mogen Ferrari-coureur Charles Leclerc, Aston Martin-coureur Lance Stroll en Liam Lawson van Racing Bulls.

Teambazen

Verstappens team Red Bull hoeft op vrijdag ook niemand af te vaardigen naar de persconferentie voor teamvertegenwoordigers. Tijdens de twee vrije trainingen door zullen McLaren-teambaas Andrea Stella, kersvers Racing Bulls-teambaas Alan Permane en Pirelli-kopstuk Mario Isola aanschuiven om vragen van de internationale pers te beantwoorden.

Dutch Grand Prix

Verstappen kan later in het weekend wel aanschuiven in de perszaal. Aangezien er weer wordt gewerkt met het normale weekendschema, volgen er op zaterdag en zondag weer persconferenties waar de coureurs uit de top drie van de kwalificatie en de Grand Prix moeten aanschuiven. De kans is groot dat Verstappen direct na de zomerstop wel naar de perszaal moet, aangezien dan de Dutch Grand Prix op de planner staat.