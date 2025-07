De sprintrace op het circuit van Spa-Francorchamps zit erop. Op het prachtige asfaltlint in de Ardennen ging de sprintzege naar Max Verstappen. Achter hem werd de tweede plaats gepakt door Oscar Piastri, terwijl Lando Norris het sprintpodium compleet maakte.

Het team van Alpine kende een dramatische start van de sprintrace op Spa. Franco Colapinto startte vanuit de pitlane, terwijl Pierre Gasly tien minuten voor de start van de grid werd gehaald met een waterlek. De Fransman kon nog wel een paar rondjes rijden, maar het was nauwelijks racen te noemen.

Verstappen grijpt de leiding

Bij de start van de sprintrace behield polesitter Piastri de leiding, terwijl Max Verstappen zijn tweede positie wist te behouden. Red Bull had de wagen van Verstappen perfect afgesteld voor de sprint, en op de rechte stukken had hij een enorm voordeel ten opzichte van zijn concurrenten.

Op het Kemmel Straight opende Verstappen de aanval, en pakte hij met een mooie inhaalactie de koppositie van Piastri af. Daarachter deed Charles Leclerc de actie van Verstappen dunnetjes open, en haalde hij de McLaren van Norris in. Piastri moes gaan jagen op Verstappen, en zijn teamgenoot deed hetzelfde met Leclerc.

Norris slaat toe

In de vierde ronde wist Norris toe te slaan, en pakte hij de derde plaats weer af van de Ferrari van Leclerc. Piastri was op zijn beurt bezig met een soort achtervolging, maar Verstappen liet in de openingsfase zien dat hij beschikt over een grote hoeveelheid talent. Piastri kwam elke keer wel dichter bij, maar Verstappen kon zijn positie relatief eenvoudig verdedigen. Bij McLaren wisten ze ook dat ze niet te veel risico moesten nemen, want bij een zware crash kan de kwalificatie in gevaar komen.

Verder gebeurde er weinig in het veld. Veel coureurs jaagden elkaar op, zonder dat ze elkaar konden inhalen. In het achterveld zaten toppers zoals Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli was in het verkeer. Hamilton worstelde, en stelde dat hij geen achterband meer over had.

Piastri moet in zijn spiegels kijken

Vooraan het veld moest Piastri ook in zijn spiegels gaan kijken, want Norris wist het gat te dichten. De Brit kwam steeds dichter en dichter bij de bolide van zijn teamgenoot, terwijl Verstappen aan kop geconcentreerd en snel bleef. Het was een soort schaakspel, waarbij het wachten was op de beslissende stap.

Het gat met Verstappen werd steeds kleiner, maar het was niet makkelijk om de perfect afgestelde Red Bull van Verstappen te passeren. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda had wat plaatsjes gewonnen, maar reed rond op de tegenvallende elfde plaats.

Jagen

Vooraan het veld bleef het een soort jacht. Verstappen was de prooi, maar de papajakleurige jagers kwamen elke keer een stapje te laat. In de elfde ronde kreeg Piastri een grote kans, want Verstappen had het niet makkelijk in de busstop-chicane. Verstappen had last van zijn remmen, en dat meldde hij direct over de boordradio.

Bij McLaren werd er ook druk gepraat over de boordradio, en kreeg Norris wat cruciale informatie te horen over de bolide van Piastri. De Australiër zou namelijk een 'mid level' batterij hebben. Norris rook bloed, en hij wilde zijn teamgenoot graag aanvallen. In de dertiende ronde keek hij heel eventjes wat er mogelijk was, maar bleef hij keurig netjes op de derde plek rijden.

Klasse apart

Verstappen bleek weer een klasse apart te zijn, Piastri en Norris wisten hem niet in te halen. De opluchting bij Red Bull was groot, na twee onrustige weken kwam deze sprintzege als een welkom cadeautje. In zijn eerste sprintrace als teambaas mocht Laurent Mekies gelijk juichen. Het leverde hem een schouderklopje op van Helmut Marko, die uit de pitbox naar de pitmuur was gelopen.