Uitslag Sprint Kwalificatie België: Piastri klasse apart en grijpt sprintpole, snelle Verstappen tweede

De grid voor de sprintrace op het circuit van Spa-Francorchamps is bekend. In de sprint kwalificatie ging de pole position zojuist naar Oscar Piastri. Hij was sneller dan Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde. De derde tijd ging naar Lando Norris.

SQ1

Met een fijn zonnetje in de lucht ging het eerste gedeelte van de sprint kwalificatie van start. In de eerste seconde van de sessie bleven alle coureurs binnen staan, waarna het toch nog druk werd. De meeste coureurs gingen er direct voor, maar de McLarens en Max Verstappen bleven nog even staan.

Bij Verstappen leek er zelfs een probleem te zijn, want zijn monteurs sleutelden nog aan de achterzijde van zijn auto toen het licht op groen schoot. Het leverde hem echter weinig vertraging op, want met speels gemaakt bereikte hij SQ2.

Dramatische momenten

Een aantal andere grote namen hadden het lastiger in deze sessie. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli had het zwaar, en spinde. Hij vloog door de grindbak, maar bleef wonder boven wonder uit de muur. Hij zorgde wel voor een enorme stofwolk en een grote hoeveelheid grind op de baan. Dat vormde een extra hindernis voor zijn rivalen, en hij viel ook af in SQ1.

Antonelli was niet de enige grote naam die vroeg mocht gaan douchen. Lewis Hamilton had het namelijk ook niet makkelijk. De zevenvoudig wereldkampioen kende een klein momentje in zijn eerste run, waarna hij er vol voor moest gaan in zijn tweede run. Hij spinde echter in de laatste chicane, en dat zorgde ervoor dat hij afviel. Met het hoofd omhoog liep hij naar de weegbrug, waar hij ook Antonelli, Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Franco Colapinto trof.

SQ2

Bij de start van het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie begon alles weer zeer rustig. De meeste coureurs bleven lang wachten, maar bij McLaren hadden ze daar geen boodschap aan. Norris en Piastri kwamen direct de baan op, en ze hoopten hiermee veilig te kunnen zijn.

Dit was echter schijn, want de baan werd steeds sneller en sneller. Piastri had daarnaast ook de track limits overschreden, waardoor hij zijn rondetijd was verloren. Piastri noteerde daarna een tweede tijd, en die leek goed genoeg te zijn voor een plekje bij de beste tien.

Niets bleek echter minder waar te zijn, want de baan werd met de seconde sneller. Coureur zoals Gabriel Bortoleto en Esteban Ocon waren ineens extreem snel. Norris leek zelfs af te vallen, maar hij reed in de laatste tellen van de sessie een tijd die goed genoeg was voor SQ3. Piastri kwam goed weg, terwijl George Russell en Yuki Tsunoda wél afvielen. Ook Liam Lawson, Fernando Alonso en Lance Stroll vonden hun waterloo.

SQ3

Bij de start van SQ3 duurde het zeer lang voordat de coureurs de baan opkwamen. Het was duidelijk dat het uit zou draaien op een soort shout-out van één rondje. Na de zenuwslopende minuten zonder baanactie, kwamen de McLarens als eerste het asfalt op.

Max Verstappen lette echter goed op, en hij belandde tussen de twee papajakleurige bolides in, hierdoor konden Norris en Piastri elkaar geen hulp bieden. Sterker nog, Norris moest hard het gas intrappen om ervoor te zorgen dat hij Verstappen geen slipstream kon geven.

Verstappen was dan ook sneller dan Norris, want de Brit had te hard gepusht op zijn zachte banden. Piastri reed achter het olijke duo, en hij greep de sprintpole.