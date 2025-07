Bortoleto bedankt Verstappen voor prachtig gebaar

Sauber-debutant Gabriel Bortoleto kan het zeer goed vinden met Max Verstappen. De twee coureurs kennen elkaar uit de simracewereld, en Bortoleto is Verstappen dankbaar voor zijn hulp. Hij legt uit op welke manier Verstappen hem heeft geholpen.

Bortoleto veroverde afgelopen jaar de Formule 2-titel, en rijdt dit jaar in de koningsklasse voor het team van Sauber. In Oostenrijk pakte hij zijn eerste WK-punten, en verder liet hij een sterke indruk achter. Bortoleto's vriendschap met Verstappen is voor de buitenwereld geen nieuw verhaal, maar de Braziliaan deelt graag met iedereen hoe goed de wereldkampioen met hem omgaat.

Geweldige vent

In een interview met Motorsport.com legt Bortoleto het uit: "Max is een geweldige vent. Voor mij is hij, samen met Ayrton Senna, de beste coureur aller tijden. De manier waarop hij het racen benadert, zijn inzicht in de sport, zijn begrip van de auto, en de rust waarmee hij alles aanpakt, dat bewonder ik enorm. Hij is echt een voorbeeld voor mij in hoe ik als coureur wil zijn."

Simracen

Bortoleto stelt dat hij vriendschap in 2023 ontstond tijdens het gamen: "We begonnen steeds vaker samen games en simraces te doen. Sindsdien hebben we veel contact en helpt hij me veel. Zo heeft hij me enorm geholpen op mijn weg naar de Formule 1 door me veel tips en adviezen te geven, en met mensen in de paddock over mij te praten."

Verstappen liet Bortoleto's naam vallen

Bortoleto's teambaas is Jonathan Wheatley, die tot vorig jaar werkzaam was bij Red Bull. Verstappen liet Wheatley daar regelmatig weten wat hij vond van Bortoleto. Hij zette de Braziliaan hiermee op de kaart, en daar is hij heel erg dankbaar voor.

"Jonathan vertelde me dat Max als vóór mijn komst naar Sauber erg positief over mij was. Ik weet dat Max hier zelf niet vaak over praat, zeker niet met de media, maar dit is wel iets waarmee hij mij geholpen heeft. Hij heeft mensen in de Formule 1 over mij verteld. Omdat hij zag dat ik goede resultaten haalde, wilde hij me helpen."