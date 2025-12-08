Het is Max Verstappen net niet gelukt om zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 te pakken. Hij schreef de Grand Prix van Abu Dhabi wel op zijn naam, maar omdat Lando Norris derde werd, ging de titel naar hem. In het kamp Verstappen zijn ze wel trots, zo stelt manager Raymond Vermeulen.

Verstappen heeft een sterke tweede seizoenshelft achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur had in Zandvoort nog ruim honderd punten achterstand op de WK-leider, en eindigde het seizoen met twee punten achterstand op de uiteindelijke kampioen Norris. Het was een opvallende opmars, en Verstappen liet zien dat mensen hem niet zomaar kunnen afschrijven.

Verstappen maakte het vooral in de laatste fase van het seizoen heel erg spannend. Hij wist in Las Vegas en Qatar te winnen, en profiteerde daar van de problemen van McLaren. Het zorgde ervoor dat hij met twaalf punten achterstand op Norris afreisde naar Abu Dhabi. Norris mocht niet op het podium eindigen, want anders was het voor Verstappen een onmogelijke opdracht. De Brit deed dat dus wel, en dat zorgde voor een vreugde explosie bij McLaren.

Wat is het probleem van Red Bull?

Bij Red Bull was er weinig teleurstelling te zien, ze waren vooral trots. Dat gold ook voor Verstappens manager Raymond Vermeulen, die zich uitsprak bij De Telegraaf: "Vandaag zag je weer dat Red Bull het met één auto moest doen, tegenover twee McLarens. En dat de andere teams het superlastig hebben om erbij te komen."

'Hij heeft een constant jaar gedraaid'

Vermeulen stelt dan ook dat ze blij zijn met het uiteindelijke resultaat van Verstappen: "Na de race in Zandvoort was het verschil met de eerste plek nog 104 punten. Ik denk dat we er trots op mogen zijn, hoe we het hebben omgedraaid en zijn teruggekomen in een gevecht dat er eigenlijk helemaal niet was. Natuurlijk zijn we af en toe een beetje geholpen door McLaren, maar Max heeft zelf een ongelooflijk en constant jaar gedraaid."