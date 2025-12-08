user icon
Manager Verstappen trots op ongelooflijke comeback

Manager Verstappen trots op ongelooflijke comeback

Het is Max Verstappen net niet gelukt om zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 te pakken. Hij schreef de Grand Prix van Abu Dhabi wel op zijn naam, maar omdat Lando Norris derde werd, ging de titel naar hem. In het kamp Verstappen zijn ze wel trots, zo stelt manager Raymond Vermeulen.

Verstappen heeft een sterke tweede seizoenshelft achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur had in Zandvoort nog ruim honderd punten achterstand op de WK-leider, en eindigde het seizoen met twee punten achterstand op de uiteindelijke kampioen Norris. Het was een opvallende opmars, en Verstappen liet zien dat mensen hem niet zomaar kunnen afschrijven.

Verstappen maakte het vooral in de laatste fase van het seizoen heel erg spannend. Hij wist in Las Vegas en Qatar te winnen, en profiteerde daar van de problemen van McLaren. Het zorgde ervoor dat hij met twaalf punten achterstand op Norris afreisde naar Abu Dhabi. Norris mocht niet op het podium eindigen, want anders was het voor Verstappen een onmogelijke opdracht. De Brit deed dat dus wel, en dat zorgde voor een vreugde explosie bij McLaren.

Wat is het probleem van Red Bull?

Bij Red Bull was er weinig teleurstelling te zien, ze waren vooral trots. Dat gold ook voor Verstappens manager Raymond Vermeulen, die zich uitsprak bij De Telegraaf: "Vandaag zag je weer dat Red Bull het met één auto moest doen, tegenover twee McLarens. En dat de andere teams het superlastig hebben om erbij te komen."

'Hij heeft een constant jaar gedraaid'

Vermeulen stelt dan ook dat ze blij zijn met het uiteindelijke resultaat van Verstappen: "Na de race in Zandvoort was het verschil met de eerste plek nog 104 punten. Ik denk dat we er trots op mogen zijn, hoe we het hebben omgedraaid en zijn teruggekomen in een gevecht dat er eigenlijk helemaal niet was. Natuurlijk zijn we af en toe een beetje geholpen door McLaren, maar Max heeft zelf een ongelooflijk en constant jaar gedraaid."

Runningupthathill

Posts: 18.506

Verstappen heeft alles gedaan wat hij kon, heel knap seizoen.

Mensen vergeten te snel dat F1 geen "beste rijder"-kampioenschap is. Wel beste combo en daarvoor kwamen ze dit jaar net te kort. Dat is geen schande en gebeurde al heel veel in de geschiedenis van de F1. Ik haalde recent nog Schumache... [Lees verder]

  • 3
  • 8 dec 2025 - 16:15
F1 Nieuws Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (6)

  • Runningupthathill

    Posts: 18.506

    Verstappen heeft alles gedaan wat hij kon, heel knap seizoen.

    Mensen vergeten te snel dat F1 geen "beste rijder"-kampioenschap is. Wel beste combo en daarvoor kwamen ze dit jaar net te kort. Dat is geen schande en gebeurde al heel veel in de geschiedenis van de F1. Ik haalde recent nog Schumacher in zowel 97 als 98 aan, Verstappen heeft een heel soortgelijk seizoen gereden.

    • + 3
    • 8 dec 2025 - 16:15
  • MLTG

    Posts: 1.154

    Nou, tijd voor Vermeulen om dan bij RBR eens met de vuist op de tafel te slaan en eisen dat RBR een goede 2'de rijder gaan zoeken.
    Nu gaan ze weer iemand die net een jaar F1 rijden erin gooien. Of gaat het zeggen dat ze een sterke 2'de rijder willen niet verder als het in de media melden?

    • + 2
    • 8 dec 2025 - 16:25
    • LucaF1

      Posts: 494

      hahahaha

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 17:06
    • NicoS

      Posts: 19.827

      @MLTG,
      Nou vertel, welke coureur had jij dan in gedachten?
      Wel een beschikbare coureur dan hè, dus geen coureur die al contractueel is vastgelegd bij een team….
      Ben erg benieuwd……

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:43
  • LucaF1

    Posts: 494

    jaja, nu weten we het wel ;-))

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 17:06

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
