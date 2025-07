Het bijzondere F1-record dat Haas niet wil pakken

Het team van Haas is bezig met een redelijk seizoen in de Formule 1. Ze bereikten vorige maand een mijlpaal van 200 Grands Prix, en dat werd groots gevierd. Ze klinken positief, maar toch is er één punt waar ze te kort komen ten opzichte van de concurrentie.

In Canada reed de Amerikaanse renstal hun tweehonderdste Grand Prix uit hun bestaan. Ze debuteerden in 2016 in de Formule 1, en hebben sindsdien al een aantal mooie dingen bereikt. Ze werken echter met een beperkt budget, en ze zijn dan ook een vaste bewoner van het middenveld. Dit jaar hebben ze weer stappen gezet, al staan ze op de negende plaats in het constructeurskampioenschap.

Alles kan gebeuren

Het team van Haas heeft nu 202 Grands Prix achter hun naam staan, en ze zijn de enige renstal op de grid zonder een podiumplaats. Ook dit jaar lijkt het er niet op dat coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman in de buurt van het ereschavot zullen komen. Al bewees Sauber-coureur Nico Hülkenberg in Silverstone dat alles kan gebeuren.

Minardi deed het slechter

Het is een opvallende statistiek voor Haas, maar ze zijn niet het 'slechtste' team op dit gebied. Het iconische team van Minardi is namelijk nog altijd het team met de meeste races ooit zonder podiumplaats. Minardi nam aan 340 Grands Prix deel, zonder ooit een coureur op het podium te hebben gehad.

Haas heeft met 202 Grands Prix dus nog een flink aantal minder gereden wedstrijden dan de huidige recordhouder. Ze hopen in de toekomst nog in de buurt te kunnen komen van het podium. Of het gaat lukken, moet nog blijken. Dit jaar hebben ze nog twaalf Grands Prix te gaan.

Formule 1-teams met de meeste races zonder podium:

1. Minardi - 340 Grands Prix

2. Haas - 202 Grands Prix

3. Osella - 132 Grands Prix

4. Ensign - 99 Grands Prix

5. ATS - 89 Grands Prix