Honda werkt vanaf komend seizoen officieel niet meer samen met Red Bull Racing en wordt de nieuwe motorleverancier van Aston Martin. Het Japanse merk heeft inmiddels ook het geluid van de gloednieuwe Honda-motor laten horen. Waar Red Bull en Racing Bulls dit jaar nog met Honda-krachtbronnen reden, zal vanaf volgend seizoen alleen Aston Martin gebruikmaken van de Japanse motoren.

De samenwerking tussen Red Bull en Honda leverde beide partijen enorme successen op. Sinds de overstap in 2019 groeide de combinatie uit tot een dominante kracht in de Formule 1, met meerdere wereldtitels als resultaat.

Hoe klinkt de nieuwe Honda-motor?

Hoewel het seizoen nog maar net voorbij is, zijn de teams, motorleveranciers en andere belangrijke partijen al maanden bezig met de auto voor volgend seizoen. De nieuwe regelgeving gaat in en dat betekent dat alles vanaf volgend jaar verandert. De chassis en motoren zijn de twee belangrijkste aanpassingen voor komend seizoen.

Ook zijn er heel wat nieuwe deals die volgend seizoen voor het eerst op de grid staan. Zo gaat Red Bull samen met Ford hun eigen motoren maken en is het Honda die een overstap maakt naar Aston Martin. Honda gaat zijn 32e seizoen in als motorleverancier.

Op sociale media heeft Honda al het geluid van hun motoren laten horen. Honda heeft met de zogenaamde fire-up hun motoren laten horen en daarmee hebben ze een nieuw mijlpaal voor 2026 bereikt. Een fire-up is het opstarten van de motoren en dit is de eerste keer dat Honda dit voor 2026 doet.

You heard it here first. Our soundtrack for 2026 🔊​



​#F1 pic.twitter.com/W44ddc63dM — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) December 12, 2025

Einde van een succesvol tijdperk

Honda heeft samen met Red Bull in totaal 72 overwinningen behaald in 152 Grands Prix. Ze hebben dus bijna de helft van de races sinds 2019 gewonnen. Het is na zes seizoenen tijd om te verkassen naar een nieuw team, want Red Bull gaat vanaf komend seizoen rijden met een Red Bull/Ford-motor.