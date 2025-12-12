user icon
icon

Honda laat nieuwe 2026-motor horen na vertrek bij Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Honda laat nieuwe 2026-motor horen na vertrek bij Red Bull

Honda werkt vanaf komend seizoen officieel niet meer samen met Red Bull Racing en wordt de nieuwe motorleverancier van Aston Martin. Het Japanse merk heeft inmiddels ook het geluid van de gloednieuwe Honda-motor laten horen. Waar Red Bull en Racing Bulls dit jaar nog met Honda-krachtbronnen reden, zal vanaf volgend seizoen alleen Aston Martin gebruikmaken van de Japanse motoren.

De samenwerking tussen Red Bull en Honda leverde beide partijen enorme successen op. Sinds de overstap in 2019 groeide de combinatie uit tot een dominante kracht in de Formule 1, met meerdere wereldtitels als resultaat.

Meer over Honda 'Red Bull voert gesprekken over belangrijke Honda-deal'

'Red Bull voert gesprekken over belangrijke Honda-deal'

1 dec
 Honda bedankt Red Bull in een emotioneel statement

Honda bedankt Red Bull in een emotioneel statement

9 dec

Hoe klinkt de nieuwe Honda-motor?

Hoewel het seizoen nog maar net voorbij is, zijn de teams, motorleveranciers en andere belangrijke partijen al maanden bezig met de auto voor volgend seizoen. De nieuwe regelgeving gaat in en dat betekent dat alles vanaf volgend jaar verandert. De chassis en motoren zijn de twee belangrijkste aanpassingen voor komend seizoen.

Ook zijn er heel wat nieuwe deals die volgend seizoen voor het eerst op de grid staan. Zo gaat Red Bull samen met Ford hun eigen motoren maken en is het Honda die een overstap maakt naar Aston Martin. Honda gaat zijn 32e seizoen in als motorleverancier. 

Op sociale media heeft Honda al het geluid van hun motoren laten horen. Honda heeft met de zogenaamde fire-up hun motoren laten horen en daarmee hebben ze een nieuw mijlpaal voor 2026 bereikt. Een fire-up is het opstarten van de motoren en dit is de eerste keer dat Honda dit voor 2026 doet. 

Einde van een succesvol tijdperk

Honda heeft samen met Red Bull in totaal 72 overwinningen behaald in 152 Grands Prix. Ze hebben dus bijna de helft van de races sinds 2019 gewonnen. Het is na zes seizoenen tijd om te verkassen naar een nieuw team, want Red Bull gaat vanaf komend seizoen rijden met een Red Bull/Ford-motor.

F1 Nieuws Aston Martin Red Bull Racing Honda

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×