Bortoleto enorm onder de indruk van Verstappen: "Echt ongelooflijk!"

Gabriel Bortoleto is bezig met zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Braziliaanse Sauber-coureur doet het zeker niet slecht, maar hij wil het graag nog beter doen. Bortoleto heeft een bepaalde rijstijl voor ogen, en laat doorschemeren enorm onder de indruk te zijn van Max Verstappen.

Bortoleto veroverde vorig jaar de titel in de Formule 2. Dit succes zorgde ervoor dat hij direct in de spotlights stond, maar het duurde zeer lang voordat hij zich echt op zijn gemak voelde in de bolide van Sauber. In de Grand Prix van Oostenrijk pakte hij zijn eerste WK-punten en kwam hij als achtste over de streep. Het smaakte naar meer, en Bortoleto weet wat er beter moet.

Bortoleto werkt aan verschillende rijstijlen

In een interview met The Race stelt hij dat hij zo flexibel mogelijk met de auto wil zijn: "Ik wil de meest complete coureur worden, niet iemand met maar één rijstijl. Je moet jezelf kunnen aanpassen aan de omstandigheden."

"Natuurlijk is er altijd een manier van rijden die het beste bij je past, maar ik wil een coureur worden die zijn rijstijl kan aanpassen voor iedere bocht op elk circuit. Met een andere techniek qua rijden, een andere manier van het indrukken van de pedalen, de bochten meer of minder aanvallen. Noem het allemaal maar op. Er zijn nog altijd momenten waarop ik tijd verlies, omdat ik een bocht op een voor mij te natuurlijke manier in ga."

Vriend en voorbeeld

Voor Bortoleto is zijn grote vriend Max Verstappen dan ook zijn grote voorbeeld: "Ik heb in mijn hele leven nog niet veel coureurs gezien die dit kunnen doen. De coureurs die dat wel konden, zijn allemaal wereldkampioen geworden. Max bijvoorbeeld. Hij gebruikt zoveel verschillende rijtechnieken in één rondje, dat is echt ongelooflijk en indrukwekkend. Het is echt niet makkelijk om dat te doen."