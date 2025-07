Verstappen trots op vriend Hülkenberg: "Het positiefste van deze dag!

Max Verstappen kende een teleurstellende Britse Grand Prix. Na een spin kwam hij als vijfde over de streep, en daar was hij zeker niet blij mee. Verstappen baalde als een stekker, maar hij was ook trots. Hij was trots op zijn goede vriend Nico Hülkenberg, die eindelijk een podiumplaats scoorde in de Formule 1.

Hülkenberg was dé verrassing van de spectaculaire Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. De Duitser begon de race vanuit het achterveld, maar maakte de juiste keuzes met de banden. Tijdens de regenachtige race gokten Hülkenberg en de strategen van zijn team Sauber elke keer goed. De Duitser debuteerde in 2010 in de Formule 1, maar mocht vandaag pas voor de eerste keer naar het podium in de koningsklasse.

Eindelijk een podium

Hülkenberg moest er 239 Grand Prix-weekenden op wachten, maar mocht nu eindelijk het ereschavot betreden. Het nam vandaag definitief afscheid van het etiket van de coureurs met de meeste races in de Formule 1 zonder ooit op het podium te hebben gestaan. Hülkenberg is zeer populair in de paddock, en hij mocht dan ook op veel complimenten rekenen.

Felicitaties van Verstappen

Max Verstappen kan het goed vinden met Hülkenberg, die goed Nederlands spreekt. Na afloop van de race deelde Verstappen direct zijn felicitaties uit aan Hülkenberg, en daad deed hij daarna dunnetjes over voor de camera van Viaplay.

Toen hij daar naar het podium van Hülkenberg werd gevraagd, reageerde hij lachend: "Ja, dat is top! Dat is het positieve punt van deze dag, dus ik ben heel erg blij voor hem dat hij nu ook op het podium heeft gestaan. Dat is wel heel erg leuk om te zien!"

Hülkenberg is door zijn prachtige podiumplaats gestegen naar de negende plaats in het wereldkampioenschap. Verstappen staat nog altijd op op de derde plaats, en zag zijn achterstand op de McLarens groeien.