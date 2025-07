De kwalificatie op het circuit van Silverstone is een feit. Op het iconische Britse circuit werd de pole position gepakt door Max Verstappen. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Lando Norris.

Bij de start van de kwalificatie waren de omstandigheden verre van ideaal. Er stond nog steeds een stevige wind en het begon te druppelen. Het ging zeker niet op harde regen, maar de druppels die vielen zorgden wel voor de nodige vraagtekens bij de teams.

Q1

Het team van Sauber stuurde hun coureurs als eerste de baan op. Gabriel Bortoleto kun dus gewoon weer deelnemen aan de sessie, zijn monteurs hadden hard doorgewerkt na zijn crash in de derde vrije training. De tijden werden steeds sneller in deze sessie, en dat betekende dat de coureurs zich geen fouten konden veroorloven.

Franco Colapinto ging echter wél de mist in. In de laatste bocht maakte hij een klein foutje, en dat resulteerde in een spin. Hij toucheerde de muur en hij leek te moeten stoppen. Hij reed echter de grindbak uit, maar kon zijn weg niet vervolgen. Hij parkeerde zijn auto naast de baan, en dat resulteerde in een rode vlag.

De overige coureurs stonden geruime tijd in de pits, en toen ze de baan opkwamen waren de druppels toegenomen. Toch kregen de coureurs het voor elkaar om hun rondetijden te verbeteren. Ferrari liet Hamilton één run rijden, en dat ging bijna mis. Uiteindelijk vielen Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Nico Hülkenberg en de gespinde Colapinto af.

Q2

Het tweede gedeelte van de kwalificatie ging op een rustige manier van start. De meeste coureurs wachtten eventjes voordat ze de baan op gingen. Toen ze na een paar minuten naar buitenkwamen, werd het direct spannend. De Ferrari's leken namelijk helemaal nergens te staan, en Hamilton en Leclerc moesten vrezen voor een vroege exit.

Ook de Mercedessen hadden het niet makkelijk, en het publiek op de tribunes in Silverstone hield hun adem in. Ferrari leek iets achter de hand te hebben gehouden, want in hun tweede run waren ze oppermachtig. Met speels gemak vochten ze zich naar het derde en laatste gedeelte van de sessie.

Max Verstappen ging ook door, al moest hij zijn tijd wel afbreken door Esteban Ocon die zich vlak voor zijn neus verremde. Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Alexander Albon en Ocon vielen af.

Q3

In het derde en beslissende gedeelte van de kwalificatie waren alle ogen gericht op Verstappen, de McLarens en de Ferrari's. Ze maakten de dienst uit in de eerste sessies, en ook nu waren de verschillen klein. In de eerste run viel Mercedes tegen, terwijl Piastri vol over een kerb knalde. Hij riep zijn team op om de vloer te checken, maar hij was wel snel.

Verstappen kwam iets te kort, en hij was ook niet tevreden. Hij riep na zijn eerste snelle rondje dat zijn auto lastig te besturen was. Hij moest alles op alles gaan zetten om een goed resultaat neer te zetten. En dat deed hij.

In de tweede run leken er nog vier strijders over te zijn gebleven voor de pole position: Verstappen, Norris, Piastri en Hamilton. Hamilton kwam er niet aan te pas, waardoor alle ogen waren gericht op de favorieten. Piastri had een snap, waardoor hij de kans op de pole verloor. Norris kon er op zijn beurt niet aankomen.

Verstappen trapte het gas in, en vloog. Voor de ogen van de Britse fans liet hij zien dat niemand hem moet uitsluiten voor succes, en hij versloeg de McLarens. Het was een geweldig resultaat van de regerend wereldkampioen.